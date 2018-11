Zes van de tien public cloud partijen zijn klant bij Lenovo DCG

De Lenovo Datacenter Group (Lenovo DCG) heeft vorig jaar een nieuwe strategie bedacht om de public cloud partijen, de hyperscalers, aan boord te houden of te krijgen als klant. Dat gaat op een gezonde manier waarbij er winst gemaakt kan worden op die orders. Iets dat niet altijd gebruikelijk is bij orders van een dergelijke omvang. We leerden hier meer over tijdens Lenovo Transform 2.0.

Lees ook: Is de Lenovo Datacenter Group de partij waar Dell en HPE ’s nachts wakker van moeten liggen?

Lenovo DCG heeft een enorm datacenter portfolio opgebouwd. Uit verschillende onderzoeken is echter naar voren gekomen dat in 2021 de cloudmarkt meer compute zal leveren dan de lokale datacenters. Daarmee zijn de grote public cloud partijen natuurlijk ook een zeer gewenste klant, want die nemen enorme volumes af. Tijdens Lenovo Transform bleek dat dit een markt op zich is, waar bepaalde partijen nog weleens onder de kostprijs verkopen om marktaandeel op te bouwen. Die kosten worden dan onder de noemer marketing weggeschreven. Als je een groter marktaandeel hebt zal je namelijk wel iets goed doen, zo is de beredenering. Lenovo heeft dit in het verleden ook gedaan, maar bij de oprichting van Lenovo DCG stopte het bedrijf hier direct mee.

“We verkopen niks meer onder de kostprijs om simpelweg marktaandeel te winnen”

Lenovo DCG laat weten dat voordat ze als zelfstandige divisie door het leven gingen, ze ook al zaken deden met de public cloud-partijen om OEM-hardware te leveren. Wat ze dan deden was in bulk bij allerlei leveranciers onderdelen inkopen, die assembleren en vervolgens uitleveren. Vaak ging er dan van alles mis en werd er uiteindelijk onder de kostprijs geleverd. Soms om de klant te behouden, maar soms ook vanwege een van de leveranciers die simpelweg niet tijdig de onderdelen kon leveren.

Lenovo DCG heeft dit hele proces overboord gegooid, door een nieuwe aanpak te kiezen die erg succesvol is. Ze hebben inmiddels zes van de tien public cloud partijen als klant. Nu gaat Lenovo DCG met een leeg vel papier naar binnen bij de cloudpartijen om te vragen hoe ze het willen hebben. Vervolgens mogen de public cloud-partijen exact uittekenen hoe ze hun servers willen hebben. Met welke onderdelen, chips, features, noem het allemaal maar op. Daarna gaat Lenovo DCG in de eigen fabrieken exact bouwen wat de cloud-partijen willen hebben. Veel van de onderdelen worden op maat ontworpen en gebouwd.

Het grote voordeel van deze werkwijze is dat de klant volledige vrijheid heeft om zijn eigen servers te ontwerpen, wat voor tevredenheid zorgt. Lenovo DCG kan voor het hele proces ook kosten in rekening brengen. Doordat de klanten op zo’n enorme schaal afnemen is het ook de moeite waard. Het zorgt ervoor dat Lenovo DCG nu gewoon winst maakt op al deze bestellingen.