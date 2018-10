Nieuwe Huawei Mate 20(Pro): encyclopedie, reisgids en calorieënteller!

De gloednieuwe Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro zitten boordevol Artificial Intelligence (A.I). Daardoor zijn de nieuwe Huawei Mates zó slim dat ze je van alles kunnen vertellen over beroemde schilderijen, bekende gebouwen en zelf over het aantal calorieën op je bord. Richt gewoon de camera erop en voilà! Met de hoogbegaafde Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro en heb jij jouw persoonlijke reisgids, encyclopedie én fitnesscoach in de palm van jouw hand.

Artificial wat?

Ze zijn zojuist onthuld: de Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro. De gloednieuwe paradepaardjes worden aangedreven door Artificial Intelligence. Wat is dat precies? In smartphoneland gebruiken we vaak de afkorting A.I. Andere termen voor A.I die hetzelfde betekenen zijn: machine learning en kunstmatige intelligentie. Maar wat is dat precies en wat heb je eraan? Het zijn verzamelnamen voor technieken die ervoor zorgen dat systemen of apparaten kunnen leren. Zo reageren smartphones zoals de Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro door A.I op data of impulsen uit de omgeving, en maken op basis daarvan zelf beslissingen. De super slimme telefoons imiteren dus het denkvermogen van de mens. Daardoor wordt jouw smartphone-ervaring sneller, eenvoudiger én leuker!

Gepersonaliseerd app-gebruik

Huawei ontwikkelde de top notch Kirin 980 DUAL-AI chipset om Artificial Intelligence mogelijk te maken op de Mate 20 en Mate 20 Pro. Daardoor kunnen de hoogbegaafde Huaweis een heleboel handigs. Zo bestudeert en analyseert de Kirin 980 DUAL-AI chipset jouw smartphonegebruik én anticipeert daarop. Check je bijvoorbeeld elke dag als je wakker wordt eerst je e-mail en Whatsapp, scroll je tijdens je ontbijt graag door nieuwssites en de Instagram updates van je vrienden, en stap je op de fiets met Spotify uit je koptelefoon? Dan starten deze apps in de ochtenduren extra snel op zodra je ze opent!

Doe 2 dagen met 1 batterijlading!

Ook zorgt Artificial Intelligence voor efficiënter energieverbruik. Zo gaan de batterijen van Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro door A.I extra lang mee op één lading: tot wel 2 dagen! Ook zijn beide smartphones in een mum van tijd weer opgeladen. Zo laadt de 4000 mAh batterij van de Mate 20 in slechts 30 minuten op van nul naar 58%. En leg je de Mate 20 Pro aan het elektrische infuus, dan is zijn dikke 4200 mAh batterij na half uurtje opgeladen van nul naar maar liefst 70%!

Reisgids, encyclopedie en calorieënteller in je broekzak

De Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro zijn ook ideale reismaatjes. Zo kun je door A.I niet alleen dagen lang de wereld ontdekken zonder tussendoor de batterij op te laden; ook maakt A.I jouw vakantie leuker, makkelijker én informatiever. Want met HiVision in de camera-app van de nieuwe Huawei Mates heb jij een persoonlijke reisgids en encyclopedie in de palm van je hand. Hierdoor kunnen de hoogbegaafde smartphones namelijk beroemde schilderijen en bekende gebouwen herkennen. Zo hoef je tijdens je stedentrip niet meer te zeulen met zware Lonely Planets of andere reisgidsen. Strijk je neer bij een lokaal eettentje maar heb je geen idee wat er op de menukaart staat? De Mate 20 en Mate 20 Pro vertalen ‘m voor je!* Ook voor de fitgirls en -boys hebben de Mates 20 en Mate 20 Pro iets moois: richt de camera op jouw bordje eten en HiVision vertelt je hoeveel calorieën erop liggen!

*De vertaalfunctie van de Mate20 en Mate20 Pro spreekt nog geen Nederlands. Wel Engels.

Altijd de perfecte foto

Door A.I maak jij perfecte foto in alle omstandigheden. Zo zorgt de geavanceerde A.I beeldstabilisatie in nachtmodus voor verbluffend scherpe foto’s bij weinig licht. Met A.I Portrait Colour film je real timemet diverse filters. Hierdoor kan de camera de mensen op de voorgrond in kleur weergeven, terwijl de achtergrond grijs blijft. Zo springt jouw beste vriend of vriendin er pas écht uit! Deze beelden kun je ook nog eens extra makkelijk met hem of haar delen. Want door AI Spotlight Reel is het mogelijk om afzonderlijke videohoogtepunten te maken van elk persoon in beeld.