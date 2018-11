Amazon Web Services gaat satellieten verbinden met de cloud

Amazon gaat de ruimte in. Het bedrijf heeft een aantal innovaties en ontwikkelingen gepresenteerd waarmee het naast de aarde, nu ook de ruimte wil veranderen. Om te beginnen introduceert het AWS Ground Stations en ten tweede gaat het samen met Lockheed Martin de mogelijkheid ontwikkelen van een continue verbinding met satellieten.

In een korte presentatie maakte Andy Jassy, CEO van Amazon Web Services, vandaag bekend dat Amazon Web Services nu ook de ruimte in gaat. Jassy liet weten dat een aantal grote klanten het probleem van uplinks en downlinks met de ruimte bij Amazon hadden voorgelegd, waarop het bedrijf heeft besloten daarin te investeren.

Op dit moment is het zo dat bedrijven die satellieten in een baan rond de aarde hebben, weinig mogelijkheden hebben om te communiceren met de satellieten. Ze moeten op verschillende plekken op de wereld zogenaamde grondstations bouwen die kunnen communiceren met de satellieten als deze overvliegen. Er is dus ook maar een beperkt tijdslot waarin er gecommuniceerd kan worden met de satellieten. Dit is tot op heden allemaal nog niet goed centraal geregeld, waardoor dit een redelijk kostbaar proces is. Daarnaast moet de data als die via een downlink naar de aarde is gehaald, nog via het internet worden gerouteerd naar het juiste datacenter. De latency is dus ook niet geweldig.

AWS gaat grondstations en verbindingen leveren via een Saas-model

Jassy heeft bekendgemaakt dat AWS nu ook connectiviteit gaat leveren in de ruimte. De aarde was kennelijk te klein voor AWS. Wat het bedrijf als eerste stap heeft gedaan is het bouwen van twaalf grondstations. Deze grondstations zijn gebouwd op locaties waar AWS al regio’s en datacenters heeft. Hierdoor kan de data wanneer deze via een downlink de aarde bereikt direct worden opgeslagen in de VPC van de klant. De latency gaat hierdoor flink naar beneden, de klant heeft direct toegang tot zijn data en kan deze opslaan of verwerken.

Dat AWS deze dienst nu gaat aanbieden zorgt voor een enorme kostenverlaging voor bedrijven die met satellieten werken, volgens berekeningen van AWS tot wel 80 procent. Ze hoeven nu namelijk niet meer zelf te investeren in antennes, grondstatoins en apparatuur om de data te verwerken. Het andere grote voordeel is dat ze bij AWS per minuut betalen. Voor elke minuut dat ze een grondstation gebruiken moeten ze betalen. Als ze het grondstation niet gebruiken hoeven ze dus ook niet te betalen. Wel moeten ze op dit moment nog inplannen wanneer de satelliet over welk grondstation komt en wanneer data kan worden verstuurd via een uplink of worden ontvangen via een downlink.

Amazon Web Services en Lockhheed Martin gaan samenwerken voor always on-satellieten

Amazon investeert nu in grondstations om te communiceren met satellieten. Op dit moment zijn er zoals gezegd twaalf van die grondstations en in 2019 komen er mogelijk nog een stuk of tien bij. De bedoeling is dat die grondstations straks min of meer overbodig gaan worden als AWS en Lockheed Martin slagen in hun plan. Lockheed Martin heeft het Verge Network bedacht, dat bestaat uit duizenden kleine antennes die over de hele wereld worden geplaatst. Deze antenne is ongeveer zo groot als een schoenendoos en is goedkoop te fabriceren. Deze Verge-antennes zullen straks ook direct met AWS kunnen communiceren en gebruik kunnen maken van alle AWS-diensten. Door het plaatsen van duizenden antennes over de hele wereld ontstaat er de mogelijkheid om altijd verbinding te hebben met een satelliet en zijn bedrijven niet meer afhankelijk van wanneer de satelliet over een grondstation vliegt. Hierdoor kunnen bedrijven altijd met hun satellieten communiceren en wordt het uiteindelijk nog goedkoper en kan de latency nog verder omlaag.

Uiteraard verloopt alle communicatie via versleutelde verbindingen en wordt de data geverifieerd, bij meerdere antennes kan de data zelfs redundant worden aangeleverd.

Goedkoper communiceren met satellieten, betekent meer innovatie en toegang

Als bedrijven dadelijk veel goedkoper en vaker kunnen communiceren met satellieten, zal dat leiden tot veel lagere kosten, maar ook tot veel meer toegang voor andere innovatieve bedrijven. Uiteindelijk zullen ook kleinere bedrijven zich kunnen richten op het gebruik van satellieten en het inzetten van deze unieke data. Onderaan de streep kan het alleen maar meer innovatie opleveren en nieuwe diensten. Wat er precies mogelijk gaat worden is onduidelijk, maar een goedkope verbinding met de ruimte en de satellieten zal zorgen voor veel nieuwe toepassingen. Daarvan is iedereen overtuigd.