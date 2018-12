Oracle boekt vooruitgang, maar door Ellison is het onzichtbaar

We waren recentelijk te gast bij Oracle Open World in San Francisco om te horen en te leren hoe Oracle zich verder ontwikkelt. Helaas voor ons had Oracle weinig spraakmakende innovaties of productaankondigingen. In plaats van te laten zien waar Oracle in uitblinkt, moesten we het doen met klantverhalen en Larry Ellison zijn frustraties over Amazon Web Services, waar hij eindeloos over door bleef zagen. Oracle is echt zoveel beter dan Amazon… We moesten dan ook flink aan de bak tijdens dit evenement om erachter te komen of Oracle op een dood spoor zit of dat er op de achtergrond wel degelijk innovatie plaatsvindt.

Het mag duidelijk zijn dat ook voor Oracle de toekomst ligt in de cloud en de SaaS-markt. Uiteindelijk zullen alle bestaande on-premise producten verdwijnen of worden geminimaliseerd. Het innovatietempo in de cloud ligt simpelweg veel hoger, waardoor bedrijven sneller kunnen innoveren. Dat zorgt voor meer efficiëntie, sneller kunnen schakelen op klantwensen en uiteindelijk een hogere winst. Dat weet Oracle ook en daarom worden alle nieuwe producten voor de cloud ontwikkeld. Tijdens Oracle Open World werden er wel nieuwe innovaties gepresenteerd, maar je moest er wel naar op zoek. We zagen bijvoorbeeld een aantal uitbreidingen van bestaande producten en de overname van Datafox.

De cloud is de toekomst, maar Oracle speelt geen enkele rol

Ondanks de uitbreidingen van bestaande producten ligt de focus bij de keynotes op de cloud. Als we kijken naar de cloud, dan kom je snel uit bij de grote hyperscalers (public cloud) die de dienst uitmaken. Deze hyperscalers hebben een breed aanbod aan clouddiensten, waardoor enterprises hun complete IT-infrastructuur bij zo’n hyperscaler kunnen plaatsen. Oracle is in principe ook zo’n hyperscaler met een breed aanbod aan clouddiensten, maar ze spelen in deze markt een hele kleine rol. Tot groot ongenoegen van de oprichter van Oracle, Larry Ellison.

Op basis van het meest recente Gartner rapport bezit Amazon Web Services 51 procent van de algehele cloudmarkt, gevolgd door Microsoft Azure met 13,3 procent, Alibaba met 4,6 procent, Google met 3,3 procent en tot slot IBM met 1,9 procent. Voor degene die zich afvraagt waar Oracle precies staat, nou daarna ergens. Kennelijk was het marktaandeel van Oracle te klein om Gartner een reden te geven het te vermelden. Oracle is op dit moment waarschijnlijk de zesde speler en de vraag is of ze dat kunnen veranderen. Ze hebben in elk geval besloten om een compleet andere route te kiezen, waarbij prestaties en beveiliging het belangrijkste zijn. Of dit zijn vruchten gaat afwerpen zal moeten blijken.

Oracle Cloud gen 2; fysiek gescheiden bare metal servers

De openingskeynote van Oracle Open World werd verzorgd door Ellison. Hij sprak ruim een uur over Oracle in de cloudmarkt. Oracle kondigde in 2017 al de tweede generatie Oracle Cloud aan. Deze nieuwe versie van Oracle Cloud biedt meer cloudsecurity en hogere prestaties, belangrijkste wapenfeit hierin is dat de Oracle Cloud is gebouwd op basis van bare metal servers en dat de Oracle control software draait op fysiek gescheiden hardware. Hierdoor draait de klantomgeving echt op fysiek gescheiden hardware, de klant hoeft deze hardware dus niet te delen met Oracle of andere klanten. Hierdoor is de kans op beveiligingsrisico’s, negatieve prestaties door andere klanten op dezelfde hardware, of door de Oracle controle software nihil. Met dit concept claimt Oracle uniek te zijn, maar AWS heeft dit twee jaar geleden al geïntroduceerd, wel biedt Oracle een volledige core en hyperthreading core ineen, daarin zijn ze wel uniek. Het probleem blijft alleen om de potentiële klanten te overtuigen te kiezen voor de Oracle Cloud.

Oracle heeft ook de nodige nieuwe beveiligingen ontwikkeld voor de cloud op basis van AI en machine learning. Dit is wederom redelijk in lijn met de markt. Om als hyperscaler alle klantomgevingen te beheren en te beveiligen moet je wel gebruikmaken van AI en machine learning, want dit is handmatig niet te doen. In ons interview met Werner Vogels leerden we al hoe AWS machine learning inzet om het cloudnetwerk te beveiligen.

Het belangrijkste nieuws rond Oracle Cloud generatie 2 is dat alle klanten er nu gebruik van gaan maken en dat het de basis is van het bedrijf. Klanten die nog op de eerste generatie draaien zullen worden gemigreerd, dit moet in 2019 gaan gebeuren. Voor klanten die nu nog gebruikmaken van een Oracle Cloud generatie 1 in combinatie met een Oracle-database is de verandering nog wat groter. Zij zullen worden overgezet naar een Oracle Autonomous Database, waardoor de beschikbaarheid, SLA-garantie en beveiliging verder wordt verbeterd.

Wat verder nieuw is, is dat het Cloud at Customer aanbod wordt uitgebreid met de Oracle Autonomous Database. Enterprise organisaties kunnen ervoor kiezen om de Oracle Cloud in hun eigen datacenter te draaien, waarbij Oracle het volledige beheer en onderhoud doet van de omgeving. De werking van de lokale Oracle Cloud en het afrekenmodel is verder identiek aan de Oracle Cloud. Hierdoor kan een bedrijf ook schalen en migreren binnen het eigen datacenter en de Oracle Cloud. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld Azure Stack.

Larry Ellison gefrustreerd over succes Amazon Web Services

De Oracle Cloud generatie 2 is een goed product met een onderscheidende strategie. Het is echter niet nieuw, het is bijna anderhalf jaar beschikbaar vanuit de Duitse regio. Nu is het moment gekomen alle klanten er op over te zetten.

Tijdens de keynote van Larry Ellison ging het veel over Amazon, de man is duidelijk gefrustreerd dat Amazon zoveel succes heeft met AWS. Meer dan de helft van zijn keynote ging over hoe Oracle beter is dan Amazon Web Services. Hij toonde vergelijkingen op basis van compute, database transacties, zelfs op prijs is Oracle Cloud goedkoper dan Amazon Web Services. Dat er een vergelijking wordt getrokken is prima, maar 35 minuten is wel wat veel. Zelfs Amerikaanse media die wel wat gewend zijn vonden hem een beetje doorslaan. Er zit duidelijk een frustratie.

Een van zijn uitspraken sprak uiteindelijk boekdelen. Hij zei dat Amazon succes heeft met technologie die ze niet zelf hebben uitgevonden, doelend op de Oracle database. Het zal Amazon daarentegen ongetwijfeld een rotzorg zijn wie de database heeft ontwikkeld. Ze verkopen het, ze maken er winst op en ze hebben 51 procent van de cloudmarkt in handen, waar Oracle ergens onder de 1,9 procent zit. Daarnaast heeft AWS er geen geheim van gemaakt met Aurora en Redshift alternatieven te bieden voor de Oracle database, en de interesse daarvoor is groot onder de enterprise organisaties. Zo leerde we al dat Expedia volledig is overgestapt.

Wat is het probleem met de Oracle Cloud?

De grote vraag is als de Oracle Cloud inderdaad sneller, goedkoper en betrouwbaarder is dan de concurrentie, waarom groeit de Oracle Cloud dan niet veel sneller dan de concurrentie. In onze optiek heeft dat met meerdere factoren te maken, maar uiteindelijk vooral het imago van Oracle. In het verleden hebben ze bedrijven afhankelijk gemaakt van hun producten en ze vervolgens helemaal uitgeknepen. Bedrijven hebben nu een aversie opgebouwd tegen het merk.

Ook de manier waarop het bedrijf zich presenteert helpt niet. De grote aversie tegen Amazon schiet zelfs bij de Amerikaanse media in het verkeerde keelgat. Wij durven zelfs te beweren door zo vaak en zolang door te halen op Amazon, er ongetwijfeld mensen in de zaal zijn die juist interesse krijgen in AWS. Als de aversie van de oprichter van Oracle zo groot is, dan zullen ze toch wel iets goed doen bij Amazon?

Oracle moet op zichzelf focussen en het imago oppoetsen

In onze optiek zou het beter zijn als Oracle wat meer op zichzelf focust en probeert zijn imago op te poetsen. Het succes van AWS is in eerste plaats voornamelijk te danken aan de populariteit onder ontwikkelaars, inmiddels weet het ook C-level te overtuigen. Oracle heeft altijd enkel op C-level gefocust. Ze moeten een bredere doelgroep gaan aanspreken en wat meer naar zichzelf kijken.

Oracle Next

Tijdens onze zoektocht gedurende Oracle Open World raakten we in gesprek met Neil Sholay, hij geeft leiding aan het Oracle Next-team. Dit team opereert min of meer buiten de organisatie en de traditionele saleskanalen. Bedrijven die willen innoveren, maar nog met de nodige uitdagingen in hun maag zitten kunnen bij dit team aankloppen. Oracle Next zal samen met het bedrijf werken aan een concept, hiervoor heeft het een vaste formule. Van het brainstormen, het daadwerkelijk kiezen van de gewenste features tot het ontwikkelen van een werkend prototype. Oracle Next beschikt over analisten, ontwikkelaars, ontwerpers, alles wat maar nodig kan zijn om een prototype van de grond te krijgen en een test te kunnen doen. Het team weet als geen ander welke producten binnen het Oracle-portfolio of van derden partijen het beste passen om zo’n prototype snel van de grond te krijgen.

Het bedrijf kan vervolgens het prototype en de testresultaten presenteren aan zijn raad van bestuur, of net wie uiteindelijk de beslissing moet nemen of het product doorgang kan vinden. Als het uiteindelijk goedkeuring krijgt en tot leven komt, zal Oracle er pas iets aan verdienen.

Het Oracle Next-team is in onze optiek iets waar het bedrijf veel meer aandacht aan zou moeten besteden, want daarmee laat het bedrijf zien dat het veel opener is dan veel mensen denken. Dat het mee wil en kan denken en bedrijven kan helpen bij het innoveren.

Is Ellison de zwakke schakel?

Wellicht is de frustratie van Larry Ellison over het succes van Amazon, en het feit dat Ellison nog steeds de database als belangrijkste Oracle-product ziet, wel de remmende factor of de zwakke schakel van het bedrijf. Niemand in de markt zal ontkennen dat de Oracle database een geweldig product is, maar het is niet erg sexy en uiteindelijk is het een infrastructuur oplossing die je nodig hebt om tot iets te komen.

Oracle heeft een gigantisch breed portfolio aan producten die visueler zijn, die goed met elkaar integreren en die veel meer tot de verbeelding spreken. Oracle Cloud ERP is bijvoorbeeld zo goed bezig, dat als het deze lijn doorzet, Oracle uiteindelijk SAP zal verslaan in de ERP-markt. Dat soort zaken leren we op de achtergrond, maar tijdens de keynote blijft Ellison maar doorzagen over Amazon en zijn database. Het bedrijf zou wat meer over zijn successen moeten praten die wel tot de verbeelding spreken en hoe bruikbaar al die nieuwe SaaS-applicaties wel niet zijn, in plaats van te bitchen over Amazon en hoe superieur hun database wel niet is. Dat is namelijk niet zo boeiend meer vandaag de dag.

Ellison jaagt Thomas Kurian weg, Google profiteert

Binnen Oracle was Thomas Kurian de topman van Oracle Cloud, ook een man die in potentie de nieuwe CEO van Oracle had kunnen worden. Hij was bij veel Oracle-werknemers een zeer gewaardeerde collega met een heel duidelijke visie. Hij was ook een van de mensen die tegen Ellison durfde in te gaan en dat heeft hem uiteindelijk zijn functie gekost.

In de wandelgangen werd duidelijk dat Kurian weg moest omdat hij de Oracle-producten op grote schaal beschikbaar wilde maken bij Amazon Web Services. Daar lag volgens Kurian de mogelijkheid voor Oracle om geld te verdienen. Dat was tegen het zere been van Ellison en na een confrontatie zou dat het vertrek van Kurian hebben ingeluid. Officieel wil niemand deze lezing bevestigen, maar we hebben dit verhaal meerdere malen van verschillende personen vernomen.

Voorafgaande aan Oracle Open World was het al bekend dat Thomas Kurian was vertrokken bij het bedrijf. Vragen hierover werden dan ook afgedaan als; “jammer, maar we hebben drie mensen die Kurian zijn taken overnemen, dat komt wel goed”. Daarmee hoopte Oracle dat dit verhaal geen staartje zou krijgen.

Dat staartje kwam er tijdens het schrijven van dit artikel wel degelijk en voor ons ook een reden om het vertrek van Kurian nogmaals uit te lichten in dit artikel. Google heeft namelijk bekendgemaakt een nieuwe topman te hebben aangetrokken voor Google Cloud. Niemand minder dan Thomas Kurian gaat leiding geven aan het Google Cloud Platform. Daarmee ziet Oracle een van zijn beste werknemers vertrekken naar een van de grootste concurrenten. Of Kurian en Google een goede match zijn, zal nog moeten blijken, maar het maakt het verlies voor Oracle in elk geval wel nog groter.

Het is duidelijk tijd voor verandering bij Oracle, de vraag is welke aandeelhouder het tegen Ellison durft op te nemen.