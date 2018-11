Edge interessante groeimarkt voor Lenovo DCG

Edge computing staat steeds meer in de belangstelling van de grote infrastructuuraanbieders. Zo ook bij de Lenovo Data Center Group, hierna Lenovo DCG. De komende periode gaat de aanbieder daar flink op inzetten, vertelde Lenovo DCG Benelux ons vorige maand tijdens een informele bijeenkomst. De eerste uitroltrajecten van edge-oplossingen van de fabrikant lopen al.

Onlangs presenteerde de infrastructuurfabrikant tijdens Transform 2.0 in New York zijn visie over hoe het bedrijf een belangrijke rol kan opeisen binnen het enterprise datacentersegment. Hiervoor beschikt het nu over een breed portfolio, maar dat kan natuurlijk altijd nog meer. Belangrijke aankondigingen daarover waren dan ook de innige samenwerking die de infrastructuurspecialist nu is aangegaan met NetApp en met Cloudistics. Techzine berichtte hier eerder al uitgebreid over.

Inzet op edge

Een segment waarbinnen Lenovo DCG eveneens de komende tijd meer potten wil gaan breken, is edge computig. Met de komst van het IoT met al zijn sensoren die miljarden data genereren, zoeken bedrijven en organisaties vaker naar mogelijkheden om deze lokaal te verwerken. Vooral omdat het hierbij vaak om relatief kleine hoeveelheden gegevens gaat die snelle verwerking nodig hebben, waardoor er sneller op kan worden gereageerd.

Edge computing biedt hiervoor uitkomst. Data wordt dicht bij de bron verzameld, (tijdelijk) opgeslagen en via een intelligent proces verwerkt. Niet alleen is er dan minder behoefte aan bandbreedte, ook hoeft niet alles te worden opgeslagen in on-premise of cloudgebaseerde data lakes en wordt de data sneller geanalyseerd. Dit scheelt veel kosten en tijd.

Samenwerking met Scale Computing

Bovenstaande factoren maken dat bedrijven steeds vaker edge computing willen inzetten. Voor de grote aanbieders van infrastructuur is dit dan ook reuze interessant, zo ook voor de Lenovo DCG. De komende jaren gaat het bedrijf flink in edge-oplossingen investeren, naar eigen zeggen 2 miljard dollar.

De infrastructuurspecialist doet dit niet alleen en werkt hiervoor samen met softwarespecialist Scale Computing. Hierdoor ontstaat een spreekwoordelijke Hyper-Converged Infrastructure (HCI) die applicaties zowel in de edge als in de cloud kan draaien.

Het HC3 Edge-platform van de softwareleverancier is vooral geschikt voor die plekken waar gedistribueerde en op afstand te beheren rekenkracht nodig is. Daarnaast kan de oplossing door ‘generalisten’ worden beheerd, zodat er geen hooggekwalificeerd IT-personeel nodig is. Bijvoorbeeld in de retail waar vaak nog veel afzonderlijke systemen draaien die veel beheer nodig hebben.

Compacte en krachtige oplossing

De combinatie voegt servers, storage en connectiviteit van Lenovo DCG en de software van Scale Computing samen in een kleine, makkelijk te plaatsen ‘datacenter-in-a-box’ of mini-datacenter. Concreet omvat de toepassing rekenkracht, opslag en virtualisatietoepassingen en dus de intelligente software- en automatiseringsoplossingen.

Het mini-datacenter bestaat fysiek uit een CPU, drie compacte Lenovo-servers, volgens de leverancier wel low end-modellen om het betaalbaar te houden, storage van vier 1 TB klassieke schijven, twee netwerkswitches, een UPS en eigen koeling. De servers binnen de box zijn speciaal korter gemaakt, zodat ook het rack minder breed hoeft te zijn en zo eenvoudig aan een muur kan worden bevestigd of onder een bureau kan worden geplaatst. Deze oplossing is ook leverbaar met meerdere servers. Hiervoor hoeft alleen het ontwerp van het rack worden aangepast.

Redundantie gegarandeerd

De aanwezigheid van drie aparte servers binnen de oplossing maakt het, aldus de leverancier, makkelijk om bij storingen van een van de servers deze te repareren of te vervangen. De data blijft toegankelijk via de overige twee servers. Door de clustertechnologie is een nieuwe server zo weer up-to-date en zijn hoge prestaties tegen lage kosten leverbaar. Ook is het makkelijk schaalbaar, Lenovo DCG heeft uitbreidingen naar meer dan drie servers al beschikbaar.

Naast de rekenkracht, opslagmogelijkheden en virtuele toepassingen zoals analytics, kunnen ook andere applicaties op het mini-datacenter worden aangesloten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan toegangscontrole, camerasystemen en voorraadbeheer.

Uitrol in supermarkten

Niet toevallig plaatst Lenovo DCG op dit moment deze mini-datacenters in alle vestigingen van supermarktconcern Ahold Delhaize in België. De supermarktketen koos voor deze oplossing vanwege de kostenefficiëntie, de beheermogelijkheden, het op afstand kunnen beheren van de afzonderlijke units en de veiligheid van de oplossing. Bovendien zorgt de toepassing van Lenovo DCG ervoor dat de supermarktketen zonder problemen zowel de huidige als toekomstige applicaties voor zijn winkels kan draaien.

De compactheid van de oplossing maken de installatie snel mogelijk. Per week wordt de toepassing in vier locaties geïnstalleerd en werkend opgeleverd. Inmiddels zijn al verschillende vestigingen voorzien en loopt het installatietraject door. Of we de datacenter-in-a-box ook binnenkort bij de Albert Heijn om de hoek kunnen verwachten, daarover liet Lenovo DCG ons helaas in het ongewisse.

Wel toepassing in Nederland

Niet alleen in België is Lenovo DCG nu bezig met de uitrol van zijn mini-datacenters, ook in Nederland gebruiken bedrijven de extreem compacte datacenteroplossing. Zoals Floricutura, een kweker van orchideeën en anthuriums voor zijn Nederlandse vestiging. Het bedrijf verzamelt in zijn mini-datacenters verspreid over de locatie alle informatie en gaat hiermee aan de slag, voordat alle data naar het centrale datacenter wordt doorgestuurd. De ervaringen met deze toepassingen zijn zo positief, dat de fabrikant de toepassing ook mag gaan uitrollen voor de vestiging in India.

De edge-toepassingen zijn dus een succes. De hardwareleverancier verwacht deze in de toekomst niet alleen te leveren aan de retail, maar ziet ook mogelijkheden voor hotels, ziekenhuizen, schepen of voor in windturbines die in de turbine data verwerken, analyseren en opslaan.

Benieuwd naar toekomstige ontwikkelingen

Het concept van de kleine datacenters op locatie is niet nieuw. Steeds meer bedrijven willen niet al hun data op een plek in grote datacenters, maar willen die snel kunnen inzetten, met analytics, daar waar ze die echt nodig hebben en het beste tot hun recht komen. En dat is nog steeds dichtbij de plek waar die data wordt verzameld. Lenovo DCG, samen met Scale Computing, wil eigenlijk voor zichzelf de standaard zetten om dit op een veilige en robuuste manier uit te kunnen voeren. Dit doet het door de oplossingen heel eenvoudig te houden en te voorzien in beheer op afstand.

Lenovo DCG zit nu op het punt dat het deze oplossing voor meerdere toepassingen kan uitrollen en wil daar graag mee aan de slag. We zijn benieuwd wat dit in de toekomst gaat brengen.