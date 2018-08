Potentie van ICO’s enorm, maar maken ze het waar?

De pieken en dalen van cryptovaluta en Initial Coin Offerings (ICO’s) hebben tot kampvorming geleid. Sommige personen zijn ervan overtuigd dat ICO’s, een methode om financiële middelen aan te trekken ter investering in een project of onderneming, meer potentie hebben dan ze momenteel laten zien. Aan de andere kant bevindt zich de groep die uitgesproken tegen is. Beide partijen willen uiteraard zo nu en dan hun standpunt bewijzen. Recent bezochten we cryptobeurs Bitcoin Wednesday, waar Transform Group-CEO Michael Turpin ons duidelijk maakte in ICO’s te geloven. Niet zo gek, want zijn bedrijf hielp verschillende grote cryptovaluta (zoals ethereum en dash).

Bij het grote publiek werden ICO’s eind vorig jaar bekend. In die tijd schommelde de bitcoin rond een waarde van 20.000 dollar. Het was het moment waarop het in bijna iedere sociale situatie over cryptovaluta ging. Of je nou een tech-geïnteresseerde sprak of iemand met wat minder interesse in de techwereld, ze ware er mee bezig. De sprong van de bitcoin wakkerde ook interesse in andere cryptomunten en ICO’s aan. Hoewel de groei al was ingezet, heeft het wel degelijk geholpen.

Vanuit verschillende autoriteiten kwamen er naar aanleiding van de opmars waarschuwingen. Zowel De Nederlandse Bank (DNB) als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bestempelde investeringen in ICO’s als erg risicovol. DNB spreekt over manipulatie, witwaspraktijken, terrorismefinanciering en andere frauduleuze praktijken die bij de financieringsoptie komen kijken.

Een scam of ‘the rule of Silicon Valley’?

Turpin is duidelijk niet gecharmeerd van dit soort boodschappen. Vaak worden ICO’s een scam genoemd, in zijn ogen niet terecht. Hij haalt een studie van ICO-adviesbureau Satis Group aan waarin 81 procent zelfs frauduleus genoemd wordt. Ze wilden wel geld ophalen bij beleggers en investeerders, maar zouden niet de intentie hebben gehad om het project met de financiële middelen te realiseren. Bij een echte scam is er inderdaad de intentie om er vandoor te gaan met het geld. Turpin vraagt zich af of dit bij ICO’s echt zo vaak het geval is.

Volgens Turpin moet er anders gekeken worden naar wat daadwerkelijk een scam is. De afgelopen jaren werd een andere munt dan de bitcoin als snel een scam genoemd, omdat het niet de originele cryptovaluta is. Deze opinie is inmiddels waarschijnlijk al veranderd. De meeste zullen nu ethereum niet meer als een scam zien.

Om de term scam wat beter te duiden, wijst Turpin op ‘the rule of Silicon Valley’. Beginnende bedrijven stranden soms ondanks alle verrichte inspanningen. Soms is er ook ruzie tussen de oprichters van bedrijven, wat de zaken niet ten goede komt. Het gevolg, falen, hoort bij beginnende onderneming. Het maakt dus niet veel uit hoe zij geld ophalen. Er dient dan ook gekeken te worden naar hoe startups het in het algemeen doen. Een statistiek laat zien dat 95 procent van alle startups faalt. Mogen we dan van ICO’s verwachten dat alles vlekkeloos verloopt? Daarmee heeft Turpin in ieder geval een punt. Falen hoort nou eenmaal bij beginnende bedrijven. Wat dat betreft wijkt deze financieringsmethode niet veel af van de traditionele gang van zaken.

Traditioneel versus vernieuwing

Qua concept kennen ICO’s eveneens gelijkenissen met de wat gebruikelijkere Initial Public Offerings (IPO’s), oftewel een primaire emissie of beursintroductie. Het verschil zit hem onder andere in het effect. Bij de IPO worden aandelen uitgegeven, terwijl investeerders in een ICO tokens kopen. Aan de nieuwere financieringsvorm zijn bepaalde rechten verbonden. Een bedrijf koopt de token bijvoorbeeld terug wanneer het product een succes wordt. Maar een uitgever kan ook bepaalde producten of diensten aan zijn token koppelen.

Volgens Turpin zitten er wel wat nadelen aan het traditionele financieringsmodel. Stel dat een ondernemer begint met een restaurant. Vaak komt financiering in de beginfase vanuit vrienden en familie, die wat geld in het project willen steken. Deze middelen worden goed ingezet en de zaken lopen goed.

Omdat er de ambitie is om verder uit te breiden, wordt er gekeken naar investeringsmaatschappijen. In dat geval nodigt de ondernemer de investeringsmaatschappijen meermaals uit, geeft ze veel gratis eten en trekt ze uiteindelijk over de streep met 20 tot 30 procent van de aandelen. Daarna wil de ondernemer nog verder uitbreiden, waar wederom veel tijd en geld én uiteindelijk aandelen in gaan zitten. Komt er nog een volgende fase met een beursgang, dan is er nog zo’n tien procent aan aandelen over voor het managementteam.

Natuurlijk zullen de oprichters in dit geval genoeg geld verdiend hebben, maar bij een ICO ligt dat toch wat anders. Door hetzelfde proces in gang te zetten met tokens met daarin loyaliteit, verloopt het proces mogelijk eenvoudiger en succesvoller. Klanten met een token komen terug voor avondeten, aangezien ze 30 procent korting krijgen. Een overwinning met een extra fijn gevoel voor de ondernemer. Zijn restaurant zit vol en de gewenste financiering is binnen.

Grote bedrijven stappen in

Hoewel dit voorbeeld het potentieel van tokens aantoont, erkent ook Turpin dat ICO’s zich nog in het vroege disruptie stadium bevinden. Volgens hem kunnen we nog meer verwachten van de financieringsmethode. “Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan vechten ze tegen je en dan win je”, verwijst Turpin naar één van de wijsheden van Mahatma Gandhi.

Het zal betekenen dat ook de allergrootste bedrijven ter wereld met een een eigen munt komen. Turpin noemt Facebook Coin als voorbeeld, iets waar al enige tijd geruchten over zijn. Momenteel zullen dergelijke organisaties nog niet warmlopen voor tokens. Ze werven al jaren geld door middel van IPO’s, het kiezen voor iets nieuws heeft dan weinig zin. Toch kijken de grote bedrijven, zo stelt Turpin, ook naar de werking van ICO’s.

Het wordt interessant om te zien hoe deze partijen uiteindelijk omgaan met de financieringsmethode. Turpin verwacht Silicon Valley-achtige ICO’s. Via het bestaande netwerk worden dan tokens uitgegeven. Er zal een enorm gecentraliseerd karakter bij komen kijken, iets wat vloekt met de huidige ICO’s.

Voorlopig heeft Turpin al min of meer gelijk gekregen met zijn stelling over grote namen die instappen. Eerder dit jaar brak Telegram het record van meest waardevolle ICO, door 1,7 miljard dollar (1,5 miljard euro) op te halen. Hiervoor had gram, zoals de cryptomunt heet, 175 investeerders nodig. En inderdaad. Gram is alleen te koop voor geaccrediteerde investeerders die op z’n minst een half miljoen dollar besteden.

Potentiële rem

We blijven ons echter wel afvragen of het enthousiasme rondom tokens terecht is. Momenteel zijn de koersen van cryptovaluta in ieder geval niet in het voordeel van deze fintech-middelen. Daarnaast zijn de kritische geluiden vanuit de autoriteiten en overheden ook fors. Zij kunnen zomaar eens het obstakel vormen voor verdere groei. Daarmee is het niet zeker of we het volledige potentieel van ICO’s gaan zien.