Golf en technologie gaan hand in hand op de Ryder Cup

Het is nog niet zo lang geleden dat smartphones werden verboden op golfwedstrijden. De afleiding van technologie strookt niet meteen met het respect en de etiquette van de sport. Of zo was het vroeger toch. Vandaag zijn connectiviteit en multimedia net zo goed onderdeel van de golfsport. Dat ontdekten we tijdens de afgelopen editie van de Ryder Cup in Parijs, waar we op uitnodiging van HPE Aruba een kijkje namen naar de netwerkinfrastructuur achter het toernooi.

De Ryder Cup wordt elke twee jaar georganiseerd en is het belangrijkste teamtoernooi in de professionele golfsport. Twaalf Europese topspelers nemen het op tegen evenveel Amerikaanse spelers in 28 partijen verspreid over drie dagen. Het team dat op het einde van de rit de meeste punten heeft gescoord – dit jaar waren dat de Europeanen – gaat met de befaamde Ryder Cup naar huis.

Maar liefst 270.000 toeschouwers zakten dit jaar af naar Le Golf National nabij Parijs, bijna allemaal gewapend met een smartphone om hun beleving online te delen. Daarnaast rekenden ook de teams en organisatie op een snelle en stabiele verbinding om data van de spelers te verzamelen en het toernooi in goede banen te leiden. Ten slotte waren er nog enkele honderden journalisten en fotografen aanwezig, die tijdens het weekend live verslag uitbrachten aan een wereldwijd miljoenenpubliek.

Om al dat netwerkverkeer in goede banen te leiden, stapte organisator European Tour naar HPE Aruba voor de voorziening van de volledige netwerkinfrastructuur. Alleen de televisiezenders gebruikten hun eigen netwerk, al het andere dataverkeer werd door Aruba voor rekening genomen. Die keuze werd onder meer gedreven door een gedeeld engagement om voor de Ryder Cup de meest geconnecteerde golfbaan ooit te bouwen, zo vertelt Michael Cole, CTO van European Tour.

De ambitie was om de meest geconnecteerde golfbaan ooit te bouwen.

Modulaire infrastructuur

Ook de modulariteit van Aruba’s oplossingen was van doorslaggevend belang. European Tour organiseert tijdens het golfseizoen elke week een toernooi in een ander deel van de wereld. De hele operatie is erg vergelijkbaar met de Formule 1. Het hele circus strandt ergens voor vier dagen neer en wordt vervolgens op drie dagen weer afgebroken en elders terug opgebouwd. Dat brengt specifieke uitdagingen met zich mee, ook voor het netwerk.

De infrastructuur die European Tour en HPE Aruba samen hebben gebouwd, bestaat uit robuuste technologie die in flight cases naar verschillende klimaten kan worden gestuurd en makkelijk schaalt. De Ryder Cup is het grootste toernooi in het portfolio, maar dankzij het modulaire karakter kan de hardware ook eenvoudig over meerdere kleinere evenementen worden verspreid.

Om de schaal van die infrastructuur in kaart te brengen: voor de Ryder Cup werden 200 kilometer aan glasvezel, 2 core switches, 130 switches en 700 access points voorzien. Alles uiteraard volledig redundant en software-defined, zodat snel kan worden geanticipeerd bij eventuele problemen. HPE Aruba en European Tour spendeerden samen drie maanden aan de voorbereiding van het netwerk om kritieke problemen te voorkomen.

Strikte SLA’s

We mochten een blik werken in de controlekamer waar het netwerk nauwgezet werd opgevolgd en beheerd via Aruba Airwave. Realtime cijfers en heatmaps geven op elk moment precies de last op het netwerk aan. Gaat een switch of access point offline, dan wordt die onmiddellijk vervangen door een nieuw exemplaar dat al op voorhand goed geconfigureerd is.

Tijdens het evenement waren veertig engineers permanent aanwezig op het terrein om hardwareproblemen of ongelukjes – soms wordt een kabel per ongeluk uitgetrokken – aan te pakken. “Als een switch offline gaat 15 minuten voordat Tiger Woods aan de tee verschijnt, moeten we onmiddellijk iemand kunnen sturen om hem te vervangen”, vertelt één van de Aruba-engineers.

De inspanningen vooraf om op alles voorbereid te zijn, wierpen hun vruchten af. Zelfs op de dag voor ons bezoek, vlak voor de Ryder Cup begon en het netwerk nog niet helemaal operationeel was, werd al 96 procent van de SLA’s behaald. Dat is behoorlijk indrukwekkend als je weet dat de maximale downtime volgens de vastgelegde afspraken amper een kwartier bedroeg voor problemen met hoge prioriteit.

Geconnecteerde golfbaan

“In totaal werd tijdens het toernooi zo’n 59 TB aan data gegenereerd. Dat is vier keer meer dan tijdens de superbowl”, benadrukt Cole achteraf tijdens een presentatie op HPE Discover in Madrid. Die vergelijking is een beetje krom, aangezien de Ryder Cup een heel weekend duurt en de Super Bowl slechts enkele uren. Over de vier dagen werden 3,2 miljoen wifi-sessies geregistreerd en maakten 99.042 unieke toestellen verbinding met het netwerk, goed voor een totale connectietijd van 63 jaar.

“In totaal werd tijdens het toernooi vier keer meer data gegenereerd dan tijdens de superbowl.”

De geconnecteerde golfbaan dient grofweg drie doelen. Eerst en vooral wordt de infrastructuur gebruikt voor de operationele ondersteuning van zowel organisatie als pers. Die twee groepen kregen te allen tijde de hoogste prioriteit op het netwerk. Naast communicatie, wordt ook informatie uit het netwerk verzameld op basis waarvan operationele beslissingen kunnen worden gemaakt om het evenement veiliger en efficiënter te laten verlopen.

Cole illustreert: “Zaterdag plaatsten we 16 extra access points rond de grote tribune, omdat daar de matches zouden worden afgewerkt op zondag. We zagen in de cijfers dat het nodig zou zijn. We hebben meer access points voorzien dan in de meeste voetbalstadions ter wereld.” Er waren zondag 10.000 toeschouwers op elkaar gepakt in het amfitheater rond de laatste holes. Ondanks die hoge concentratie werden toch nog snelheden van 30 Mbps upload en 18 Mbps download gemeten. De hogere uploadsnelheid is met goede reden. Zo konden bezoekers zonder problemen massaal foto’s en video’s van het toernooi op Facebook of Instagram delen.

Geofencing

Via geofencing werd in kaart gebracht waar iedereen zich op het terrein begaf. “Zo konden we begrijpen waar iedereen was, trigger points maken en berichten sturen naar die individuen. Er werden 120.000 locatiegebaseerde pushberichten uitgestuurd tijdens het toernooi”, vertelt Cole. Uit de locatiegegevens bleek onder meer ook dat er altijd veel volk was in een bepaalde zone achter de grote tribune. De organisatie besefte al snel dat de mensen daar op zoek gingen naar een beetje schaduw op het zonovergoten terrein en besloot om de volgende dag op die plaats food trucks neer te zetten.

Meten is weten, en dat is bij golf niet anders. Net als in heel wat andere sporten wordt ook hier meer data dan ooit verzameld over de spelers en het spel. Het clubtype, de afstand tot de hole, het aantal strokes enzovoort. “We verzamelen zeven keer meer data van elke speler dan vroeger”, zegt Cole. Die data wordt verwerkt om inzichten te creëren, voor de spelers, maar ook voor de media en toeschouwers.”

“We willen ervaringen creëren op basis van network intelligence”

Experience economy

Le Golf National bestrijkt een gigantische oppervlakte met achttien holes. Het is onmogelijk om elke bezoeker dicht bij de actie te krijgen. European Tour zet daarom enerzijds in op een aantal grote schermen op strategische plaatsen op het terrein, alsook een smartphone-app die alle informatie in realtime tot bij de bezoeker brengt. Zo kan iedereen de actie volgen en wordt met nieuwe manieren geëxperimenteerd om het publiek meer te betrekken.

De applicatie en fanervaring werden gebouwd door partner Ultima, maar steunen wel op de gegevens die door het netwerk van Aruba worden verzameld en via API’s beschikbaar gesteld. “We geloven dat het netwerk deel uitmaakt van de experience economy”, zegt Mortem Illum, vice-president EMEA Sales bij Aruba. “Als de gebruiker een geweldige ervaring heeft, denkt hij niet na over de kost.”

Dit jaar op de Ryder Cup ging het dan onder meer over live scores en statistieken, maar ook bijvoorbeeld audiocommentaar. Illum fantaseert evenwel ook al over de mogelijkheid om eten te bestellen dat vervolgens tot bij jou wordt gebracht, het aanbieden van alternatieve routes wanneer je langs drukke zones moet passeren of tweedeschermervaringen om sportacties in slowmotion te herbekijken. “We willen ervaringen creëren op basis van network intelligence”, besluit de Aruba-topman.

“Technologie moet naadloos zijn. Ik wil dat mensen verbonden zijn met de content, niet de technologie”, treedt Cole hem daarin bij.