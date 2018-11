De introductie van 5G in Nederland is volgens Samsung nog lang niet een gelopen race. Er is nog een aantal grote bottlenecks dat overwonnen moet worden voor een goede afloop, stelt de Zuid-Koreaanse fabrikant in een vraaggesprek met Techzine. Naast 5G passeerden ook nog de ontwikkelingen rondom de komst van de eSIM de revue.

5G is het nieuwe toverwoord als het gaat om mobiele toegang. Iedereen in de mobiele wereld moet hier nu op gaan inzetten. Althans, wanneer de randvoorwaarden goed zijn geregeld, zoals beschikbaar spectrum en natuurlijk geveilde licenties voor de mobiele operators. De Europese Commissie wil dat het in 2020 in alle lidstaten is geregeld. Voor Nederland is het halen van deze termijn echter een grote uitdaging, beweert Technical Product Manager Mobile Gert-Jan ter Haar.

Situatie in Nederland

In de eerste plaats moet de veiling van de benodigde licenties, ook wel de multibandveiling, in ons land nog van start gaan. Deze is nu uitgesteld tot begin volgend jaar, aangezien er na de aangekondigde fusie tussen T-Mobile en Tele2 eerst meer duidelijkheid moet ontstaan over het nationale operatorlandschap. De Europese Commissie heeft echter nog enkele grote bezwaren rondom de overname, waardoor het onduidelijk is of de termijn haalbaar is.

En dan is er ook nog de discussie rondom het gebruik van de 3,5 GHz-frequentie, die nu nog niet in heel Nederland kan worden gebruikt. Boven de lijn Amsterdam – Zwolle is de band, vanwege het satellietstation in Friesland, namelijk nog in militaire handen. Begin 2019 komt het Agentschap Telecom met een advies over hoe dit probleem wordt opgelost.

Geen gelopen parcours

Door de omstandigheden vindt Ter Haar het dan ook helemaal niet ondenkbaar dat de implementatie van 5G in ons land vertraging gaat oplopen. Het gevolg is dat we voorbij worden gestreefd door andere Europese landen, waar al wel geveilde frequenties zijn en druk getest wordt.

Deze vertraging zit Samsung zeker dwars. Daarmee is het volgens het bedrijf tijd dat partijen opstaan die enerzijds de uitdagingen benoemen en anderzijds nadenken over hoe ze het beste kunnen worden aangepakt. Samsung Nederland geeft zelf in ieder geval het goede voorbeeld, door regelmatig aan tafel te zitten met operators en verantwoordelijke overheidsinstanties. Tijdens de gesprekken benoemt het bedrijf struikelblokken en creëert het awareness. Kortom, 5G is Nederland in 2020 is zeker nog geen gelopen parcours.

eSIM: kip of het ei

Naast de komst van 5G naar ons land, is ook de komst van de eSIM een ontwikkeling die voor Samsung interessant is. Met de komst van deze elektronische simkaart, een ingebakken chip die softwarematig met de SIM-informatie van de operator wordt geprogrammeerd, gaat het straks bijvoorbeeld makkelijker om bepaalde diensten aan smartphones toe te voegen of eenvoudiger van operator te wisselen.

Allemaal positieve mogelijkheden dus, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant geeft aan dat ook deze ontwikkeling voor Nederland nog wel even op zich zal laten wachten. Er zijn nog veel te veel beperkingen die eerst moeten worden opgelost.

Eigenlijk zitten we in Nederland wat de eSIM betreft in een kip of het ei situatie, stelt de smartphonefabrikant. Aan de ene kant vinden de operators het zowel hardware- als softwarematig nu nog een te grote investering om zich hierop voor te bereiden. Ze verwachten er nog niets op terug te kunnen verdienen door gebrek aan de juiste toepassingen voor de eSIM. Aan de andere kant wachten de operators ook op fabrikanten als Samsung om met toestellen te komen die deze softwarematige simkaart ondersteunen. Zo lang er geen toestellen zijn, hoeven ze hun netwerken niet geschikt te maken voor deze ontwikkeling. Voor de fabrikant van onder meer smartphones zelf geldt anderzijds dat zolang de netwerken niet geschikt zijn, het geen zin heeft om toestellen met deze functionaliteit op de markt te brengen. Kip of het ei dus.

Overgangsfase

De fabrikant signaleert dat we ons nu langzamerhand wel naar een soort van overgangsfase bewegen. Onder meer door de komst van eSIM in de laatste high-end modellen van concurrent Apple. Samsung geeft aan dat een hybride vorm, de toestellen van Apple hebben ook ruimte voor de traditionele simkaart, operators eigenlijk maar eens moet stimuleren om de stap te zetten. Fysieke en eSIM’s blijven dan naast elkaar bestaan en klanten kunnen kiezen.

Uiteindelijk verwacht Samsung dat de operators dan toch een complete overstap naar eSIM zullen wagen. De efficiëntie en de uiteindelijke kostenbesparing die het met zich meebrengt moeten genoeg zijn de operators te overtuigen. Dan hoeven ze bijvoorbeeld bij overstappende klanten niet meer steeds een fysiek kaartje uit te leveren en alleen over-the-air (OTA) op afstand de instellingen te veranderen. Bovendien kan de ondersteuning van eSIM voor klanten ook een argument worden om over te stappen naar een specifieke operator, aldus het bedrijf.

Voordelen Samsung

Natuurlijk haalt de fabrikant zelf ook bepaalde voordelen uit de acceptatie van eSIM. Vooral als het gaat om de vormfactor van de smartphones. Met de komst van de eSIM hoeven fabrikanten van smartphones straks geen sim trays meer in te bouwen omdat de eSIM rechtstreeks op het moederbord wordt vast gesoldeerd. Ook zal de IP-set certificering gaan veranderen.

Klantenvoordeel misschien het meest belangrijk

Tot slot geeft Samsung aan dat ook eindgebruikers meer voordeel zullen hebben bij de introductie van de eSIM. Hun gebruikservaring gaat hierdoor positief veranderen en is dus eigenlijk het beste argument om de eSIM toch te introduceren. Zo hoeven zij in de toekomst niet meer te prutsen met het insteken van die kleine fysieke simkaarten. Bovendien wordt het voor hen eenvoudiger om nieuwe diensten van hun operators te gaan gebruiken omdat die rechtstreeks op de kaart worden gezet. Dit alles biedt de juiste toegevoegde waarde en terugkerende inkomsten waar de operators zo naar snakken, zo besluit de fabrikant ons gesprek. Weg kip of het ei situatie.

We zijn benieuwd of het eindelijk oplossen van de spectrumproblematiek rondom 5G en de definitieve introductie van de eSIM in Nederland uiteindelijk allemaal uitkomt. Als het aan Samsung ligt, komt alles wel op zijn pootjes terecht. Maar daar moeten meerdere partijen nog wat moeite voor doen.