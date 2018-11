Netgear BR500 biedt personeel in MKB eenvoudige veilige VPN-oplossing

Met de introductie van de Netgear BR500 keert Netgear terug in de beveiligingsmarkt met een netwerkproduct. De Netgear BR500 is een router met geïntegreerde VPN-oplossing, waarmee het MKB een hoofdkantoor en eventueel twee regiokantoren kan voorzien van een veilige VPN-oplossing en waar personeel dat buiten de deur werkt veilig mee kan verbinden.

Techzine ging in gesprek met Richard Jonker, Vice President product line management SMB bij Netgear, over het nieuwe product. Netgear is vorig jaar gestopt met de traditionele firewall voor het MKB. Jonker zegt hierover: “firewalls zijn gemeengoed geworden en daarin innoveren is lastig. Het zijn geen eenvoudige apparaten om te gebruiken. Toch is er bij het MKB een behoefte om de veiligheid in de basis eenvoudig en goed te regelen, daarom komen we nu met de Netgear BR500.” De Netgear BR500 is een speciale MKB-router die voorzien is van een beveiligde VPN-oplossing.

Enkel gebruik Netgear BR500

Bedrijven kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van één Netgear BR500 waar hun externe medewerkers mee kunnen verbinden, zodat hun laptop of smartphone altijd veilig verbonden is met het internet. Het is dan onmogelijk om bijvoorbeeld packets te onderscheppen als een laptop is verbonden met een openbare hotspot. De laptop of smartphone kan wel gebruikmaken van zo’n hotspot, maar al het dataverkeer wordt via een versleutelde verbinding naar de BR500 gestuurd en pas vanaf het kantoor gaat het eventueel onversleuteld het internet op.

Maximaal drie Netgear BR500 routers combineren

Het is ook mogelijk om nog twee extra regiokantoren te verbinden, door deze ook te voorzien van een Netgear BR500. Op die manier kan er één beveiligd netwerk worden gecreëerd tussen alle locaties. Per BR500 kunnen er vervolgens tien externe gebruikers op inbellen/verbinden. Er kunnen dus maximaal 30 externe gebruikers gebruikmaken van deze VPN-oplossing als er drie BR500’s actief zijn.

Eenvoudig in gebruik en beheer

Netgear onderscheidt zich met de BR500 van bestaande VPN-aanbieders op een aantal fronten. Door het te gebruiken op je kantoorlocatie, kan je direct verbinding maken met het bedrijfsnetwerk en eventuele lokale netwerkbronnen met data ook raadplegen. Verder benadrukt Jonker nog maar eens hoe eenvoudig het is om de BR500 te installeren en te configureren, vandaar de term ‘Instant VPN’. Daar komt geen hogere informatica bij kijken. Voor bedrijven die al bekend zijn met het Netgear Insight-platform, is het goed om te weten dat ook de BR500 is te configureren en te beheren via Insight. Insight is de cloudomgeving van Netgear, waarmee je onder andere je access points, netwerk opslag en switches kan beheren.

Voor de eindgebruikers die uiteindelijk willen verbinden met de VPN-omgeving is het een kwestie van een applicatie of een app installeren en inloggen. De configuratie in Windows of macOS wordt volledig uit handen genomen door de applicatie. Apps voor Android en iOS komen later beschikbaar.

De Netgear BR500 is verder voorzien van een ingebouwde firewall. Zaken als VLAN’s, QoS, NAT en DDNS worden ondersteund. De VPN-standaard waarmee Netgear werkt wijkt af van de bekende open standaarden die de meeste VPN-providers hanteren. Netgear heeft zijn product gebouwd bovenop Tinc-VPN, daarin zitten net even wat extra beveiligingen en encrypties.

Thuiskantoor scheiden van persoonlijk netwerk

Een andere interessante gebruiksscenario die Jonker schetst zijn mensen met een thuiskantoor. Steeds meer mensen hebben tegenwoordig een thuiskantoor, of runnen een compleet bedrijf vanuit huis. Dan is het niet zo wenselijk dat je bedrijf het netwerk deelt met het hele gezin. Je wil niet dat de kinderen ook op de NAS kunnen waar de complete bedrijfsadministratie op staat. Of dat alle consumentenapparaten, al dan niet goed beveiligd, bij de bedrijfsgegevens kunnen.

In zo’n geval is de Netgear BR500 ook een interessant product. Je kan de Netgear BR500 simpelweg tussen je router en het thuiskantoor zetten. De BR500 is geoptimaliseerd om in dit soort gevallen goed te werken, je creëert dan wel een zogenaamde dubbele NAT-situatie. Dat veroorzaakt nog weleens wat problemen, een router achter een router. Netgear heeft echter technologie toegepast waardoor de BR500 prima met de eerste router kan communiceren en het verkeer in goede banen kan laten leiden. Daardoor kan zowel het thuiskantoor als het gezin gebruikmaken van de internetverbinding, terwijl de netwerken wel gescheiden zijn.

Netgear BR500 al aan nodige testen onderworpen

We hebben ook even kort stilgestaan bij de testprocedures van Netgear, om in te schatten hoe volwassen dit product is. Jonker stelt dat het bedrijf gebruikmaakt van een bètagroep die als eerste het product kan gebruiken om feedback te geven. Deze groep is voor dit nieuwe product een stuk groter gemaakt. Jonker laat weten hoge verwachtingen te hebben van dit product, omdat het voor een brede groep is. Dan gaat het om MKB’ers met maximaal 40 werknemers. Daarom is de bètagroep ook een stuk groter en diverser gemaakt, want zeker bij het gebruik van apps heb je maar één kans om een goede indruk te maken. Gebruikers zijn heel hard in hun reviews over apps. Jonker heeft er vertrouwen in dat het product goed is getest en het zal aanslaan bij de doelgroep.

Prijs en beschikbaarheid

Inmiddels is de BR500 beschikbaar voor 250 euro per stuk. Daarnaast hanteert Netgear een abonnementstarief van 20 euro per jaar per router, zodat deze ook is te beheren via de Insight cloudomgeving.