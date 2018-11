Microsoft: Azure moet iedereen helpen het beste uit zichzelf te halen

Digitale technologie is vandaag de dag overal beschikbaar, maar de grootste vraag is hoe iedereen, van consument tot enterprise, er het beste voor zichzelf uit kan halen. Dit laatste is de missie van Microsoft en de basis is Azure, maakte CEO Satya Nadella eind oktober duidelijk tijdens een bliksembezoek aan Nederland. Innovatie waartoe deze gedachte leidt vinden we onder meer terug bij mixed reality, kunstmatige intelligentie en quantum computing, merkten we tijdens een later bezoek aan het vernieuwde Nederlandse kantoor op Schiphol.

Tijdens zijn keynote benadrukte de topman dat digitale technologie op dit moment niet meer weg is te denken uit het bedrijfsleven en de samenleving. Technologie is dus aanwezig, maar het gaat erom wat we er precies mee gaan doen. Dat is volgens de topman de meest belangrijke vraag die we ons nu moeten stellen.

Wat volgens Nadella nodig is, is ‘tech intensity’. Hij vertaalt deze kreet als het versnellen van de adoptie van digitale technologie in het bedrijfsleven en in de samenleving in combinatie met het opbouwen van de digitale capaciteit. Dit door meer te investeren in het toegankelijk maken van technologie voor iedereen, in educatie, het op technologie kunnen vertrouwen en het daarbij ontwikkelen van ethische kaders, zoals voor kunstmatige intelligentie.

Azure als wereldwijde computer

De technologie die dit mogelijk moet maken, is natuurlijk het allesomvattende cloudplatform Azure. Volgens de Microsoft-CEO moet het cloudplatform straks de computer van de wereld vormen. Overal gaan we het straks tegenkomen, in het datacenter, maar ook in de ‘edge’, via het Internet of Things, tot in de woonomgeving van mensen en op alle devices. Microsoft heeft hiervoor dan ook een heel portfolio ontwikkeld, bestaande uit Azure, Azure Stack, Azure IoT Edge en Azure Sphere.

Hiermee verzorgt de leverancier naar eigen zeggen een compleet hybride platform dat identiteitsbeheer, algemeen beheer, beveiliging en data samenbrengt. Vanzelfsprekend voorzien van diverse kunstmatige intelligentie-toepassingen die ervoor zorgen dat eindgebruikers het straks op een eigen manier kunnen inzetten voor hun eigen data.

Opvallend is dat Nadella het cloudplatform eigenlijk neutraal aan iedereen wil aanbieden, zonder dat het verplicht dat iedereen daarnaast ook alles van de techgigant gaat afnemen. Azure moet op een of andere manier dus voor iedereen toegankelijk zijn. Alleen op deze manier krijgt iedereen, van individu tot groot bedrijf, toegang tot technologie die hen in staat moet stellen om zichzelf te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

Consequentie digitale technologie is innovatie

National Technology Officer (NTO) Hans Bos van Microsoft Nederland ging tijdens een follow-up van de keynote in op de vraag wat nu eigenlijk de consequenties van de ontwikkelde producten en diensten zijn. Hoe stelt de innovatie van het bedrijf, indachtig aan het mission statement van de leverancier, personen en bedrijven in staat iets te veranderen of te bereiken?

Innovatie ziet Microsoft als een drie-laags model. Ten eerste kleine veranderingen, zoals product updates of tweaks, die de efficiëntie verhogen. Daarnaast zijn er veranderingen die op platformniveau plaatsvinden, zoals de inzet van het Internet of Things (IoT) voor procesverandering binnen een fabriek. Tot slot, als derde trap, is innovatie volledig ‘transformatieve’ technologie.

Niet alleen Microsoft werkt op deze manier legt de NTO uit, het is ook een voorbeeld voor klanten en partners. Zij moeten technologie niet alleen zien als een tool voor het sturen op de business, maar ook dat het kan worden gebruikt voor grote veranderingen. Hiervoor moeten zij, aldus Bos, dan ook nadrukkelijk ruimte scheppen in hun processen.

HoloLens, AI en Quantum computing als voorbeelden

Bos illustreert dit model middels een drietal voorbeelden van de laatste trap, de transformatieve technologie. Ten eerste de ontwikkelingen rondom de mixed virtuele en augmented reality-toepassing HoloLens. Hiermee, of met mixed reality in het algemeen, wordt de fysieke wereld gecombineerd met een digitale werkelijkheid en daarmee interactie biedt. Zo kan samengewerkt worden in een digitaal object in combinatie met of in de fysieke wereld zelf. Praktische toepassingen zijn al in het onderwijs of in de medische wereld te vinden.

Mobility-as-a-Service

Daarnaast is er, als bijna vanzelfsprekend, Artificial Intelligence (AI). Volgens Surya Ramkumar, Head of Services bij de leverancier, zit AI op dit moment op een punt van absolute versnelling omdat alle belangrijke voorwaarden aanwezig zijn: sterke algoritmes, voldoende rekenkracht, toegankelijkheid via de cloud en enorme hoeveelheden aan data. Dit kan vervolgens veel moois opleveren.

Getrouw aan het mantra van hoe deze technologie kan worden gebruikt om er iedereen beter van te laten worden, ontwikkelt Microsoft Nederland onder meer een eigen mobility-oplossing voor de eigen medewerkers. Hiermee kunnen zij, afhankelijk van het reisdoel, kiezen voor een transportmiddel naar keuze. Naast de lease-auto biedt Mobility-as-a-Service ook de NS business card, e-bikes en car-sharing, zoals in de toekomst bijvoorbeeld Uber.

Op basis van input van de agenda van medewerkers in Office365, in combinatie met data over het weer, fileverwachtingen, informatie van de spoorwegen in een grote database, zorgt kunstmatige intelligentie ervoor dat op basis van al deze gegevens medewerkers de beste transportoptie kiezen. Op die manier kunnen ze zelf beslissen waar, wanneer en hoe ze hun werk zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld door op kantoor te zijn, maar Mobility-as-a-Service kan bijvoorbeeld ook aangeven dat het handiger is een ontmoeting op een andere locatie te hebben of via Skype af te handelen.

Quantum computing is speerpunt

Het laatste voorbeeld is quantum computing. Satya Nadella besteedde daar tijdens zijn keynote veel aandacht aan. Deze ‘disruptive’ of transformerende technologie heeft volgens Microsoft veel maatschappelijke waarde. Het beschikt over de capaciteit om berekeningen te maken die nu met de huidige technologie nog niet mogelijk zijn. Hierdoor kunnen in de nabije toekomst grote maatschappelijke problemen worden opgelost, zoals klimaatverandering of het tegengaan van ziektes. Bovendien is deze technologie onmisbaar om technologische groei te realiseren.

In Nederland werkt Microsoft op dit terrein samen met de universiteit van Delft voor de hardware-kant, de universiteit van Amsterdam voor de software en die van Eindhoven voor toepassing op materialen. De universiteiten van Twente en Tilburg kijken mee met wat straks de consequenties zijn van quantum computing, aldus Hans Bos.

Samenwerken kerngedachte vernieuwde kantoor

Tot slot het vernieuwde kantoor van Microsoft Nederland op Schiphol. Ook hierin is de filosofie van het bedrijf terug te vinden. Het kantoor is nu helemaal ingericht op ‘het nieuwe samenwerken’ in plaats van het eerdere ‘nieuwe werken’.

Samenwerken, met elkaar en met klanten en partners of iedereen die door nieuwe technologie wordt geïnspireerd, staat nu centraal. Zo kan iedereen het beste eruit halen. Twee derde van het gebouw is openbaar en het interieur is ontworpen om inspiratie en samenwerking te faciliteren. Daarnaast is het gebouw ‘slim’ gemaakt zodat altijd kan worden bijgestuurd.

Op deze manier, van innovatie tot het geoptimaliseerde Nederlandse kantoor, voert Microsoft structureel door wat het wil bewijzen: dat je met de modernste technologie het beste uit jezelf kan halen en dat de leverancier je hierbij helpt. We blijven benieuwd hoe zich dit verder gaat ontwikkelen.