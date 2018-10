OutSystems biedt met lowcode-platform oplossing voor tekort aan ontwikkelaars

Recent doken we in de opkomst van lowcode-platformen. Een partij waar we dan niet omheen kunnen is OutSystems. Samen met Mendix een van de bekendste lowcode-platforms. We spraken met Willem van Enter, vice president EMEA bij OutSystems, over het platform en een recent rapport dat inzage biedt in de voordelen van een dergelijk platform.

Met een lowcode-platform als dat van OutSystems is het mogelijk om mobiele- en web-applicaties te ontwikkelen via een zogenaamde drag-en-drop editor. Als ontwikkelaar van lowcode-applicaties heb je dus vrijwel geen programmeerkennis nodig, want alles werkt met een visuele editor. Natuurlijk is het wel belangrijk dat je de basis en de logica van ontwikkelen in het algemeen een beetje snapt. Op die manier ben je sneller in staat om een goede applicatie te bouwen.

Het rapport van OutSystems dat we onder ogen kregen was gebaseerd op een eigen onderzoek naar de voordelen van het lowcode-platform. Daaruit kwam onder meer naar voren dat een mobiele app gemiddeld zo’n 17 tot 20 procent sneller klaar is en een webapplicatie zo’n 14 tot 17 procent, in vergelijking met het ontwikkelen zonder lowcode-platform. Eerlijk is eerlijk, wij vonden deze cijfers in eerste instantie niet heel overtuigend. Gelukkig werd in een gesprek met Van Enter van OutSystems snel duidelijk dat je alles in de juiste verhoudingen moet zien.

Legacy is een groot probleem bij de ontwikkeling van nieuwe applicaties

Een van de andere belangrijke conclusies uit het rapport was namelijk de reden van vertragingen bij de ontwikkeling van nieuwe applicaties. Daaruit komt naar voren dat 60 procent van de vertragingen wordt veroorzaakt door legacy-applicaties. Verouderde applicaties waarmee de nieuwe applicatie eigenlijk moet samenwerken, maar veel legacy-applicaties hebben geen bekende databasestructuur of API/SDK waar tegen gepraat kan worden om data uit te lezen of aan te passen. Dat zorgt voor problemen die vervolgens eerst opgelost moeten worden. Dit probleem is overigens niet specifiek voor lowcode-platformen, maar een algemeen probleem binnen enterprise-organisaties.

OutSystems richt zich op grote MKB-bedrijven en enterprise-organisaties

Als we kijken naar het gemiddelde klantprofiel van OutSystems dan zien we dat hun lowcode-platform eigenlijk alleen geschikt is voor grote MKB-bedrijven en enterprise-organisaties. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. Een dergelijk platform is echt gericht op organisaties die veel applicaties moeten ontwikkelen en daarvoor echt teams beschikbaar hebben.

Een standaard licentie bij OutSystems begint bij 5.400 dollar per maand. Voor enterprise-organisaties kom je al snel op 12.250 dollar per maand. Dat zijn geen misselijke bedragen, maar wel degelijk eenvoudig terug te verdienen als je een grote organisatie bent met veel behoeftes aan nieuwe applicaties.

Een lowcode-platform biedt de nodige voordelen

Wat momenteel een groot voordeel is van een lowcode-platform is de arbeidsmarkt. Vind maar eens tien nieuwe ontwikkelaars die in Java, .NET, PHP, Swift of een andere moderne taal je applicaties gaan bouwen. Door dit grote tekort aan ontwikkelaars zijn de salarissen op deze functies ook extreem gestegen. Als een enterprise-organisatie ervoor kiest om voor een lowcode-platform als OutSystems te kiezen, hoeft het niet meer in deze poule te vissen.

Je hebt dan mensen nodig die de logica van programmeren snappen, maar ze hoeven niet perse een courante programmeertaal te kennen. Dit kunnen oudere werknemers zijn met kennis van programmeertalen die er tegenwoordig niet meer toe doen. Ook is het mogelijk om mensen die verstand hebben van bepaalde processen binnen een bedrijf of sector op cursus te sturen, waarmee ze binnen enkele dagen leren applicaties te bouwen met het lowcode-platform.

Uiteindelijk is het volgens Van Enter belangrijk om een goede mix te hebben in een lowcode-team met mensen die wat meer en wat minder programmeerkennis hebben, maar die bijvoorbeeld wel kennis hebben van processen en werkmethoden. Op die manier kunnen er snel goede applicaties worden gebouwd.

Verder is zo’n gemixt team vaak een stuk goedkoper dan het hebben van een volledig ontwikkelteam met bijvoorbeeld .NET-kennis. Waardoor de kosten van een dergelijk platform al zijn terugverdiend. Daarnaast zijn mensen die ontwikkelen met een lowcode-platform ook eenvoudiger te vervangen dan echte ontwikkelaars.

Grote integrators zien ook potentie in OutSystems. Van Enter laat weten dat Atos op dit moment honderden mensen aan het trainen is om applicaties te gaan bouwen met OutSystems. Zij zien grote kansen met het lowcode-platform en verwachten hun klanten snel te kunnen bedienen met nieuwe applicaties.

Lowcode biedt standaard integraties met veel systemen

Bij het ontwikkelen van lowcode-applicaties hoef je eigenlijk nooit het wiel opnieuw uit te vinden. Veel bekende applicaties waar enterprise-organisaties gebruik van maken worden standaard ondersteund. Zo kan je zeer eenvoudig koppelingen leggen met bekende applicaties van Microsoft, Oracle, Salesforce of SAP. Dit soort standaard ondersteuningen zorgen ervoor dat applicaties echt sneller kunnen worden gebouwd.

OutSystems biedt daarnaast ook integratie met diverse cloudplatform, te beginnen met de eigen OutSystems Cloud die gebruik maakt van Amazon Web Services. Ook is er native ondersteuning voor bijvoorbeeld PaaS-diensten van AWS. Aan enterprise-organisaties die liever alles on-premise draaien is ook gedacht. De cloud is geen verplichting, bedrijven die alles in eigen beheer willen houden kunnen dat gewoon doen.

OutSystems heeft inmiddels ook stappen gezet met kunstmatige intelligentie (AI) en het Internet of Things. De eerste applicaties die gebruikmaken van de AI-modules van OutSystems worden inmiddels gebruikt. Ook het ontwikkelen van IoT-applicaties behoort tot de mogelijkheden. Het bedrijf speelt daarmee in op de vraag vanuit de markt. Reden voor ons om de ontwikkelingen binnen de lowcode-markt de komende tijd te blijven volgen.