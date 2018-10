Smartphone opladen op zonne-energie

Tegenwoordig zijn er veel apparaten die geen stekker meer hebben en dus draadloos functioneren. Deze apparaten, zoals smartphones en tablets, moeten na verloop van tijd wel worden opgeladen. Op zo’n moment is er wel een stekker nodig, evenals een oplaadpunt. Een stopcontact heb je niet altijd binnen handbereik. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook powerbanks. Ook deze moet je opladen. Handig dus dat er ook varianten op zonne-energie zijn, en zijn er zelfs zonne-opladers.

Opladers op zonne-energie

Als je zonne-energie gebruikt om apparaten op te laden, heb je natuurlijk een zonnepaneel nodig. Op de opladers op zonne-energie zit meestal een erg klein zonnepaneel. Omdat het paneel klein is, moet je de oplader meestal een lange tijd in de zon leggen, wil je voldoende stroom hebben om je smartphone op te laden. Om je smartphone ook van stroom te kunnen voorzien als de zon niet schijnt, is de oplader op zonne-energie vaak gecombineerd met een powerbank. De energie die wordt opgewekt als de zon schijnt, wordt dan opgeslagen in de powerbank. Zo kun je er naderhand ook nog gebruik van maken én zorg je ervoor dat je telefoon sowieso niet in de zon hoeft te liggen. Deze opladers hebben geen 220V-output, maar een 5V-output met een USB-stekker. Je kunt er dus geen grote elektronische apparaten, zoals bijvoorbeeld laptops, mee opladen. De opladers bieden vooral uitkomst als je langere tijd geen stopcontacten in de buurt hebt, zoals tijdens een trektocht door de bergen. Dankzij deze opladers kun je dan toch je smartphone van stroom voorzien.

Duurzame energie van invloed

Opladen op zonne-energie is niet alleen handig als je geen stopcontact in de buurt hebt, ook thuis heb je profijt van deze oplader. Doordat je je apparaten niet meer aan het stroomnet hoeft op te laden bespaar je energie. Energiebesparing en het overstappen op duurzame energie zijn de belangrijkste maatregelen om de doelen in het klimaatakkoord van Parijs te halen. Wil je minder voor energie betalen én minder verbruiken met het oog op het milieu, dan is het opladen van je mobiel met eigen zonne-energie slechts van heel kleine invloed. Als je minder voor je energierekening wilt betalen, kun je dus besluiten om minder op je smartphone te gaan zitten. Echter, minderen met internetgebruik zorgt slechts voor een kleine verlaging van de energierekening. Er komt veel meer bij kijken dan dat. Door online een energievergelijker in te vullen en over te stappen naar een voordeliger contract, kun je veel geld besparen. Bij het vergelijken van contracten, kun je ook rekening houden met contracten waarbij je alleen groene stroom (uit Nederland) krijgt. Op die manier zorg jij ervoor dat er meer duurzame energie nodig is. En daarmee zal de CO2-uitstoot uiteindelijk een stuk meer kelderen.

Besparing opladen zonne-oplader

De besparing die je doet door gebruik te maken van een zonne-oplader, is heel erg klein. Zo’n gadget is vooral leuk om te hebben en handig in gevallen van stroomnood. Hoeveel stroom kost het opladen van je smartphone jaarlijks? Jaarlijks kost het opladen van een 1.440mAh-batterij (zit in een iPhone 5) ongeveer 2 kWh. De prijs voor 1 kWh aan stroom ligt rond de € 0,20. De kosten op jaarbasis zijn dan ongeveer € 0,40. Als je een zonnelader aanschaft voor een lagere energierekening is dat dus eigenlijk verspilde moeite.

