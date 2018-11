Lenovo DCG biedt lokale cloud via exclusieve samenwerking met Cloudistics

Tijdens Lenovo Transform 2.0 presenteerde de Lenovo Datacenter Group (Lenovo DCG) de exclusieve samenwerking met Cloudistics. Een software-platform dat bovenop de hardware van Lenovo DCG draait en waarmee kinderlijk eenvoudig een lokale cloud kan worden gebouwd. Een interessant idee, maar we missen nog wat flexibiliteit.

Met deze exclusieve samenwerking tussen Lenovo en Cloudistics is het bedrijf in staat om een lokale private cloud aan te bieden. Een lokale cloud klinkt een beetje vreemd, want uiteindelijk is dat gewoon je eigen datacenter of colocatie. Lenovo DCG bedoelt hiermee dat het een combinatie is van hardware en software die op eenzelfde manier kan worden aangestuurd, maar dan in eigen beheer.

Door de software van Cloudistics te combineren met de hardware van Lenovo DCG krijg de klant een kant-en-klare oplossing die via een simpel ogende webinterface is te bedienen en te configureren. Net zoals je dus inlogt bij Azure of AWS, kan je inloggen bij je eigen Cloudistics-omgeving voor het verdelen van compute, storage en memory over verschillende virtual machines. Lenovo gebruikt hiervoor gewoon een standaard KVM hypervisor.

Een ander groot voordeel van Cloudistics is dat je er maar één keer voor hoeft te betalen. Cloudistics kent geen abonnementsmodel of afrekenmodel op basis van verbruik. Je koopt het eenmalig en je krijgt onbeperkt updates. De licentie van Cloudistics is verbonden aan de Lenovo-servers die worden aangeschaft voor het platform.

Geen flexibiliteit zoals bij Azure Stack of VMware

De enige flexibiliteit die Cloudistics kan bieden is dat je er extra Lenovo-hardware bij kan plaatsen. Je kan opschalen wanneer je meer resources nodig hebt. Zo kan je de compute, storage en memory pool groter maken en dus meer VM’s draaien. De flexibiliteit die we liever hadden gezien was een hybride model waarbij er de mogelijkheid is om VM’s te verplaatsen naar bijvoorbeeld AWS, Azure of het Google Cloud Platform. Zodat je in het geval van pieken in je verbruik even kan leunen op een grote public cloud provider. Dat biedt de nodige voordelen. Het alternatief is voor die piekmomenten heel veel hardware inkopen die de rest van het jaar niets staat te doen. Dat is duur en niet efficiënt.

We hebben dit kritiekpuntje ook gedeeld met Lenovo DCG. Het bedrijf wees op het karakter van de exclusieve samenwerking, waardoor het bedrijf nu ook een vinger in de pap heeft met betrekking tot de roadmap van de software. Wat wij maar zien als een hint dat we mogelijk volgend jaar wel een dergelijke feature kunnen verwachten, of in elk geval in de toekomst. In de huidige vorm kan het voor sommige bedrijven wellicht nog steeds een interessant product zijn, maar wij vinden dit soort flexibiliteit tegenwoordig een vereiste. Je moet op elk moment om wat voor reden dan ook je VM’s kunnen verplaatsen naar een derde provider of locatie.

Desalniettemin voldoet de software van Cloudistics aan de verwachting van een simpele interface. Je kan hiermee snel een cloudomgeving, of in dit geval een lokale omgeving, optuigen en beheren. Er zit duidelijk potentie in. We hopen dan ook op een vlotte doorontwikkeling van de software. Anders hebben we er een hard hoofd in.

Lees ook: Is de Lenovo Datacenter Group de partij waar Dell en HPE ’s nachts wakker van moeten liggen?