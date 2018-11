[ADV] Mesh-technologie maakt een einde aan al je WiFi-frustraties

[ADVERTORIAL] The next big thing op het gebied van WiFi? Dat is al een tijdje Mesh. Hoor je het in Keulen donderden? Met Mesh-technologie is een haperend WiFi-signaal in huis verleden tijd, want je geniet altijd van maximale internetsnelheden. “Met de FRITZ!Box heb je alles in huis om jouw thuisnetwerk om te bouwen tot een echt WiFi-walhalla waardoor je in gelijk welke ruimte geniet van maximale snelheden tijdens het surfen, streamen en gamen”, aldus Gerrit Brugman, Country Manager Belgium & Luxemburg bij het Duitse AVM.

Het idee achter, en de uitvoering van, Mesh-technologie is geen hogere wiskunde. Meerdere apparaten creëren verschillende WiFi-netwerken en combineren deze tot één enkel netwerk. Vergelijk het met de mazen in een net, zoals het Engelse woord ‘mesh’ al suggereert. Handig daarbij is dat het hele WiFi-netwerk slechts één naam en één wachtwoord heeft. Concreet: je router fungeert als basisstation en stuurt het WiFi-signaal naar alle plekken in huis.

AVM pakt het helemaal anders aan

“Toen Mesh-technologie twee jaar geleden zijn opwachting maakte, besloten we het bij AVM anders aan te pakken dan de anderen”, zegt Brugman. “Veel vendoren brachten Mesh-sets op de markt. Die Mesh-sets zijn twee à drie satellieten die je draadloos met de router kan verbinden om op die manier van de nieuwe technologie te genieten.”

AVM echter, zette in op firmware-updates om de functionaliteit van de bestaande producten te verhogen. Brugman: “Het is niet omdat je twee jaar geleden een FRITZ!Box 7590 hebt gekocht en je wilt vandaag je WiFi uitbreiden en genieten van supersnel internet via Mesh, dat we je verplichten om een nieuwe Mesh-set te kopen. Dat geldt trouwens niet enkel voor de FRITZ!Box, maar ook voor onze andere producten die we de laatste jaren hebben geleverd.”

De oudere apparaten van AVM, gaande van de FRITZ!Box 7530, 7590, 4040, 7430 of 7490 tot de FRITZ!WLAN Repeaters en de FRITZ!Powerlines, beschikten in de basis al over Mesh-technologie. Brugman: “Alleen moest het nog mogelijk gemaakt worden, en dat doen we door middel van firmware-updates. Ondertussen zitten we aan FRITZ!OS 7, de nieuwste update die Mesh-technologie mogelijk maakt voor iedereen die beschikt over een beetje een recente FRITZ!Box, aangevuld met een repeater en/of powerline.”

Meer voordelen

Behalve dat het voor iedereen mogelijk wordt om te genieten van Mesh-technologie zonder extra kosten, brengt de aanpak van AVM ten opzichte van andere spelers op de markt ook nog andere voordelen met zich mee. Terwijl je bij nieuwe Mesh-sets beperkt bent tot het draadloos connecteren van de verschillende devices, is dat bij AVM niet het geval. “Natuurlijk kan je verschillende repeaters makkelijk in het stopcontact steken en op een knopje drukken om een Mesh-netwerk te activeren, maar als je een recente woning hebt met bijvoorbeeld vloerverwarming, dan is een draadloos WiFi-signaal vaak niet toereikend”, licht Brugman toe. “Bij AVM geven we iedereen de keuze om ook gebruik te maken van netwerkkabels. Op die manier kan een repeater met een netwerkpoort als accesspoint gebruikt worden.”

Dit blijft de beste manier om een Mesh-netwerk te bouwen, maar kan dat niet omdat je bijvoorbeeld ook WiFi wilt op het terras achter in de tuin, dan brengt een powerline redding. AVM beschikt over powerline-toestellen met WiFi AC en MIMO die ook gewoon in het Mesh-netwerk te integreren zijn. Ongeacht hoe de verschillende toestellen geconnecteerd zijn, netwerkkabel, WiFi of Powerline, ze worden in het Mesh-netwerk opgenomen en volledig geconfigureerd en aangestuurd door de FRITZ!Box.

Supersnel gastennetwerk

Mesh-technologie klinkt misschien ingewikkeld, maar AVM maakt het gemakkelijk voor iedereen. Zo worden alle firmware-updates centraal geregeld vanuit de FRITZ!Box, wordt het wachtwoord voor de userinterface automatisch gepusht naar alle andere toestellen en krijgen moderne WiFi-toestellen overal in huis steeds de beste verbinding door bandsteering.

“Een handige feature van de FRITZ!Box is dat je ook een gastennetwerk kan maken. Ook dat netwerk maakt dan gebruik van de Mesh-technologie en de FRITZ!Box pusht de verbinding naar alle andere accesspoints in het netwerk. Zo wordt niet alleen het standaardnetwerk, maar ook het gastennetwerk goed versterkt over alle Mesh-accesspoints. Bovendien is het thuisnetwerkoverzicht uitgebreid met een Mesh-overzichtsgrafiek. Die toont de gebruikers welke FRITZ!-apparaten actief zijn en via welk apparaat smartphones, tablets, laptops of spelconsoles verbonden zijn”, besluit Gerrit Brugman.

Dit is een ingezonden bijdrage van Gerrit Brugman, Country Manager Belgium & Luxemburg bij AVM. Via deze link vind je meer informatie over de netwerkoplossingen van het bedrijf.