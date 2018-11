IT is een zorgtaak

De gedramatiseerde tv-serie Grey’s Anatomy (in Nederland uitgezonden door Net5, in België door VIJF) is inmiddels al 14 seizoenen lang wereldwijd razend populair. Eén van de redenen is ongetwijfeld dat de schrijvers van de show nauw samenwerken met medische consultants die zelf daadwerkelijk in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Waar in de show helaas minder oog voor is, zijn de aangrijpende achtergrondverhalen van alle IT’ers die de technische oplossingen moeten ontwerpen, beheren en opschalen waar die artsen allemaal mee werken. Dat is jammer, want nu krijgt niemand te horen hoe IT de ‘dr. Shepherds’ van deze wereld helpt sneller, effectiever en veiliger te werken, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan hun patiënten.

In de serie komen drie thema’s keer op keer terug: beleving, veiligheid en keuzevrijheid. Voor de doktoren van Grey + Sloan betekent beleving vooral waarde leveren voor de patiënten en zorg van het hoogste niveau. Vanuit IT bekeken gaat het nog wat dieper. In IT-termen slaat beleving vooral op de gebruikservaring van de artsen: de interactie van de doctoren en verplegers en informatieanalisten met de technologie die ze dagelijks gebruiken. Een goede gebruikservaring voor de artsen maakt een wereld van verschil in de beleving die zij op hun beurt weer aan hun patiënten kunnen bieden.

In Grey’s Anatomy betekent veiligheid op IT-gebied vooral het beschermen van gevoelige patiëntgegevens (of “PHI” zoals het in de serie heet: Patient Health Information). In Seizoen 14 (spoileralert!) komt dr. April Kepner tot haar schrik onverwachts tegenover een patiënt te staan die de huidige vrouw blijkt te zijn van haar voormalige verloofde! Dr. Bailey herinnert April er vervolgens streng aan dat ze vooraf niet over de zaak geïnformeerd mocht worden, omdat er wettelijk gezien geen noodzaak was om die gegevens met haar te delen. De beveiliging van patiëntgegevens betekent voor IT niet alleen controleren wie wanneer (en waar) toegang krijgt tot welke informatie, maar ook de beveiliging van die informatie terwijl die via allerlei netwerken verspreid wordt over de vele apparaten die in de zorg worden gebruikt.

En dan is er nog keuzevrijheid. Hoe vaak hebben we de doctoren in de serie niet al aan hun patiënten horen uitleggen dat er meerdere manieren zijn om een tumor of een lichaamsvreemd voorwerp te verwijderen? De keuze die hierbij gemaakt wordt, bepaalt het zorgplan. In de IT-wereld bepaalt keuzevrijheid vooral de technologische strategie die je kunt voeren. Het betekent bijvoorbeeld dat een ziekenhuis moet kunnen experimenteren met verschillende cloudoplossingen om te zien wat het best aansluit bij de interne behoeften, zonder dat ze zich meteen vastleggen op één enkele leverancier waar ze vervolgens niet meer vanaf komen.

Technologie heeft zoveel impact op de zorg – en de keuzes die gemaakt worden op IT-gebied hebben zoveel gevolgen voor de dingen die door technologie mogelijk worden gemaakt – dat je er met gemak een eigen serie aan zou kunnen wijden. Toch heb ik het rare vermoeden dat dit er voorlopig niet in zit. Misschien is het daarom goed gewoon eens een lijstje te maken van dingen die IT in de zorg kan doen en waar zowel patiënten als verzorgende collega’s een goed gevoel van krijgen.

Eenvoudige en veilige samenwerking. “Even” foto’s delen met een collega, of overleggen via Skype, of behandelgegevens delen met de financiële administratie: het lijkt simpel, maar het is alleen effectief als het veilig en op een gebruiksvriendelijke manier kan gebeuren.

Context-gebaseerde toegang. Bepaal wie toegang krijgt tot welke apps en data op basis van functie, opleiding of certificatieniveau, zodat zorgprofessionals direct toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben – en niet tot gevoelige informatie die niet relevant voor ze is.

Soepele IT-dienstverlening. Het klinkt zo simpel, maar het blijkt vaak zo moeilijk: nieuwe apparaten direct in gebruik kunnen nemen, probleemloze upgrades, gebruiksvriendelijke diensten en een IT-dienst die tijd over houdt voor belangrijker zaken.

Consistente bereikbaarheid. Op alle afdelingen, in instellingen en zorgcentra buiten de muren van het ziekenhuis moet IT toch net zo soepel kunnen werken als in het hoofdgebouw?

Irritatievrije beveiliging. Zorg dat medewerkers maar eenmaal hoeven in te loggen om al hun toepassingen te kunnen gebruiken, of dat ze met één card direct toegang krijgen tot zowel het gebouw als hun eigen desktop, op iedere locatie.

Door de juiste partners en oplossingen te kiezen, kan IT het leven in de zorg zoveel gemakkelijker maken. Dr. Sloan zei in seizoen 9: “We zijn geneigd te vergeten dat het allemaal draait om mensen.” Dat hebben doctoren en IT gemeen. Met alles wat we kunnen doen, is het belangrijk voor ogen te houden dat onze eerste prioriteit een zorgtaak is. Wat wij doen is uiteindelijk bedoeld om het leven van mensen te verbeteren. Door beleving, veiligheid en keuzevrijheid centraal te stellen, zetten we de mens weer in het middelpunt en maken we de gezondheidszorg voor iedereen een stukje aangenamer.

Dit is een ingezonden bijdrage van Andreas van Wingerden, Senior Manager Sales Engineering bij Citrix. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.

Afbeelding: iStock.com/ipopba