Service integratie: de cloud als racewagen

Dankzij de razendsnelle ontwikkelingen in de IT worden toepassingen steeds vaker hals over kop in gebruik genomen, vaak nog voor ze volledig zijn uitontwikkeld. Voor de zaak uit de hand loopt en we de greep op de cloud verliezen, wordt het hoog tijd dat we de boel beter integreren.

Het is alweer anderhalve eeuw geleden dat de eerste auto’s op de markt kwamen, als hobbyproject voor technisch getalenteerde excentriekelingen. Auto’s waren toen voornamelijk doe-het-zelfproducten: wie erin wilde rijden, moest ze meestal zelf maken, of op zijn minst een paar mensen in dienst nemen om ze draaiende te houden. Het duurde vele decennia voordat auto’s via massaproductie beschikbaar kwamen voor het grote publiek, en nog eens tien jaar voor de eerste betaalbare Ford Model T van de lopende band rolde. Ik weet niet precies wanneer er eindelijk een auto op de markt kwam die je ook zonder specifieke technische vaardigheden of inzichten kon gebruiken, maar tegenwoordig gaan we er blind vanuit dat een auto het gewoon doet. Als het even kan, leasen veel mensen zelfs een auto; zodra de motorkap open moet, mag de dealer het oplossen.

De pc heeft een vergelijkbare ontwikkeling doorgemaakt, maar dan veel sneller. Mensen van mijn leeftijd herinneren zich vast nog wel hoe we vroeger onze eigen computers bouwden en daarbij zorgvuldig rekening hielden met hoe alle verschillende onderdelen zouden samenwerken. We bestudeerden de computerbladen en experimenteerden met verschillende configuraties voor maximale prestaties. Mijn kinderen, die in het digitale tijdperk zijn opgegroeid, weten bijna niets meer over moederborden, drivers, brugsnelheden of RAM. Tegenwoordig kopen we kant-en-klare computers en denken we niet eens na over mogelijke upgrades. We overwegen echt niet meer of een bepaald sockettype een snellere processor ondersteunt – hooguit welk servicecontract ons het beste past.

Het grappige is, dat ik altijd dacht dat technologie pas gemeengoed wordt als het zo ver is doorontwikkeld dat je geen diepgaande technische kennis meer nodig hebt om het te gebruiken. Het wordt pas interessant voor het brede publiek, als het draait om het resultaat, en niet meer om de techniek. Maar tegenwoordig gaan technologische ontwikkelingen zo snel, dat technologie al voor het grote publiek beschikbaar komt voordat ze in dat stadium is aangeland. We hebben een punt bereikt waarop het gebruik van de cloud wordt gezien als de nieuwe, juiste en passende manier om gebruik te maken van IT-diensten waarop we nu allemaal moeten overstappen, terwijl clouddiensten en de manier waarop ze één IT-ecosysteem samenwerken met oude oplossingen, in werkelijkheid nog steeds de hand van een specialist vereisen.

Als je nu al gebruikmaakt van de cloud, durf ik te wedden dat jouw focus momenteel niet ligt bij het creëren of verbeteren van bedrijfsmodellen. Ik weet bijna zeker dat jouw bedrijf op dit moment vooral bezig is te proberen de diverse services van verschillende leveranciers zodanig te laten samenwerken dat het uiteindelijk mogelijk eens meerwaarde gaat opleveren.

Zo hoort het natuurlijk niet te gaan. Wie niet in de IT-branche werkt, wil niet afgeleid worden door technologie, want dat is geen kernactiviteit. IT is een instrument – net als moderne auto’s of pc’s horen instrumenten hun werk te doen zonder dat de gebruiker zich hoeft te verdiepen in allerlei technische voorwaarden en valkuilen.

Nu je de stap naar de cloud hebt gemaakt en overspoeld wordt met mogelijkheden en uitdagingen, heb je hulp nodig. Het is net alsof je beschikt over een paar dozen goede en geavanceerde onderdelen, waarmee je in principe een ultramoderne auto moet kunnen bouwen – maar je hebt geen idee hoe je de boel in elkaar moet zetten. Er werd je een racemonster belooft, maar wat je hebt gekregen is een doe-het-zelfproject, dat al jouw aandacht nodig heeft om het te laten werken, laat staan optimale prestaties te leveren. Dat is niet wat je wilt.

Wat je nodig hebt, is een goede dealer die jou daarbij helpt. Voor een succesvolle reis naar de cloud, moeten al jouw clouddiensten zodanig op elkaar worden afgestemd dat ze vlekkeloos functioneren zonder dat je ernaar om hoeft te kijken. Zoals een auto waarbij de motorkap nooit meer omhoog hoeft, of een computer waarvan je de behuizing nooit hoeft te openen.

Wat je nodig hebt, is service integratie. Met één aanspreekpunt om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van al jouw verschillende IT-diensten permanent wordt gegarandeerd en dat al jouw nieuwe en bestaande diensten geoptimaliseerd worden om snel en soepel te draaien. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf weer kan innoveren, snel van A naar B komt, efficiënter gaat werken en de best mogelijke producten kan maken.

Dit is een ingezonden bijdrage van Bas Demmink, Technical Commercial Director bij Solvinity. Via deze link vind je meer informatie over de oplossingen van het bedrijf.