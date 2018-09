Weg met de wurggreep van IT

Onze manier van werken verandert. Vooral in tijden van innovatie en transformatie verwachten leidinggevenden dat medewerkers zelf goede keuzes kunnen maken. Dat is logisch: waarom zou je de slimste, meest getalenteerde mensen inhuren die je kunt vinden, als je ze laat werken volgens een vast stramien? Wanneer je werknemers vrijheid geeft, verbetert hun productiviteit, betrokkenheid en creativiteit: de medewerker floreert en de organisatie profiteert. Als dit principe nog niet is doorgedrongen tot het management van jouw organisatie, dan wordt het daarvoor de hoogste tijd en de IT-manager kan daar voor zorgen.

Waarom zou je als IT-professional flexibel werken willen stimuleren? Thema’s als security en management zijn immers al uitdagend genoeg. Daarbij is een vaak gehoord bezwaar dat meerdere werkplekken, devices en netwerkverbindingen het werk alleen maar lastig maken: ze gaan vaak niet hand in hand, maar dat kàn wel.

Flexibiliteit wordt tegenwoordig door medewerkers geëist: ze gebruiken hun eigen apparaten, surfen op consumentenwebsites en zijn voortdurend actief op social media. Deze trend zorgt bij veel managers en securityspecialisten voor hoofdpijn omdat medewerkers ongecontroleerd gegevens uitwisselen of applicaties gebruiken die niet door de IT-afdeling zijn goedgekeurd. Je kunt het tij niet keren, maar wel onder controle houden.

Beter voor medewerkers, succesvol voor IT

Zonder goede gebruikerservaring, geen prettige IT-ervaring. Immers, als een nieuwe manier van werken niet door medewerkers wordt omarmd, heeft geen enkel IT-initiatief kans van slagen. Wellicht heb je wel eens gehoord van ‘The Great IT Choke’. Deze term verwijst naar een gemiddeld arbeidsproductiviteitsverlies van 17% bij medewerkers die volledig tegen hun zin in werken met ingewikkelde, niet gebruikersvriendelijke applicaties. Geef je werknemers meer flexibiliteit in hun manier van werken, dan verbetert ook hun productiviteit. Bovendien raken zij meer betrokken en creëer je draagvlak voor nieuwe initiatieven.

Een oplossing waarmee medewerkers al hun devices waar dan ook ter wereld en op elk type netwerk kunnen gebruiken, biedt dan uitkomst. Eén waarbij de kans klein is dat personeelsleden teruggrijpen naar applicaties en hardware die niet door de IT-afdeling zijn goedgekeurd. Wat mij betreft beschikken dergelijke programma’s altijd over een eenvoudige interface en geven ze toegang tot alle noodzakelijke apps en data. Voor een prettige gebruikerservaring is het daarnaast belangrijk dat de internetverbinding realtime wordt geoptimaliseerd en is uitgerust met de laatste technieken op het gebied van security. Kortom, een tool die medewerkers overal ter wereld soepel, snel en prettig laat werken!

Eenvoudige, maar effectieve implementaties

Een gecentraliseerde benadering van IT helpt je nieuwe software door te voeren in een fractie van de tijd die je vroeger nodig had. Dat geldt niet alleen voor zakelijke en industriële toepassingen, maar ook voor volledige OS-migraties. Mensen kunnen eenvoudig de software activeren die ze nodig hebben: zo simpel als het downloaden van een app. Zo kunnen ze snel aan het werk. Daar heeft ook de organisatie meer aan.

Minder beroep op de helpdesk

Als software simpel en intuïtief te gebruiken is, hebben mensen ook minder vaak hulp nodig. Beveiligingsinstellingen en netwerkconfiguraties worden onzichtbaar afgehandeld op de back-end. In een gecentraliseerde digitale werkplek blijft de interface bovendien hetzelfde, ongeacht het apparaat dat de werknemers op dat moment gebruiken. Alle toepassingen verschijnen keurig naast elkaar, net als in de bekende app stores voor de consumentenmarkt. Mensen zullen vast zo nu en dan nog hulp nodig hebben, maar zeker minder vaak dan voorheen.

Betere beveiliging

Een enkele oplossing waarin je al je apps, data en apparaten kunt beheren en beveiligen, maakt het aanzienlijk eenvoudiger om gevoelige informatie te beschermen en aan privacyregels te voldoen. Doordat gebruikers maar eenmaal hoeven in te loggen (single sign-on), bescherm je jezelf beter tegen het gebruik van slechte wachtwoorden, wat de veiligheid zeker ten goede komt. Contextgevoelig toegangsbeleid stelt je in staat risico’s heel precies en consistent te managen op een manier die voor gebruikers te begrijpen valt. Doordat je beleid transparant, consequent en gebruiksvriendelijk is, zijn mensen bovendien veel minder geneigd op zoek te gaan naar ongewenste alternatieven (schaduw-IT) die ze lekkerder vinden werken, zodat je ook op dat vlak je kwetsbaarheid reduceert.

Vanwege al deze voordelen kiezen steeds meer bedrijven voor flexibele werkplekken. Als die flexibiliteit goed wordt uitgevoerd, biedt het werknemers een betere gebruikservaring en geeft het IT oplossingen in handen die beter beveiligd en eenvoudiger te beheren zijn.

Dit is een ingezonden bijdrage van Citrix. Via deze link vind je meer informatie over de oplossingen van het bedrijf.