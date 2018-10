DNA Atlassian staat als een huis, al wordt er ook verder gekeken

Atlassian staat vooral bekend om zijn software-oplossingen voor ontwikkelaars. De uiteenlopende tools dragen met name bij aan een goede onderlinge samenwerking tussen ontwikkelaars. We schrijven met name aangezien het bedrijf zijn bereik probeert te verbreden. Ook het aanspreken van andere beroepsgroepen staat inmiddels op de prioriteitenlijst, wordt ons meer en meer duidelijk tijdens de Atlassian Summit in Barcelona.

De pure Atlassian-producten zullen natuurlijk niet zomaar een andere richting kiezen. Neem bijvoorbeeld Bitbucket, dat teams voorziet in één plek voor het samenwerken aan code. Jira is op zijn beurt weer een oplossing voor het plannen, volgen en uitgeven van software-projecten. We kunnen ons niet voorstellen dat dergelijke tools zich ineens op iets anders dan ontwikkelwerk richten. Dat zou immers botsen met hetgeen waar de oplossingen zich van origine mee bezighouden. Ook blijft Atlassian dergelijke producten uitrusten met nieuwe functionaliteiten, om developers zo goed mogelijk te bedienen. Het hart ligt dus nog steeds bij ontwikkelaars.

Jira Ops

Het grote nieuws op de conferentie doet in eerste instantie niets anders vermoeden. Atlassian kondigde aan OpsGenie te kopen voor 295 miljoen dollar (257 miljoen euro), wat leidt tot het nieuwe product Jira Ops. Op basis van de naam een echte tools voor ontwikkelaars, zou je denken.

OpsGenie beschikt over software om notificaties te versturen in het geval van storingen. Waar het bij Jira Ops dan ook om gaat is het helpen van IT-professionals bij het tracken van storingen en downtime zoveel mogelijk voorkomen. Gebruikers kunnen storingen volgen en de juiste mensen op de hoogte stellen om het probleem te verhelpen. Er is een chat op te zetten in Slack voor het coördineren van het geheel. Atlassian biedt naar eigen zeggen een zo compleet mogelijk platform voor incidentmanagement met Jira Ops. Dat houdt ook in dat klanten ingelicht kunnen worden over het betreffende incident, iets wat bij een outage hoort volgens het bedrijf. Communicatie met klanten is immers beter dan doodzwijgen.

In essentie is Jira Ops dus veel breder dan andere tools van het bedrijf. Een oplossing die communicatie en samenwerking tijdens incidenten adresseert, neemt ook taken van andere teams over. Dan hebben we het bijvoorbeeld over servicemedewerkers. Er ontstaat als het ware één punt voor storingsbeheer, wat verklaarbaar is. Het is namelijk niet alleen technisch personeel dat zich met een outage bemoeit. Als Atlassian dan alleen de ontwikkelaar centraal zou stellen, blijft er een gat over.

Niet alles is logisch

Hoe anders is het verhaal van Trello, dat een ander publiek dient dan typische Atlassian-producten. Deze oplossing richt zich op ieder team, of het nou gaat om security-specialisten die bezig zijn met een pentest of een vriendengroep die een vakantie voorbereidt. Dit door een simpel visueel prikbord te leveren met borden, lijsten en kaarten. Met het prikbord behouden teams het overzicht op het project waaraan gewerkt wordt.

Begin vorig jaar werd deze partij overgenomen voor 425 miljoen dollar, omgerekend zo’n 366 miljoen euro. Bij de bekendmaking van de acquisitie was er dan ook wat uit te leggen. Eén van de twee oprichters van het bedrijf, Mike Cannon-Brookes, verklaarde dat het de missie is om het potentieel uit ieder team te halen. Atlassian-tools draaien om het organiseren en complementeren van werk, en de communicatie die daarbij komt kijken. Het toevoegen van Trello aan het portfolio was een zet voor meer keuzevrijheid in tools die werk ondersteunen. Naar eigen zeggen een perfecte match.

Ontwikkeling

Meer dan anderhalf jaar later vindt Atlassian Trello dusdanig belangrijk dat het een speciale Trello Day organiseerde tijdens de Summit. Een goed moment om eens stil te staan bij wat er sinds de overname gebeurd is. In de afgelopen periode ging de aandacht vooral uit naar integratie met andere tools. De twee partijen streefden er namelijk naar om de producten dichter bij elkaar te brengen.

In de eerste plaats resulteert het in soepele integratie tussen de Atlassian-producten, maar er is meer. Dergelijke tools vragen om een brede integratie, applicaties van derde partijen kunnen dus niet genegeerd worden. Dat realiseert Trello zich, verzekert medeoprichter Michael Pryor ons. Hiervoor biedt Trello het zogeheten Power-Ups Platform, waarmee ontwikkelaars en gebruikers naar wens kunnen personaliseren. Inmiddels kunnen gebruikers meer dan 100 Power-Ups vinden, waar je de meest gebruikte programma’s in principe vindt. Denk daarbij aan Microsoft Teams, Gmail en Salesforce.

Verder stelt Atlassian op korte termijn Trello en zijn andere producten nog wat meer op elkaar af. Dan verschijnt namelijk Trello on Atlassian Access. De algemene beschikbaarheid van Atlassian Access, een oplossing die eenvoudig en veilig toegang biedt tot alle Atlassian-producten, bestaat al. De ondersteuning voor Trello laat nog even op zich wachten.

Vreemde eend toch niet zo vreemd?

Daarmee toont Atlassian aan Trello meer en meer op te nemen in zijn portfolio. Of we ook daadwerkelijk overtuigd zijn van de project management-tool binnen die familie, is voor ons niet helemaal duidelijk. Trello laat immers een veel andere indruk achter dan al de andere Atlassian producten. Het Australische softwarebedrijf benadrukt vandaag de dag er echter te zijn voor ieder team. Die richting beweegt het ook steeds meer op, tonen overnames aan.

We hopen alleen wel dat de ontwikkelaars topprioriteit blijven. Je kan gerust één vreemde eend in de bijt hebben, dat valt nog wel te managen. Trello wil iedereen bereiken, niet alleen ontwikkelaars. Dat gebeurt door middel van een premium model. Er is niet een echte doelgroep, het streven is om 100 miljoen mensen te bereiken.

En dat laatste zal dan wel weer op z’n Atlassians gebeuren. Trello vertrouwt op mond-tot-mondreclame. De tool valt al dan niet in de smaak bij de gebruiker. Indien Trello bevalt, dan zal de gebruiker anderen erover vertellen. Zo komen collega’s en vrienden ook in aanmerking met Trello.

Het typeert het vertrouwen dat Atlassian heeft in zijn producten. Er is geen sales-team, terwijl ook marketing minder belangrijk geacht wordt. Het bedrijf omschrijft dit als natuurlijke groei. Veel geld besteden aan marketing en sales zou neerkomen op snelle, geforceerde groei. Een aanpak die tot dusver heeft gewerkt. We gaan zien of die benadering blijft werken.