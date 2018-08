Vijf grote smartphone trends voor 2019

Het jaar 2018 is nu al een bijzonder jaar voor de smartphone maar 2019 wordt echt een revolutionair jaar. Twee grote fabrikanten vechten voor de eer van eerste vouwbare telefoon en drie hoofdcamera’s worden een normale zaak. Dit zijn de trends van 2019.

Smartphones worden met het jaar duurder, maar daar staat een enorme hoeveelheid aan techniek tegenover. Sta je op het punt om een nieuw abonnement met smartphone af te sluiten? Verwacht je dat je smartphone nog wel een jaartje mee kan? Dan zijn dit de smartphone trends waar je naar uit kunt kijken voor 2019. Trends die het wachten waard zijn.

Vouwbare telefoon

Er wordt al jaren gesproken over de vouwbare telefoon. ZTE pikte alvast een graantje mee met de vouwbare ZTE Axon M. De grote merken zorgen ervoor dat je in 2019 een echte vouwbare telefoon ziet. Zowel Samsung als Huawei ontwikkelen een vouwbare telefoon met één beeldscherm dat zich kan samenvouwen. Beide verwachten dat ze de nieuwe generatie smartphones volgend jaar klaar hebben. Het blijft alleen nog onduidelijk wat het ontwerp wordt van deze vouwbare smartphones. Zijn het langwerpige beeldschermen of juist tablet achtige beeldschermen? We weten in ieder geval zeker dat de telefoons zijn uitgerust met de nieuwste processors en een stel voortreffelijke camera’s. De prijs van zo’n revolutionaire telefoon komt op 1.500 tot 2.000 euro te liggen. Begin alvast met sparen voor de vouwbare smartphone trend.

5G smartphone

2019 wordt ook het jaar van 5G. Vrijwel iedere smartphone fabrikant zal volgend jaar een 5G telefoon lanceren. LG en de Amerikaanse provider Sprint hebben al de eerste 5G smartphone aangekondigd. Dit toestel wordt in de eerste helft van 2019 gepresenteerd. Gelijktijdig of niet lang daarna zullen Huawei, Samsung en andere fabrikanten natuurlijk volgen. Heb je veel aan een 5G smartphone? Het lijkt onwaarschijnlijk dat je in 2019 überhaupt ergens gebruik kunt maken van de maximale download snelheid van een 5G telefoon. In Nederland verwachten we pas in 2020 een landelijk 5G netwerk en de maximale snelheid die telefoons aan kunnen op dit moment (1,2 Gbps) wordt nog niet ondersteunt door de providers. De 5G telefoon in 2019 is een smartphone trend maar stiekem vooral een verkoop gimmick.

Drievoudige hoofdcamera

Net zoals de inkeping in het beeldscherm of notch van de iPhone X vrijwel iedere smartphone fabrikant inspireerde in 2018, zal de drievoudige camera van Huawei iedere fabrikant in 2019 inspireren. De eerste geruchten over een Apple iPhone met drievoudige camera in 2019 zijn inmiddels al maanden oud en zelfs het nummer één smartphone merk in de wereld volgt. Samsung zal volgend jaar een premium vlaggenschip presenteren met drie hoofdcamera’s en waarschijnlijk zien we drie hoofdcamera’s aan de achterkant van de duurste Samsung Galaxy S10 versie. De drievoudige camera is de nieuwste smartphone camera trend.

Flinterdunne randen

De Chinese fabrikanten Oppo en Vivo hebben dit jaar al een voorzet gegeven met twee telefoons voorzien van ultra dunne randen rondom het beeldscherm. Ruim 90% van de volledige voorkant wordt bij de Oppo Find X en de Vivo NEX ingenomen door het beeldscherm. De selfie camera is daarvoor opgeofferd, maar wees niet getreurd. De selfie camera is verwerkt in de behuizing waardoor er nog meer ruimte voor het beeldscherm overblijft. Het ontwerp van de telefoon is hierdoor nog strakker en meer symmetrisch. Meer merken gaan volgen in 2019.

Slow motion

Samsung heeft het dit jaar veelvuldig over Slow motion gehad na de Samsung Galaxy S9 lancering. Sony lanceerde de techniek al in 2017. Volgend jaar zullen meer fabrikanten beschikken over camera’s waarmee je die prachtige slow motion beelden schiet bij 960 frames per seconde (fps). Je filmt de wereld 32x vertraagd en dat levert een prachtig effect. Budget telefoons zoals de Huawei P Smart+ kunnen de wereld al tot 16 keer vertragen en in 2019 verwachten we een groot aantal nieuwe telefoons met 960 fps slow motion capaciteiten. In de praktijk kost het wel enige oefening om op het juiste moment te beginnen met filmen. Als je het door hebt dan zijn de beelden indrukwekkend.

Dit is een ingezonden bijdrage van telefoonabonnement.nl.