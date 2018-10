Na de hybrid cloud focust VMware nu op multicloud en het verdiepen van diensten

VMware heeft weer de nodige aankondigingen gedaan in Las Vegas tijdens VMworld 2018. We gingen in gesprek met Boudewijn Aelbers, Senior Manager Presales Benelux, over hun laatste aankondigingen en strategie. Hoewel VMware in de volledige breedte van het portfolio vernieuwingen wist te presenteren, was er wel een duidelijke lijn in te ontdekken. Het bedrijf focust momenteel echt op een volledig multicloud aanbod, zodat klanten eenvoudig hun workloads kunnen migreren tussen verschillende omgevingen zonder rekening te hoeven houden met de specifieke eisen van die public clouds. VMware levert een universele laag bovenop de public clouds.

Multicloud vs Hybrid Cloud

VMware stelt dat de meeste enterprise organisaties tot de conclusie zijn gekomen dat ze niet afhankelijk willen zijn van één cloudinfrastructuur, ze willen hun risico’s spreiden en de compute en data verdelen over verschillende cloudomgevingen. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de nodige compliance-eisen, waarbij de ene omgeving soms geschikter is dan de andere.

Waar we de afgelopen jaren vaak spraken over de hybrid cloud, waarbij bedrijven een gedeelte van hun compute en data in het eigen datacenter hielden en een ander deel in de cloud, is er volgens Aelbers nu een duidelijke vraag naar multicloud. Meerdere grote cloudomgevingen dus. Volgens Aelbers realiseren bedrijven zich dat “één cloud geen cloud is”. VMware biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van meerdere cloudomgevingen zonder rekening te hoeven houden met de specifieke eisen van de cloudomgeving, het biedt een naadloze ervaring van de ene naar de andere cloud. Dit is mogelijk doordat VMware een universele laag legt over de cloudomgevingen heen, deze laag bestaat uit bekende VMware-technologieën die de meeste bedrijven al grotendeels kennen vanuit hun eigen datacenter.

VMware is Hybrid IT of de Hybrid Cloud niet vergeten

Hoewel VMware een duidelijke focus heeft op de multicloud is het de bedrijven met eigen datacenters niet vergeten. Deze hybrid oplossing, ook wel hybrid IT of hybrid cloud genoemd, blijft een van de speerpunten van VMware. Bedrijven willen ook multicloud vaak combineren met hun eigen datacenter.

Hoewel de cloud compute harder groeit dan de hoeveelheid compute in datacenters, toonde een in 2016 door VMware gepresenteerd onderzoek aan dat er geen reden was om afscheid te nemen van de meer traditionele datacenters. In juni 2021 zal de hoeveelheid compute in de cloud en in eigen datacenters ongeveer 50/50 zijn, maar vanaf 2016 bekeken zal de totale hoeveelheid compute in 2021 ook bijna verdubbeld zijn. De grote cloudomgevingen gaan zonder twijfel groter worden dan de hoeveelheid compute in eigen datacenters, maar beide blijven van groot belang. VMware wil de schakel zijn tussen al deze omgevingen.

VMware als link tussen je (cloud)omgevingen

VMware heeft op dit moment twee grote samenwerkingen met public cloud-partijen, met Amazon Web Services en met de IBM Cloud. In beide clouds kunnen eenvoudig VMware-omgevingen worden gerealiseerd. Het voordeel van het werken met VMware-omgevingen in plaats van gebruik te maken van de native Amazon of IBM virtual machines (VM’s), is dat je eenvoudig alles kan oppakken en verplaatsen. Je kan een VMware VM eenvoudig verplaatsen van je eigen datacenter, naar de AWS of IBM Cloud. Of gewoon van de ene naar de andere cloud.

Dat klinkt simpel en dat is het uiteindelijk ook, met de HCX-technologie van VMware is het zelfs mogelijk om honderden of duizenden VM’s geautomatiseerd te verplaatsen. Het is zelfs mogelijk om een upgrade/migratie te doen naar de meest recente versie van vSphere, NSX en VSAN.

VMware maakte tijdens VMworld bekend ook naar de kosten gekeken te hebben. Hoewel het bedrijf de kosten niet heeft kunnen verlagen, heeft het wel de drempel kunnen verlagen voor bedrijven die VMware Cloud willen gebruiken. Voorheen moest je om te starten met VMware in de cloud minimaal vier nodes afnemen, tijdens VMworld is aangekondigd dat bedrijven nu al kunnen starten met twee nodes. Een halvering van de resources, en dus ook van de kosten.

VMware breidt samenwerking met AWS uit

VMware on AWS is in de basis een grote hoeveelheid bare metal servers van AWS met daarop de VMware Cloud gebouwd. Concurrenten van VMware roepen nog weleens dat de rol van AWS in deze samenwerking vrijwel nihil is. Die uitspraak hebben we recent al bij AWS gecheckt en nu ook bij VMware. Beide partijen zijn het hier overduidelijk niet mee eens. AWS speelt wel degelijk een grote rol in deze partnership en die rol wordt ook steeds groter. Een van de belangrijkste voordelen die VMware on AWS biedt is dat alle servers, ook de bare metal modellen, zich binnen de netwerklaag van AWS bevinden. Hierdoor verzorgt AWS ook een grote hoeveelheid beveiliging. Vooral beveiliging van het netwerk is tegenwoordig extreem belangrijk en dat kan AWS gezien het schaalvoordeel als geen ander. In een interview met Werner Vogels leerde we al hoe het bedrijf machine learning en AI inzet om internetverkeer te monitoren en mogelijke DDoS-aanvallen of hackpogingen tegen te gaan. Hier is VMware on AWS veel minder gevoelig voor door al deze aanwezige maatregelen. Een ander voordeel van binnen de netwerklaag van AWS zitten, is dat als bedrijven gebruikmaken van andere AWS-diensten (bijvoorbeeld S3-storage) het verkeer tussen de VMware-omgeving en de S3-omgevingen kosteloos is. Het verkeer verlaat het AWS-netwerk namelijk niet.

VMware en AWS Block Storage

Daarnaast hebben VMware en Amazon Web Services bekendgemaakt de samenwerking te gaan uitbreiden op het gebied van databases en block storage. Hierdoor kunnen klanten hun omgevingen specifieker afstemmen op hun behoeftes. Als je als klant een node opzet in VMware on AWS dan krijg je een standaard hoeveelheid compute, geheugen en opslag. Die kunnen echter niet individueel worden aangepast. In veel gevallen werkt dat prima, maar als je als bedrijf een enorme hoeveelheid data hebt opgeslagen kan dit een probleem zijn. De enige oplossingen die VMware dan kon bieden was een hybride omgeving waarbij veel data in een eigen datacenter werd opgeslagen of simpelweg het aantal cloudnodes flink opvoeren. Daardoor is er niet alleen meer opslag beschikbaar, maar ook enorm veel extra compute en geheugen. Dat is eigenlijk overbodig.

Dat probleem lost VMware nu op door in de nieuwe versie van vSAN ondersteuning toe te voegen voor AWS Block Storage. Hierdoor kan simpelweg een enorme hoeveelheid extra opslagcapaciteit via AWS Block Storage worden aangekocht en worden gekoppeld met vSAN. Voor de VMware-omgeving verandert er eigenlijk niets. Die praat nog steeds tegen vSAN wanneer het data wil ophalen of opslaan. vSAN kan nu echter praten met AWS Block Storage, waardoor de opslagcapaciteit eenvoudig te verhogen is zonder dat extra compute en geheugen moet worden ingekocht. Onderaan de streep een enorm kostenvoordeel voor bedrijven die veel data willen opslaan in de cloud.

Voor VMware-klanten die gebruikmaken van de IBM Cloud is er nog geen vergelijkbaar alternatief. Of dat op termijn nog komt is op dit moment onduidelijk. Voor deze additionele dienst werkt VMware op dit moment exclusief samen met AWS.

VMware en AWS database-on-vSphere

Naast het uitbreiden van de opslagmogelijkheden door AWS Block Storage ondersteuning toe te voegen aan vSAN, gaat VMware ook het leven van database administrators makkelijker maken door AWS Relational Database Services (RDS) te ondersteunen binnen vSphere. Het voordeel hiervan is dat er gebruikgemaakt kan worden van de database diensten van Amazon die simpelweg veel schaalbaarder zijn en veel minder onderhoud vereisen, omdat Amazon dat uit handen neemt. Database management is stiekem een hoop werk, met de nodige risico’s. Door dat uit handen te geven aan AWS kunnen tijd en kosten worden bespaard, maar dus ook risico’s worden verlaagd. Ondersteuning binnen vSphere voor Amazon RDS is momenteel nog in preview maar moet voor 1 november beschikbaar zijn.

VMware maakt cloudmanagement eenvoudiger

We hebben het afgelopen jaar verschillende vormen van cloudmanagement-software voorbij zien komen. Doordat bedrijven nu vaak gebruikmaken van verschillende omgevingen, is het handig als je dit vanuit één portal kan beheren. Zo zagen we bij HPE bijvoorbeeld HPE OneSphere voorbijkomen. Het probleem van dit soort cloudmanagement-oplossingen is vaak dat ze moeten integreren met allerlei verschillende systemen en daardoor maar een beperkte featureset kennen. Ze missen features, of het is onmogelijk om zaken te verplaatsen omdat de verschillende omgevingen niet compatibel zijn. Zo kan je in veel oplossingen geen Hyper-V migreren naar VMware, of vice versa.

VMware heeft het voordeel dat ze een eigen omgeving in de cloud bouwen die gebaseerd is op VMware-technologie boven de cloudinfrastructuur van derden als AWS en IBM. Hierdoor zijn deze omgevingen wel compatibel met elkaar en kunnen bedrijven wel hun VM’s verplaatsen en migreren. Zeker voor bedrijven die vooral aan de operations kant zitten is dat ideaal. VMware maakte tijdens VMworld bekend ook flink te investeren in zijn cloudmanagementsoftware. Zo werd de overname van CloudHealth bekendgemaakt, wat moet gaan zorgen voor betere inzichten in de gezondheid van een omgeving.

CloudHealth

Met CloudHealth is het mogelijk om te controleren hoe goed je VMware-omgevingen functioneren. Zo kan je monitoren of alle functies wel beschikbaar zijn en waar zich mogelijke problemen voor doen. Elk onderdeel van de omgeving kan in kaart worden gebracht en zodra er reden is om aan te nemen dat er iet misgaat, is een uitgebreide analyse snel voor handen. Stel dat er ergens in het proces een grote vertraging is opgetreden, doordat een systeem afhankelijk is van een externe cloudfunctie, dan kan dit grote gevolgen hebben. Stel dat bij een bestelling de controle van adresgegevens, IBAN of creditcardnummers wordt gedaan door een externe cloudfunctie en die is momenteel niet beschikbaar. Dat zou kunnen betekenen dat er een grote dip ontstaat in het aantal bestellingen, omdat het bestelproces niet goed kan worden doorlopen. Dat is een lastige situatie die manueel niet snel is te vinden. Door alle componenten goed te monitoren kan wel snel de oorzaak worden gevonden en kan er naar een oplossing worden gekeken.

Een andere uitbreiding van het cloudbeheer is het nog beter in kaart brengen van de kosten en resources van omgevingen. Bedrijven hebben vaak meerdere eisen per omgeving, maar ook een beperkt budget en een beperkte hoeveelheid compute, geheugen en opslag beschikbaar. Als je alle workloads efficiënt wil verdelen over de beschikbare omgevingen is dat met tien VM’s nog wel redelijk manueel te bepalen. Heb je echter 100 of 1000 VM’s, dan wordt het al heel wat lastiger. Zeker als je ook rekening moet gaan houden met bijvoorbeeld het kostenplaatje van Amazon Web Services, IBM Cloud of zelfs Azure, Google Cloud of Oracle Cloud. VMware heeft dit in kaart gebracht en kan met de beschikbare tools dit doorrekenen en hierin adviseren. Het is zelfs mogelijk om dit self driven te doen. Dan gaat VMware zelf de omgevingen automatisch indelen om het kostenplaatje zo laag mogelijk te krijgen en de VM’s zo efficiënt mogelijk en prestatiegericht in te delen.

VMware goed op dreef, maar tegenstrijdige geluiden multicloud

VMware is lekker op dreef de laatste jaren, het weet in rap tempo te innoveren en in te spelen op behoeften die er duidelijk zijn bij bedrijven. De verschillen tussen de public clouds worden eerder groter dan kleiner en dan is een universele laag waardoor je toch eenvoudig kan migreren tussen deze clouds een welkome aanvulling. Toch horen we ook wat tegenstrijdige geluiden uit de markt. Niet alle bedrijven kiezen namelijk voor multicloud, er zijn ook bedrijven die juist exclusief voor bijvoorbeeld AWS of Azure kiezen. Voornaamste reden hiervoor is kosten, zij stellen dat door alles af te nemen bij één cloudprovider ze meer korting kunnen bedingen en daardoor goedkoper uit zijn. Ook kan in zo’n geval bijvoorbeeld exclusief voor Hyper V worden gekozen, waardoor de licentiekosten voor VMware wegvallen. De vraag is alleen of die cloudproviders korting blijven geven als ze weten dat bedrijven locked-in zitten op bepaalde cloudfunctionaliteiten. Voor bedrijven die wel graag multicloud gaan en de technologie op veel fronten gelijk willen houden heeft VMware op dit moment de meest interessante oplossing.