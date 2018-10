Mendix gooit hoge ogen met lowcode-platform en denkt ook out-of-the-box

In ons onderzoek naar de beschikbare lowcode-platformen kwamen we ook terecht bij Mendix. Een bedrijf met het hoofdkantoor in Rotterdam, 13 jaar geleden opgericht in Nederland. Samen met Outsystems een van de bekendste lowcode-platforms. Het bedrijf groeit echter enorm hard, voor kort na ons gesprek met Mendix werd bekendgemaakt dat ze worden overgenomen door Siemens. Ook dat bedrijf ziet de potentie van Mendix. De overname moet dit jaar nog worden afgerond.

Lowcode-platformen

We hebben ons de afgelopen tijd verdiept in de lowcode-platformen en die blijven we ook even op de voet volgen. Het is een nieuwe trend die populair is bij veel grote ondernemingen. De voornaamste reden hiervoor komt voort uit een groot te kort aan ontwikkelaars, maar tegelijk biedt een lowcode-platform ook de nodige voordelen. Zo kunnen apps sneller worden ontwikkeld en bieden ze standaard al ondersteuning voor enorm veel grote enterprise-platformen.

Eerlijk is eerlijk, het feit dat echte ontwikkelaars niet aan te slepen zijn legt de lowcode-platformen geen windeieren. Met een dergelijk platform kan ook de gemiddelde business gebruiker applicaties ontwikkelen en die brengt op zijn of haar beurt ook weer de nodige expertise mee, waardoor applicaties ook echt beter worden. Een ontwikkelaar snapt vaak niet hoe er dagelijks met een applicatie moet worden gewerkt en welke velden juist belangrijk of onbelangrijk zijn op een formulier. Met een business gebruiker in het lowcode-team kunnen applicaties sneller en beter tot stand komen.

Wat ons echt aansprak bij Mendix was de openheid, zowel in de gesprekken als het platform. Zo hebben ze het complete platform gedocumenteerd en kan je op elk moment uitstappen. Er is geen lock-in en er is ook nog documentatie beschikbaar hoe de boel in elkaar zit. Dat maakt het zelfs mogelijk om van het ene lowcode-platform over te stappen naar het andere lowcode-platform.

Zelf ontwikkelen vs lowcode

Daarnaast hebben we bij Techzine ook de nodige ontwikkelkennis in huis en dan kijk je toch met een ander oog naar zo’n visuele drag-en-drop interface waarin je applicaties kan bouwen. Doordat er standaard ondersteuning is voor veel bekende enterprise-applicaties kan je snel koppelingen leggen en data uitlezen en integreren, of juist terugschrijven. Mendix heeft standaard ondersteuning voor Amazon Web Services, Microsoft Azure en Pivotal. Daarnaast zijn IBM en SAP strategische partners die de Mendix producten ook zelf verkopen onder hun eigen naam. Dit is er vooral op gericht om applicatie te bouwen die weer integreren met bestaande IBM- en SAP-producten.

Voorbeeld SAP: Zo is SAP al enige tijd druk bezig om alle klanten warm te maken voor SAP S/4Hana Cloud, waarbij de complete ERP-oplossing verplaatst van on-premise naar de cloud. Veel SAP-klanten hebben in de loop der jaren aanpassingen gedaan aan hun on-premise SAP ERP-omgeving, maar daardoor kunnen ze nu lastig upgraden naar nieuwere versies. Die legacy moet eruit en dat kan via SAP S/4Hana Cloud. Maar daarbij moeten de aanpassingen die ooit zijn gedaan en de business makkelijker maken, opnieuw worden ontwikkeld als applicatieplugin voor SAP S/4Hana Cloud. Precies daar komt Mendix om de hoek kijken. Dat kan namelijk eenvoudig met het lowcode-platform van Mendix.

Naast de standaard ondersteuning voor allerlei externe diensten heeft Mendix ook een geniale oplossing bedacht voor platformen die niet worden ondersteund, maar wel beschikken over een API (Application Programming Interface). Een API is een manier om aan de achterkant tegen een applicatie te praten en data uit te wisselen. Over het algemeen genomen ziet de documentatie van API’s er overal hetzelfde uit. Er staat in wat je kan doen met de API, de functies die beschikbaar zijn en hoe ze werken. Bij elke functie wordt vaak ook een voorbeeld getoond met een stukje input- en output-code, zodat je weet welke data je naar de server moet sturen en welke data je vervolgens terug kan verwachten. Bij Mendix hebben ze een feature ontworpen waarbij je die voorbeeld code in het systeem kan plakken en je vervolgens een koppeling kan leggen met de API die tot voor kort nog onbekend was. Dit is een manier van out-of-the-box denken die veel problemen oplost.

Mendix demo toont mogelijkheden

Net als bij Outsystems kan je met Mendix mobiele en web-applicaties ontwikkelen en die kunnen overal draaien. Mendix applicaties kan je plaatsen in een Docker of Cloud Foundry-omgeving, maar ook gewoon on-premise.

We hebben ook een demo bijgewoond van het Mendix lowcode-platform. Daarin werd snel duidelijk hoeveel mogelijkheden het platform biedt. Naast de integraties met bekende clubs als IBM, Infor, Oracle, Salesforce en SAP biedt Mendix ook een complete app store, waar veel gratis en betaalde modules zijn te vinden waarmee je applicatie is uit te breiden. Bijvoorbeeld voor het controleren van IBAN-nummers. Ook op het gebied van IoT loopt Mendix voorop. Zo biedt het platform ondersteuning voor Amazon IoT en Azure IoT. We kregen direct een mooi voorbeeld te zien van containers die verscheept worden over de wereld, met aan de binnenkant licht- en temperatuursensoren. Op die manier is exact te controleren of een container is open geweest of dat producten in de container mogelijk zijn aangetast door te hoge temperaturen.

Kunstmatige intelligentie

Op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) is Mendix bezig met Mendix Assist, deze feature moet binnenkort beschikbaar komen. Mendix wil vooral AI inzetten om het ontwikkelen van applicaties met het lowcode-platform te versnellen. Doordat het platform al breed wordt gebruikt kan het patronen ontdekken in wat mensen aan het bouwen zijn. Bijvoorbeeld als mensen een formulier aanmaken om klantgegevens te wijzigen, kan het meteen vragen of het velden als naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail en telefoon moet toevoegen. Om even een simpel voorbeeld te noemen. Dat scheelt direct een hoop tijd bij het ontwikkelen van een applicatie.

Voor Mendix geldt verder hetzelfde als voor Outsystems, het zijn niet de goedkoopste platformen om mee te werken. Al is Mendix wat aantrekkelijker geprijsd dan Outsystems. Wij denken dat Mendix voor een bredere groep bedrijven in het MKB ook geschikt is.

Overname door Siemens, strategie in de toekomst

Dit jaar nog zal Mendix worden overgenomen door Siemens voor 628 miljoen euro. Er is bekendgemaakt dat Mendix zelfstandig zal blijven opereren. Er zal ongetwijfeld ondersteuning komen voor wat meer Siemens-oplossingen, maar we zijn vooral benieuwd of de globale strategie straks verandert. Mendix biedt zijn klanten bijvoorbeeld de mogelijkheid om applicaties in Amazon Web Services te draaien via Mendix. Dat kost 30 procent meer dan het direct zelf optuigen van een AWS-omgeving, maar het neemt wederom een hoop werk uit handen.

De vraag is waar de sweetspot ligt qua prijs. Mendix zou bijvoorbeeld de prijs van het lowcode-platform kunnen verlagen, waardoor ze zich nog breder op het MKB kunnen richten, maar dat aan de andere kant kunnen terugverdienen via AWS. Voor Outsystems is het in elk geval een geduchte concurrent.