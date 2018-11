Netflix populair, maar ouderwets tv-kijken nog niet verslagen

Overal en altijd films en series kijken die in Nederland niet allemaal op televisie worden uitgezonden. En dan zonder irritante reclameblokken. Dat is Netflix. Een op de drie huishoudens heeft tegenwoordig een abonnement op de Amerikaanse streamingdienst en daarmee toegang tot populaire series als The Crown, Stranger Things, Narcos en 13 Reasons Why. Dat betekent echter niet dat Nederlanders ouderwets televisiekijken in de ban doen. Sterker nog, dat wint nog steeds van een avondje bingewatchen.

Daar waar een derde van de Nederlandse huishoudens een Netflix-abonnement heeft, blijkt het aantal daadwerkelijke kijkers veel hoger. De helft van de Nederlandse huishoudens maakt gebruik van de streamingdienst. Dit is te verklaren door de abonnementssoorten die het mogelijk maken dat je met een account op één, twee of vier schermen tegelijk naar Netflix kijkt. Zo kijkt dus een heel gezin met slechts één gebruikersnaam en wachtwoord. Onderzoek van Multiscope wijst bovendien uit dat veel Netflix-abonnees er geen probleem mee hebben om hun inloggegevens buitenshuis te delen. Zo’n 40 procent van de abonnees deelt zijn abonnement ook buiten het eigen gezin. Dat zijn ruim een miljoen extra huishoudens die zo ook toegang hebben tot Netflix. Het totaal aantal Netflix-gebruikers in Nederland is daarmee ruim 5 miljoen.

Met zoveel Netflix-kijkers zou je denken dat het aantal mensen dat nog ouderwets televisie kijkt flink is gedaald. Maar dat valt reuze mee. Toen Netflix in 2013 werd gelanceerd in Nederland, keek bijna 95 procent van de Nederlanders wekelijks televisie. In 2017 was dat aandeel gedaald tot ruim 91 procent, blijkt uit onderzoek van Stichting Kijkonderzoek . Opvallend is wel dat de kijker meer gebruikmaakt van achteraf terugkijken. Dat aandeel steeg van 6,9 procent in 2016 naar 8,6 procent in 2017. Verder is het grootste deel van de traditionele televisiekijkers 50 jaar of ouder. Netflixen spreekt juiste jongeren in de leeftijdscategorie 13 tot 34 aan, volgens onderzoeksbureau GfK. En op televisie kijken we het liefst naar non-fictie zoals het nieuws, actualiteiten- en reisprogramma’s, terwijl we op Netflix kiezen voor fictie. Vermoedelijk omdat het aanbod aan non-fictie daar lager ligt.

Netflix loopt stukje bij beetje in op het traditionele televisiekijken. Uit onderzoek van GfK blijkt dat 39 procent van de consumenten met een abonnement van een online streamingdienst in 2017 besloot hun televisie-abonnement op te zeggen of te kiezen voor een beperkter zenderpakket. Het is dan ook de verwachting dat Netflix de komende jaren verder terrein wint. Maar ouderwets televisie zal niet zomaar verdwijnen. Op dit moment zijn er nog altijd meer Nederlanders die een televisieabonnement hebben dan een Netflix-account. En traditioneel tv-kijken wint het met 178 minuten per dag ruim van de 84 minuten die mensen dagelijks besteden aan Netflix.

