Backup uitbesteden: hoe pak je dat aan?

Het hebben van een goede backup-strategie is belangrijker dan ooit. Met de opmars van breaches, hackers en andere online dreigingen is het veiligstellen van data een dagtaak geworden voor iedere organisatie. Het volledig zelf inrichten van de backup en het beveiligen van de opgeslagen data vereist veel kennis en inspanning van de IT-medewerkers – zeker naast de al bestaande werkdruk op de IT-afdeling. Steeds meer bedrijven zien daarom het voordeel in van een partner die de verantwoordelijkheid voor de backup uit handen neemt. Backup as a service (BaaS) kan een oplossing bieden: dit is een remote dienst die kopieën van de data maakt en bewaart, zodat in het geval van datacorruptie en -verlies de data teruggezet kan worden vanuit de remote backup-kopie. Maar hoe gaat dit in zijn werk?

Backup storage

De backup storage is het eerste bouwblok van BaaS en kan uitbesteed worden aan een externe partij. Het is de plek waar de backup-gegevens opgeslagen worden, bijvoorbeeld in een diskstoragesysteem in het datacenter van de organisatie (on-premise), of in het datacenter van de BaaS-provider (off-premise). Veel organisaties gebruiken twee backup storage-systemen of -locaties. De eerste kopie staat dichtbij de data, servers of applicaties, zodat de snelheid van een restore niet beperkt wordt door het netwerk. Een tweede kopie wordt op een andere locatie opgeslagen, bijvoorbeeld in de cloud. Indien de BaaS-provider al twee kopieën op verschillende locaties bewaart, dan is een korte retentie voor de eerste kopie vaak genoeg en kan alle recente data teruggezet worden, zonder gebruik te maken van de kopie in de cloud. Indien backup storage deel uitmaakt van backup as a service, dan bewaakt en beheert de BaaS-provider de uptime, performance, capacity en overige overeengekomen SLA’s.

Backup-platform

Het tweede bouwblok van BaaS, het backup-platform, kan gezien worden als de motor die de backup uitvoert. Deze bestaat hoofdzakelijk uit twee taken: aansturen en coördineren van de backups (manager) en het uitvoeren van backup-kopieën (datamovers en clientagents). Een organisatie heeft de keuze om zelf een backup-platform te onderhouden en beheren of om het platform uit te besteden aan de BaaS-provider. Wanneer je alleen het backup-platform door een externe partij laat managen, kan deze detecteren of het nog naar behoren draait en wordt er gecontroleerd op fouten. Het beheer van de backup- en restore-taken inclusief dagelijkse controle ligt dan bij de organisatie zelf. Hier stelt de BaaS-provider eventueel een self service-portal voor beschikbaar.

Manager

De manager is het deel waar het backup-beleid wordt ingesteld, inclusief de schema’s en dataretenties. Een voorbeeld van de instellingen is hoe vaak de backup gemaakt wordt en hoelang de data bewaard blijft. De manager bewaakt alle processen en stuurt de datamovers en clientagents aan. Ook zorgt de manager voor meldingen en rapportages met betrekking tot de backups en de interne huishouding van het gehele backup-platform.

Datamovers en clientagents

De datamovers werken samen met de clientagents om de data van de systemen naar de backup storage te transporteren. De hiervoor benodigde (virtuele) servers en software worden geïnstalleerd in het datacenter op en bij de systemen van jouw organisatie.

Backup-beheer

Het laatste bouwblok van BaaS is het backup-beheer dat bestaat uit de backup- en datamanagementdiensten. Wanneer je het backup-beheer volledig uit handen wilt geven zijn deze diensten een belangrijk component van BaaS. Het beheren van je backup is een veelomvattende taak. Het is hierbij van belang om dagelijks te controleren of alle backup-taken succesvol zijn doorlopen en of nieuwe systemen, applicaties of datasets hierbij zijn meegenomen. Bovendien moeten restore-verzoeken direct ingewilligd kunnen worden. Het volledige backup-beheer kan uitbesteed worden aan een externe partij.

Backup-beleid

Ten slotte is het kiezen en doorvoeren van het backup- en dataretentie-beleid niet onbelangrijk. Veel organisaties zien dit namelijk als het moeilijkste gedeelte van hun backup-strategie. Het inschakelen van een BaaS-provider kan een organisatie helpen met deze worsteling. Met het toevoegen van de backup- en datamanagementdiensten aan de backup storage en het backup-platform kunnen service level agreements (SLA’s) afgesproken worden voor de totale keten van BaaS of per los onderdeel. Op het moment dat een organisatie kiest om het backup-beheer uit te besteden, is het gebruikelijk om samen met de BaaS-provider tot een op maat gemaakt backup-beleid voor de organisatie te komen en deze door te voeren.

Een goede, moderne backup-strategie is van belang om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Door BaaS te ontleden is het mogelijk om als organisatie na te gaan welke dienst past bij de specifieke wensen en eisen. Met de huidige wetten op het gebied van data moet je als organisatie serieuze stappen zetten om de (vaak vertrouwelijke) data veilig te stellen. Het uitbesteden van de backup kan hierin een oplossing zijn.

