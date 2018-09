Eneco implementeert SAP Cloud Platform Integration: ‘Voor een techneut is dit één grote speelgoedwinkel’

Een digitale transformatie? “Bij Eneco is alles in beweging”, zegt Marco Verhoef, bij de energieleverancier Product Owner SAP Cloud Integration. “Dan moeten zowel je mensen als je IT-systemen flexibel zijn.” Voor optimale flexibiliteit omarmde Eneco de cloud, inclusief een cloudplatform dat alle digitale technologieën verbindt met de bedrijfsprocessen.

Eneco ontstond in 1995 na fusies van gemeentelijke nutsbedrijven. Nog steeds zijn de aandelen in handen van 53 Nederlandse gemeenten. De energiereus maakt zich echter op voor een verkoop. Een groot deel van de gemeenten heeft aangegeven af te willen van de aandelen.

De mogelijke verkoop is een volgend hoofdstuk in een reeks van veranderingen. Zo werd de Eneco Groep begin 2017 officieel gesplitst in een energiebedrijf en een netbeheerder. Het beheer van de elektriciteits- en gasnetten werd ondergebracht bij het nieuwe netwerkbedrijf Stedin Groep. Een jaar later kondigde het afgeslankte Eneco een wijziging van de organisatiestructuur aan.

Nieuwe wereld

“Maar ook met innovatie zorgen we voor veel veranderingen”, benadrukt Verhoef. “We leveren niet alleen energie, maar helpen de klant ook om zelfvoorzienend te worden.” Dat doet het bedrijf bijvoorbeeld met zonnepanelen en de ‘WarmteWinner’, een compacte warmtepomp die de warmte in een huis recyclet. En met de slimme thermostaat Toon die inzicht biedt in de mogelijkheden voor de besparing van energie. CrowdNett is een ander voorbeeld van innovatie. Met dit netwerk van slimme thuisbatterijen – onder andere van Tesla – draagt Eneco bij aan de verduurzaming van Nederland.

“Met innovatie dragen we bij aan de nieuwe wereld”, aldus Verhoef. In die ‘nieuwe wereld’ van Eneco wordt Nederland elke dag een stukje beter, schoner, leuker en leefbaarder. Maar om die digitale transformatie en de veranderingen binnen het bedrijf goed te kunnen ondersteunen, is het volgens Verhoef wel noodzakelijk dat zowel de mensen als de IT-systemen flexibel zijn. “Zo is iedereen agile gaan werken.”

Cloud-first strategie

Om snel in te kunnen springen op veranderingen omarmde Eneco een cloud-first strategie. “Het gebruik van standaardsoftware uit de cloud zorgt ook voor een standaardisatie van de processen”, stelt Guido Koopmann, SAP Integration Specialist bij IT-partner Proxcellence. “Cloudoplossingen dragen bij aan kortere doorlooptijden waardoor innovatie beter mogelijk is. Prettig bijkomend voordeel is dat cloud zorgt voor een kostenvoordeel. Je betaalt naar gebruik en niet voor het in de lucht houden van een systeem. De verantwoordelijkheid voor het uitrollen van patches en upgrades ligt bij de leverancier.”

“Maar om een cloud-first strategie mogelijk te maken, is een integratieplatform nodig dat zowel cloud-to-cloud als hybride integraties ondersteunt”, vervolgt Koopmann. Voor de integraties gebruikte Eneco on premise SAP Process Integration (PI). “Maar dat is een redelijk complex product met heel veel componenten.” Verhoef: “En met iedere twee jaar een prijzig upgradeproject waarna je alle interfaces weer moet testen.”

SAP Cloud Platform Integration

Verhoef trok daarom naar eigen zeggen ‘de stoute schoenen aan’ en stelde een businesscase op voor de vervanging van PI door SAP Cloud Platform Integration (CPI). “SAP CPI is veel eenvoudiger in gebruik, zorgt voor een kostenreductie en ondersteunt alle facetten van een digitale transformatie”, licht Koopmann toe. “Het SAP Cloud Platform maakt niet alleen snelle integraties mogelijk, maar biedt ook mogelijkheden voor IoT, API-management en het snel ontwikkelen van Fiori-apps voor interne klanten.” Verhoef: “Voor een techneut is het eigenlijk één grote speelgoedwinkel.”

Toch was de vervanging van PI door CPI volgens Verhoef ‘een gewaagde case’. “Toen we begonnen met de migratie was CPI een nieuw product en nog volop in ontwikkeling. Wij waren een van de eersten die er op grote schaal gebruik van gingen maken en ook nog eens kozen voor een volledige vervanging. Dat zie je niet vaak in de markt. Het aantal interfaces is bij ons met ongeveer honderd misschien relatief laag, maar je moet ze wel overzetten zonder dat je andere voorbeelden hebt van hoe je zoiets aan moet pakken.”

“Dan is het belangrijk dat je snel de juiste mensen bij elkaar krijgt. Zo’n project moet je doen met mensen die kunnen en willen”, vult Koopmann aan. “En dan nog krijg je tijdens zo’n project altijd te maken met momenten dat je eigenlijk de handdoek in de ring wil gooien. Dan is het belangrijk dat je volhoudt en laat zien waar je mee bezig bent.”

Hoogtepunt

Eneco en Proxcellence begonnen met een proof-of-concept voor vier interfaces die in korte sprints werden opgeleverd. Die vier interfaces dienden als voorbeeld voor de overige interfaces. Na twee jaar waren alle interfaces overgezet en kon begin 2018 de stekker uit PI. “Dat was voor mij het hoogtepunt”, zegt Verhoef. “Wij waren de eerste die PI hebben stopgezet. Daarmee hebben we een mooie klus geklaard.”

“We kunnen nu veel sneller dan voorheen een oplossing opleveren”, zo stelt hij tevreden vast. “Vroeger maakten we architectuurplaatjes van de interface, maar in CPI kun je direct beginnen met het ontwikkelen. Mede daardoor kunnen we een interface binnen twee dagen opleveren in plaats van zes. En door het gebruik van HANA als onderliggende technologie gaat de communicatie tussen zender en ontvanger veel sneller. Door de web gebaseerde gebruikersinterface is alles vanaf een mobiel device te monitoren.”

Ook de eindklanten van Eneco profiteren van het SAP Cloud platform, onder andere van de mogelijkheden die het platform biedt voor het ontwikkelen van apps. Verhoef: “We hebben bijvoorbeeld een app gebouwd waarmee klanten aan de hand van een aantal vragen sneller de oorzaak van een storing kunnen achterhalen. Vinden ze de oorzaak niet, dan kunnen ze zelf een afspraak inplannen met een monteur.

