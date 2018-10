Vergeet nooit de geheugenkaart in jouw apparaat

De technologie staat niet stil. Bijna elk draagbaar apparaat zoals een tablet of smartphone is voorzien van een camera, heeft toegang tot internet en heeft veel mogelijkheden om je dagelijkse schema bij te houden. Het kan daarbij zeer handig zijn om een goede geheugenkaart te hebben die ervoor zorgt dat je voldoende ruimte hebt met alle data die dagelijkse groeit.

De data groeit

Het mag geen verrassing zijn dat veel data in grootte toeneemt. Foto’s en video’s worden in steeds hogere resoluties opgeslagen, apps worden steeds uitgebreider en daardoor groter, steeds meer bestanden van internet worden op je toestel opgeslagen. Dit zijn enkele voorbeelden van data die veel plek in je apparaten innemen, dit zal ook alleen maar toenemen in de toekomst. Zorg dus dat je altijd van een geheugenkaart bent voorzien met voldoende geheugen, het kan zomaar voorkomen dat bijvoorbeeld je smartphone geen bestanden meer kan opslaan door het gebruik aan opslagruimte. Fabrikanten spelen hier vaak handig op in door vooral bij premium smartphones uitvoeringen met diverse schijfruimte te verkopen. Maar niet elk toestel ondersteunt het toevoegen van een geheugenkaart.

Meer is altijd beter toch?

Een SD kaart kopen met de grootste opslag klinkt als de oplossing voor al je opslagproblemen. Toch? Niet helemaal. Veel opslagruimte klinkt goed, maar als je jouw smartphone gebruikt bij functies waarbij snelle schrijfacties zijn vereist, dan is een geheugenkaart met een goede klasse ook van belang. Als deze namelijk tekort schiet, heb je weinig aan al die GB’s, dat is natuurlijk zonde. Tegenwoordig zie je veel smartphones die met filmen tot wel 4K resoluties kunnen opnemen. Dit kost je veel schijfruimte, maar tegelijkertijd moet de data ook snel genoeg opgeslagen worden om haperingen te voorkomen. Een geheugenkaart met snelheidsklasse 10 is dan al het minimum dat je nodig hebt. Wanneer je het toestel vooral gebruikt bij kortere schrijfacties zoals fotografie is een lagere snelheidsklasse ook voldoende. Dit geldt ook voor andere apparaten als navigatie waar je een geheugenkaart kunt gebruiken om een (uitgebreidere) landkaart op te zetten en zo te laden.

De verschillende types

Een SD geheugenkaart kenmerkt zich door diverse groottes waarbij de micro SD geheugenkaart de huidige standaard is. De meeste smartphones en tablets van dit moment ondersteunen dit formaat. Oudere hardware maakt nog gebruik van slots voor grotere SD geheugenkaarten met – meestal – ook een lagere verwerkingssnelheid. Voordat je op zoek gaat naar een geheugenkaart, kan je het beste kijken welk type jouw apparaat ondersteunt. Een micro SD kan vaak in een groter slot geplaatst worden dankzij een micro SD adapter. Sommige pc’s en laptops hebben bijvoorbeeld een SD slot waar je deze adapter in kunt plaatsen, dat is erg handig als je foto’s en andere data wilt kopiëren.

Data back-ups

Veel toestellen die verbonden zijn met het internet hebben instellingen om back-ups te maken. Je kunt dit ook vaak zelf instellen door apps en programma’s te gebruiken. Zo staan je data niet alleen op je geheugenkaart, maar ook nog eens in de cloud. Wil je nog meer gemak tijdens het kopiëren van jouw data, dan haal je een SD kaart met wifi. Hierdoor kan je zonder kabels de data overzetten van punt A naar B. Maak je leuke kiekjes met de camera? Dan stuur je deze data dankzij het wifisignaal zo naar je telefoon. Wanneer je veel fotografeert kan het verstandig zijn om meer dan 1 geheugenkaart mee te nemen tijdens je shoots.

Klein is leuk, maar…

Een micro SD kaart is een mooie ontwikkeling maar kent ook een groot nadeel: door de grootte kan je deze zo kwijt zijn tussen je spullen als je niet oplet. Het beste kan je aparte houders gebruiken om je geheugenkaart in op te slaan als je deze niet gebruikt.

Dit is een ingezonden bijdrage van allekabels.nl.