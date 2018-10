Moderniseer je applicaties: van logge olifant naar behendige ballerina

Elk bedrijf is vandaag een softwarebedrijf, of moet dat worden. Het vermogen om snel nieuwe services en functionaliteit aan klanten te bieden, is een van de belangrijkste elementen die een bedrijf kan onderscheiden van de concurrentie. Om dat te realiseren moet je afstappen van de traditionele manier van IT en de organisatie moderniseren. Of anders gezegd, je moet de logge olifant leren dansen.

Deze whitepaper, die we samen met Red Hat aan onze lezers aanbieden, levert een aantal interessante inzichten om je teams, processen en applicaties te transformeren voor een moderne organisatie. Een agiele IT-omgeving is daarbij vandaag van cruciaal belang.

Er is geen enkele architectuur of technologie die perfect werkt in elke omgeving. De organisaties die van digitale transformatie een succesverhaal maken, zijn diegenen die het duidelijkst inzicht hebben in hun eigen doelen en cultuur, en dat ziet er voor elk van hen anders uit. Bijvoorbeeld:

Walmart rolde tijdens Black Friday live nieuwe code uit terwijl 200 miljoen mensen online waren.

Amazon rolt elke seconde updates uit over honderden applicaties en miljoenen cloudinstanties.

Etsy doet 60 deployments per dag in een monolithische applicatie.

Netflix doet honderden deployments per dag op een complexe gedistribueerde architectuur. Een codeverandering doet er slechts 16 minuten over van check-in tot productie.

Elk van deze bedrijven werkt met enorm verschillende teamstructuren, onderliggende technologieën, codebases en architecturen. Wat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze allemaal begonnen met evaluaties van hun teams, hun huidige technische schuld en hun bedrijfsstrategieën. Vervolgens duwden ze hun onderneming in de richting waarin ze wilden gaan en leverden ze resultaten af.

Dansende olifant

Bedrijven moeten ambiëren om de Amazon of Netflix van hun sector te zijn. Velen onder hen zitten evenwel nog midden in hun digitale transformatie, of moeten er nog aan beginnen. Dat betekent in de eerste plaats ook een culturele transformatie en gaat gepaard met technologische veranderingen zoals DevOps en microservices, die een organisatie moderniseren.

Sommige organisaties hebben de luxe om hun digitale transformatie helemaal van nul te beginnen, maar voor veel bedrijven is het een uitdaging om hun logge olifant te leren dansen als een behendige ballerina. Deze whitepaper biedt een aantal nuttige inzichten om je te helpen bij dat proces.