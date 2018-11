Smart home-video’s voor een gegarandeerd leuke maandag

Huisautomatisering is een populair onderwerp dat helaas nog altijd met een waas van mysterie is omgeven. Het is moeilijk om keuzes te maken uit alle ecosystemen, breakout boards en wedijverende programmeertalen.

Om je op weg te helpen lanceert Paessler een reeks van video’s onder de noemer “Maker Monday”. “Bij Paessler zijn we er dol op om allerlei onderdelen van onze IT-infrastructuur te bewaken met behulp van onze softwareoplossing PRTG. Ons streven is om deze omgeving steeds verder uit te breiden, zodat we nóg meer objecten kunnen bewaken. Daarom geven onze IT-beheerders om de week tekst en uitleg over de ‘smart home’. Bekijk hun video’s en kom te weten hoe je je eigen systeem voor huisautomatisering kunt inrichten met betaalbare hardware en programma’s.”

De eerste video staat in het teken van temperatuur. Het systeem, dat gebaseerd is op een Esp32-module, maakt gebruik van een BME 280-temperatuursensor om de juiste temperatuur, vochtigheidsgraad en zelfs luchtdruk voor het ‘brein’ van je smart home te waarborgen.

De belangrijkste reden voor de keuze van deze relatief complexe versie van een kant-en-klare printplaat is de werkduur van de batterij. Zoals in de video aangeven zou de batterij van de versie bijna een jaar moeten meegaan!

De implementatie vereist wel wat soldeerwerk. Voor het systeem worden de volgende onderdelen gebruikt:

1x ESP32-basismodule met breakout board

1x BME280 temperatuursensor

2x 4,7 kOhm-weerstand

1x 10 µF-condensator

1x 0.1 µF-condensator

1x 18650 LiFePo4-batterij

1x 18650 batterijhouder

1x printplaat

Bezoek het blog voor het tweede deel en nieuwe Monday Maker-video’s.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met Paessler.