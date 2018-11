Extreme Networks ziet tot op applicatieniveau wat je via wifi doet

Extreme Networks levert in de Verenigde Staten de wifi-infrastructuur voor de franchisenemers en stadions van de National Football League (NFL). Met behulp van geavanceerde analytics kunnen deze en andere partijen diep in het online gedrag van supporters tijdens wedstrijden kijken en dit gebruiken om de bezoekerservaring te verbeteren. Om daar natuurlijk handig op in te kunnen spelen. Onlangs kregen we in het Wembley Stadium in Londen de kans om te zien hoe de leverancier de stadions en clubs uit de NFL helpt de online ervaring in de stadions te optimaliseren voor zowel bezoekers, als andere belanghebbenden.

Dat de leverancier draadloze toepassingen biedt voor grootschalige locaties wisten we al. Zo schreven we eerder dit jaar al over hoe Extreme Networks bijdraagt aan de volledige wifi-dekking op het terrein van het Zwarte Cross-festival. Dat het ook met bijbehorende analytics tot op detailniveau inzicht geeft in het online gedrag van bezoekers, is misschien minder bekend.

High density wifi in stadions

Concreet levert de specialist de diverse franchises uit de NFL een alles overkoepelende high density wifi-infrastructuur voor hun stadions. Deze infrastructuur geeft niet alleen dekking binnen de stadions zelf, maar ook op aangrenzende parkeerterreinen en op de trainingslocaties.

Volgens Extreme Networks is de aanleg van een high density wifi-netwerk op zo’n grote schaal best een ingewikkelde klus en afhankelijk van veel factoren, zoals de aanwezigheid van water, gewapend beton, slechte leidingen en weersinvloeden van buitenaf. Bij de ontwikkeling van het netwerk vertrouwde de leverancier daarom sterk op de ervaring en technologie dat het heeft verkregen uit het draadloze portfolio van Motorola.

Binnen het netwerk worden eveneens de eigen Automated Campus- en Smart OmniEdge-technologie ingezet. Samen met software voor meer inzicht, beheers- en analysemogelijkheden. Het hele netwerk wordt daarom softwarematig aangestuurd, zodat constante kwaliteit wordt gegarandeerd.

Explosie van dataverkeer via de netwerken

Op dit moment is de technologie van Extreme Networks in 90 procent van de NFL-stadions uitgerold. Hiervan beschikken er elf over een high density wifi-netwerk en gebruiken er 28 de diepgaande analysemogelijkheden van de leverancier. De netwerken in deze stadions verzorgen niet alleen de publieke wifi-toegang voor de bezoekende fans, maar ook vormen zij de backbone voor de complete infrastructuur voor de beveiliging, zoals de camerasystemen, en andere logistieke zaken.

De gerealiseerde wifi-dekking binnen de NFL-stadions is ongekend populair geworden, zo laten de cijfers zien. Op basis van gegevens uit het afgelopen seizoen 2017-2018 lag het percentage unieke wifi clients per wedstrijd op 41 procent. Ongeveer 65 procent van de bezoekende volwassenen gebruikt tijdens de wedstrijd wifi in het stadion. In het algemeen genereren wifi devices tijdens een enkele wedstrijd gemiddeld 2,9 Tbps aan dataverkeer, met uitschieters naar 4,9 Tbps. Tijdens de meest recente SuperBowl-finale lag dit dataverkeer maar liefst op 16,3 Tbps gedurende de wedstrijd.

Analytics geeft meerwaarde

De aanleg van de high density wifi-netwerken was voor de specialist eigenlijk een eerste stap. De volgende stap is het aanbieden van geavanceerde analytics. De gegevens die hieruit voortvloeien, zijn de meerwaarde die de wifi-netwerken meegeven.

Met analytics, in dit geval de ExtremeAnalytics-software, krijgen niet alleen de stadions en clubs meer inzicht in het gebruik van het wifi-netwerk, maar ook derde partijen kunnen hiervan profiteren. Denk bijvoorbeeld aan Extreme Networks zelf of mobiele operators. De analytics voorzien de beheerders van de netwerken van de juiste informatie en kunnen vervolgens hierop anticiperen door op te schalen of bepaalde diensten prioriteit te geven.

Zo krijgen de NFL-stadions en -clubs meer inzicht in het specifieke wifi-gebruik van hun bezoekers en, heel belangrijk, hun bewegingspatronen bij mobiel gebruik. Hierdoor kunnen zij hun dienstverlening richting het publiek nog beter afstemmen. Je moet daarbij denken aan diensten als mobile ticketing, het bepalen van de meest efficiënte route van parkeerplaats naar zitplaats tot zelfs het in-seat kunnen bestellen en bezorgd worden van eten en drinken.

Extreme Networks kan zelf met de vergaarde gegevens benchmarks opstellen waarmee zij het gebruik en performance van de wifi-infrastructuur optimaal kunnen inregelen, zodat het voldoet aan de verwachtingen van de eindgebruikers. Deze benchmarks kan de leverancier dan weer gebruiken bij andere projecten.

Andere partijen, zoals mobiele operators, krijgen met de data inzicht in hoeveel mobiel verkeer via het wifi-netwerk wordt ge-offload. Zo kunnen zij er eveneens op anticiperen door bijvoorbeeld meer of minder Distributed Antenna Systems (DAS) in de stadions op te hangen.

Meeste waarde in applicatiegebruik

Maar de meeste waarde van analytics zit echter in de informatie over het applicatiegebruik van de bezoekers die wordt vergaard. NFL-stadions en -clubs kunnen met de analytics software precies meten welke apps bezoekers tijdens wedstrijden gebruiken, waar precies ze deze apps gebruiken en waarvoor. Op deze manier komen zij exact te weten hoe hun eigen apps werken en of die wel voldoende worden gebruikt.

Inzicht in app-gebruik leert verder welke apps erg populair zijn. Zo bleek tijdens de laatste SuperBowl bijvoorbeeld dat SnapChat in het stadion meer werd gebruikt dan Facebook. Dit geeft dan weer inzicht in demografische gegevens en maken het voor social- en marketingteams eenvoudiger om daar op in te spelen, ad hoc en op de gebruiker zelf.

Ook kan op basis van de analytics het dataverkeer van het app-gebruik beter worden ingeregeld. Zo kunnen stadions, al naar gelang de noodzakelijkheid of belangen, het dataverkeer van bepaalde apps meer prioriteit geven boven die van andere. Dit is, zo verzekerde Extreme Networks ons, niet in strijd met de Amerikaanse wetgeving over netneutraliteit aangezien het hier om dataverkeer binnen een privé-omgeving betreft.

Gebruikers in Europa

Helaas kregen we in Londen geen live-demo te zien van deze mooie analytics-mogelijkheden. Aangezien het stadion geen officieel NFL-stadion is en Extreme Networks ook niet de wifi-infrastructuur levert, was dit dus niet mogelijk. Gelukkig worden de verschillende technologieën van de leverancier wel door andere stadions in Europa gebruikt, zoals in België, Duitsland en Rusland tijdens het recente FIFA WK Voetbal 2018.

We vragen ons wel af of de analytics-technologie die de Amerikaanse leverancier aan de NFL biedt wel één op één naar Europa kan worden gekopieerd. Veel mogelijkheden raken het toelaatbare van wat onder de GDPR nog is toegestaan, bijvoorbeeld het tot de stoel kunnen tracken van personen en welke applicaties deze gebruiken en wanneer.

Toekomst belooft meer

Samenvattend kan dus worden gezegd dat Extreme Networks in staat is, in ieder geval voor de meeste stadions en clubs van de NFL, een complete high density wifi-omgeving te leveren met daarboven op de zeer interessante analytics-technologie die inzicht geeft tot applicatieniveau. Hiermee kunnen zowel de stadions, de clubs, andere leveranciers én de bezoekers het beste uit deze omgeving halen.

Aangezien wifi steeds meer een eerste levensbehoefte wordt en het gebruik ervan alleen nog maar toeneemt, zijn deze oplossingen en bijbehorende analytics eigenlijk voor alle locaties voor (grote) evenementen zeer interessant te noemen. We wachten in spanning af hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Ook op die plekken waar standaard geen infrastructuur aanwezig is, zoals bij festivals als de Zwarte Cross.