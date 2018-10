Infor wil de productiviteit van elke werknemer maximaliseren

Het hoofdthema op Inforum 2018 was Human Potential. Infor wil met zijn platform het maximale halen uit elke werknemer dankzij duizenden statistieken. Big data analytics op mensen, om voor iedereen een zo persoonlijk mogelijk traject te vormen. Griezelig en briljant tegelijk?

Infor is een wereldspeler op vlak van cloudsoftware voor heel wat specifieke industrietakken. Denk hierbij aan luchtvaart, financiële diensten, chemie, energie, gezondheidszorg, logistiek, supply chain en nog veel meer. Ze noemen zich een specialist die sterk focust op de zogenaamde last mile om bedrijven vlot te laten werken. Om vlot te werken, moeten werknemers efficiënt werken en tegelijk gelukkig zijn. Dat is allebei perfect meetbaar volgens Infor.

Flessenhalzen zoeken

Charles Phillips, CEO van Infor, maakt tijdens zijn keynote regelmatig een referentie naar de term ‘human potential’. “We willen weten hoe mensen werken en waar de flessenhalzen zijn. De timing is alvast ideaal met de interactie tussen technologie en werk. Doordat de technologie zo sterk accelereert, raken jobs niet meer ingevuld. We hebben meer werkers nodig en diegenen die ons vervoegen moeten aan boord blijven.”

Hij legt uit dat het belangrijk is om naar de toekomst te kijken. Sommige jobs worden door machines ingenomen, terwijl andere enkel door mensen kunnen worden uitgevoerd. Het merendeel van de jobs is een combinatie van beide volgens Phillips. “Technologie kan ons productiever maken. We moeten barrières verlagen voor nieuwe jobs en nieuw talent opleiden. De leercurve moet omlaag. Je leert waar de flessenhalzen en inefficiënties zijn. Talentontwikkeling is cruciaal, je moet mensen kunnen veranderen.”

CloudSuite HCM

Om dat te realiseren, moet je een tool hebben waarmee je statistieken over mensen verzamelt. Daarvoor heeft Infor CloudSuite HCM gebouwd, waarbij HCM staat voor Human Capital Management. De software is vandaag beschikbaar in 47 landen en brengt ‘people analytics’ naar bedrijven. Amy Ihlen, Senior Director HCM: “We willen wetenschappelijk bepalen wie waar het best in past. We hebben diverse Talent Suite-applicaties en zijn heel sterk in industriële expertise met Infor.”

In totaal heeft de cloudapplicatie 17 miljoen assessments verwerkt in 2017. Elke potentiële werknemer krijgt een score, zodat het bedrijf de juiste beslissingen kan nemen. “Dankzij een digitaal profiel kunnen we automatisch de juiste teams samenstellen,” zegt Ihlen.

Kees van den Houten, Regional Director Benelux bij Infor: “Talent Science is een ontzettend boeiende oplossing. We kunnen niet wachten totdat we er zelf gebruik van kunnen maken. Deze oplossing werkt vele malen beter dan reguliere interviews. Bij Infor Benelux werken net geen 700 mensen, waarvan 500 bij de afdeling Development.”

Harde statistieken

Dr. Jill Strange, Vice President Science Applications bij Infor benadrukt de vraag naar feiten en bewijzen in plaats van buikgevoel. “Data wordt steeds belangrijker om mensen aan te werven. Statistische relatiegegevens en KPI’s voor de job zijn essentieel om te zien of iemand geschikt is. Skills, competenties en hoe mensen een job aanpakken zijn echter ook belangrijk. Dat willen we allemaal meten en beheren.”

Het klinkt bijzonder griezelig om zo’n harde statistieken en resultaten te zien van elke potentiële werknemer. Het kan echter nog veel verder gaan, maar daar moeten we volgens Strange voorzichtig in zijn. De technologie evolueert sneller dan de wet. Er zijn richtlijnen en standaarden voor assessments en trainingen sinds de jaren 70. Met technologie kunnen we vandaag echter nog meer data verzamelen tijdens een interview door middel van natural language processing (NLP) en gezichtsherkenning. Echt legaal is dat vandaag niet volgens haar; het zit allemaal in een grijze zone.

“Discrimineren we dan andere mensen? Er zijn bedrijven die video-interviews doen en elke lach of beweging van de wenkbrauw wordt geanalyseerd om de dataset verder te verrijken. Ik heb pas echt schrik wanneer al die data gecorreleerd zal worden, ook al omdat de wet nog niet klaar is. Er zal een botsing gebeuren tussen wetten en technologie. Het wordt nog een interessante conversatie in de toekomst”, zegt Strange bezorgd.

Valsspelen betrappen

Talent Science is volgens Infor behoorlijk accuraat. Ze hebben datasets gebouwd op basis van meer dan 200 miljoen assessments en ondertussen zijn ook 50.000 mensen aangenomen via deze tool. Je hebt al snel het gevoel dat zoiets discriminerend kan werken, maar volgens Infor is de diversiteit met 23 procent omhoog geschoten. Het positieve van data is dat objectiviteit vooraan staat.

Door de brede dataset kan Infor ook automatisch zien wanneer mensen valsspelen bij het invullen van een assessment. Een anomalie valt automatisch op in hun systeem. De uitdaging schuilt hem in de vooroordelen volgens Strange. “Hoe maak je zo’n datasets transparant genoeg? Anders krijg je een zwarte doos met magische beslissingen. Onze tool is getraind met een database van 200 miljoen mensen. Wanneer er data met vooroordelen in komt, gaat het er ook uitkomen. Daarop moeten we continu monitoren.”

Uiteindelijk is het nog altijd wel vrijwillig: jij kiest zelf welke mensen je aanneemt voor welke job of welke personen je verschuift binnen de organisatie.

Gamificatie

Infor wil overigens niet dat we te sterk focussen op het aannemen van de mensen. Ook de werknemers zelf krijgen zelf cijfers van hun prestaties te zien dankzij deze software in een overzichtelijke app. Die berekent een persoonlijk traject doorheen je carrière en zou je cognitieve mogelijkheden begrijpen. “We kijken naar 26 onderdelen van hun persoonlijkheid. Daaruit kunnen we ook tijdig zien wanneer iemand een bijscholing nodig heeft of misschien beter in een andere groep functioneert,” aldus Strange.

De volgende stap is het voorkomen van burn-outs en andere problemen. De app toont in cijfers hoe productief werknemers zijn, wat volgens Infor motiverend werkt. Ze nemen zelfs het woord gamificatie in de mond om continu prestaties te meten. Dat kan voor ondersteuning zorgen, ook al zijn wij eerder van mening dat dit nog heel wat stappen moet doorlopen met de nodige sensibiliseringsprogramma’s voor het zover komt. Zulke cijfers kunnen de werk- en prestatiedruk ook gevoelig verhogen, met negatieve gevolgen over een langere periode.

Op onze vraag of er ook een tool in zit die mensen automatisch ontslaat, reageert Strange duidelijk. “Nee, je kan dat niet doen met zo’n beslissing.” Verder ging ze daar niet op in, maar het laat wel een zure nasmaak in de mond. Enerzijds zit Talent Scout en de hele CloudSuite HCM bomvol potentieel, maar de ethische kant mogen we ook niet uit het oog verliezen. Mensen als nummers behandelen kan een positief en/of negatief effect hebben. De vraag is vooral: hoever wil je als bedrijf gaan?