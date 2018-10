10 tips voor een langere accuduur van je smartphone

Iedereen die eenmaal een smartphone heeft, lijkt vaak niet meer zonder te kunnen. Veel mensen raken dan ook in grote paniek als hun smartphonebatterij bijna leeg is. Door een aantal simpele ingrepen hoeft dit niet meer voor te komen. Hier komen 10 tips zodat de accu van je smartphone een stuk langer meegaat:

Apps op de achtergrond uitzetten

Als je vanuit een app weer terug naar het home-scherm van je smartphone gaat, denk je dat je de app hebt afgesloten. Dit is zeker niet het geval, de apps zijn eigenlijk alleen geminimaliseerd en draaien op de achtergrond nog steeds door. Ze verbruiken dan ook nog steeds energie. Je kunt deze apps sluiten door ze in het overzicht met alle geopende apps weg te swipen.

Gps uitzetten

Door middel van gps-locatie-services weten apps altijd waar je je bevindt. Door het constant bepalen van je positie verbruikt je telefoon veel onnodige energie. Gps kan heel handig zijn, als je bijvoorbeeld wilt weten waar je bent. Is je accu bijna leeg? Dan kan je je gps beter uitzetten.

Schermhelderheid automatiseren

Het scherm is een van de grootste energie slurpers van de smartphone. Je kunt veel energie besparen door schermhelderheid automatisch te laten aanpassen aan de lichtsterkte. Hierdoor heb je nooit een te helder scherm, waardoor je accu langer meegaat.

Hotspot

De mobiele hotspot is het opzetten van een wifinetwerk via een smartphone. Dit is bijvoorbeeld handig om op je laptop of tablet gebruik te maken van internet en tv , zonder dat er ander wifi-netwerk in de buurt is. Naast dat het gebruik van de mobiele hotspot veel data kan kosten, kost het ook nog eens veel energie. Je telefoon moet namelijk mobiel internet ontvangen en het ook weer verzenden. Dus als je batterij van je smartphone dreigt op te raken kun je deze functie beter uitzetten.

Bluetooth

Op veel smartphones staat bluetooth automatisch ingeschakeld, terwijl een groot deel van de mensen bluetooth niet of nauwelijks gebruikt. Door bluetooth uit te zetten voorkom je weer een vorm van overbodig energieverbruik.

Energiespaarstand

Op de meeste telefoons zit een energiespaarstand. In deze stand wordt een groot deel van achtergrondprocessen gestopt. Ook kleine zaken zoals het trillen van de telefoon bij iedere melding worden gestopt. Door deze energiespaarstand aan te zetten, gaat je accu weer langer mee.

Wifi uitzetten

Als je zeker weet dat er in de buurt geen wifinetwerken zijn, zoals onderweg in de auto, is het nutteloos om de wifi van je smartphone aan te laten staan. De telefoon zoekt dan namelijk de hele tijd naar allerlei netwerken terwijl je daar toch geen gebruik van maakt. Het zorgt enkel voor extra energiegebruik. Voor internet en tv programma’s in de trein kan je dan weer wel beter gebruik maken van de trein-wifi dan van je mobiele data.

Mobiele data uitzetten

Ook mobiele data kan je het best uitzetten als je het toch niet nodig hebt. Sommige mensen willen altijd verbonden zijn, maar met het uitzetten van je mobiele data kan je ook veel energie besparen.

Telefoon uitzetten

Als je telefoon uitstaat, verbruikt deze natuurlijk geen energie. Als je je telefoon dreigt leeg te raken, zet deze dan gewoon uit zodat het apparaat op een later tijdstip of in geval van nood nog wel te gebruiken is.

Opnieuw opstarten

Ook met het uitzetten en daarna weer opstarten van de telefoon kan je energie besparen. Als je de telefoon uitzet worden alle energie slurpende achtergrondprocessen beëindigd, waardoor je na het opstarten minder energie verbruikt.

Dit is een ingezonden bijdrage van Pricewise. Via deze link kan je producten vergelijken.