Extreme Networks ziet software als speerpunt voor de beste gebruikservaring

Extreme Networks heeft de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt aan de integratie van de overgenomen onderdelen van Zebra Technologies, Avaya en Brocade. Inmiddels beschikt de netwerkspecialist hiermee over een compleet volledig exclusief grootzakelijk netwerkportfolio, van de edge tot in het datacenter. Het ontwikkelen van softwaretoepassingen om eindgebruikers de beste en veiligste ervaring te bieden, krijgt daarom steeds meer de volle aandacht van de leverancier. We spraken met John Morisson, VP for EMEA van Extreme Networks.

Extreme Networks heeft er een aantal drukke jaren opzitten. In korte tijd wist de Amerikaanse netwerkspecialist met de verschillende overgenomen portfolio’s van Zebra Technologies, Avaya en Brocade het eigen netwerkportfolio een fikse boost te geven. Hierdoor is het bedrijf, naar eigen zeggen, uitgegroeid tot de enige volledig op networking gerichte leverancier voor de enterprise-markt die dit segment een totaaloplossing, van de edge tot aan het datacenter, kan leveren. Dit inclusief diensten om de netwerkinfrastructuur beheren, te analyseren en te automatiseren. Begin dit jaar schreven we hier al eerder over.

Nu, eind 2018, heeft het bedrijf de technologie van de overgenomen portfolio’s definitief geïntegreerd. Deze integratie heeft geen windeieren gelegd als we de Magic Quadrants van Gartner mogen geloven. In het LAN/WLAN-segment staat het bedrijf nu bij de Leaders en mag zich in het datacentersegment een challenger noemen. Binnen de gehele netwerkmarkt neemt Extreme Networks nu de derde plaats in, na de grote jongens als Cisco en HPE. Kortom, de zaken gaan goed en kunnen door deze positie in de overzichten van de analisten nog beter worden.

De definitieve integratie van alle overgenomen portfolio’s heeft ertoe geleid dat de netwerkspecialist zijn portfolio heeft ondergebracht in drie pijlers, zo geeft John Morrison aan. Deze pijlers omvatten eigenlijk alle oplossingen voor de edge, het Smart OmniEdge-portfolio met de technologie van Zebra, de Automated Campus-oplossingen, voortbordurend op de Avaya fabric en de Agile Data Center-oplossingen met het portfolio van Brocade. Hiermee wil de leverancier zijn klanten helpen met het vereenvoudigen van hun netwerkinfrastructuur.

Voor de uiteindelijke klanten moet dit gaan betekenen dat IT-afdelingen minder tijd, en dus geld, kwijt zijn aan alle beheertaken en zich meer kunnen richten op het ontwikkelen van toepassingen die omzet opleveren.

Goede netwerkervaring voor eindgebruikers

Voor Extreme Networks is het dan nu ook vooral belangrijk zijn eindgebruikers een goede netwerkervaring te bieden via de drie categorieën oplossingen en deze onderling natuurlijk ook zonder problemen met elkaar te laten samenwerken.

Volgens de leverancier is tegenwoordig de kwaliteit van het netwerk en vooral ook de applicaties die erop draaien allesbepalend hoe organisaties goed kunnen functioneren en communiceren met derde partijen. Een zorgeloze end-to-end verbinding, van applicatie in de edge tot aan het datacenter is dan ook zeer belangrijk. Want anders krijgen grootzakelijke eindgebruikers niet die kwaliteit van diensten die zij nodig hebben, vindt Morrison.

Meer visibility helpt inzicht in alle netwerkomgevingen

Het zijn niet alleen de verbindingen die tot in de puntjes bij elkaar moeten komen. Het draait ook steeds meer om de softwaretoepassingen die dit allemaal regelen of bepalen. En dan vooral software die eindgebruikers helpt meer controle over hun netwerken uit te oefenen en hen daarbij een compleet overzicht te geven. Het bieden van dit overzicht of ‘visibility’ vormt daarom ook steeds meer een belangrijk onderdeel van de activiteiten van Extreme Networks.

De leverancier biedt voor deze visibility nu een ‘single pane of glass’, een alles overkoepelende management console, Extreme Management Center. Hiermee is het voor eindegebruikers eenvoudig inzicht te krijgen in alle gebruikte netwerkomgevingen, de egde, on-premise datacenters of private, publieke of hybride cloudomgevingen. Hierdoor kunnen zij dan het netwerkbeheer veel doelgerichter uitvoeren, vooral als deze visibility wordt gecombineerd met tools voor analytics en automatisering.

Analytics en automatisering

Zo geven de analytics-tools precies weer wat er binnen de netwerken gebeurt, zodat met deze informatie direct actie kan worden ondernomen. Beheerders kunnen op die manier de uiteindelijke gebruikerservaring op een veel eenvoudiger manier verbeteren.

Automatisering bepaalt hoe grootzakelijke eindgebruikers bepaalde digitale ontwikkelingen snel en veilig kunnen inzetten. Hiervoor is het dus heel handig om in realtime goed beheertaken te kunnen uitvoeren over netwerken. Vooral in een tijd, zoals met multi-vendortoepassingen of -applicaties of Bring Your Own Device (BYOD), dat er veel verkeer netwerken binnenkomt en naar buiten gaat en dit verkeer datgene wat je precies via je netwerken wilt leveren, kan veranderen.

John Morisson ziet automatisering als een evolutionair proces. Na automatisering volgt machine learning om de eerdergenoemde taken uit te voeren en groeit dan uiteindelijk weer door naar kunstmatige intelligentie (AI), aldus de Senior Extreme Executive. De ontwikkelingen op het gebied van analytics en automatisering voor het geven van visibility geven aan dat Extreme Networks de verdere ontwikkeling van software zeer serieus neemt.

Toekomst van hardware

De nadruk op automatisering geeft aan dat voor Extreme Networks software de basis gaat vormen van alle toekomstige plannen. Maar deze ontwikkeling laat niet weg, dat de specialist ook nog aandacht gaat besteden aan zijn hardware-portfolio. Concreet gaat dit onder meer betekenen dat de leverancier uiteindelijk streeft naar een gezamenlijk hardware-portfolio, inclusief de producten van de overgenomen partijen.

De gezamenlijke hardware-oplossingen worden dan voorzien van speciaal voor diverse functionaliteiten programmeerbare chipsets of Application Specific Integrated Circuits (ASIC’s). Hiermee wordt de opmaat gevormd om alles naar software te brengen en dus alles ook softwarematig verder te beheren.

Verder wil de leveranciers de connectiviteitsmogelijkheden van de hardware verbeteren. Hierbij moet je denken aan het toepassen van multi-rate, waarbij voor verschillende datastromen binnen de netwerken verschillende transportsnelheden worden bepaald, en het upgraden van de diverse routers en switches naar snelheden van 400 Gbps.

Container-technologie zeer interessant

Maar voor Extreme Networks is software extreem belangrijk om aan alle toepassingen de meeste waarde te kunnen geven, zo blijft Morrison benadrukken. Een verdere stap hierin is de ontwikkeling van specifieke toepassingen voor containers. Deze kunnen worden toegewezen aan onder andere switches, waardoor die zich bijvoorbeeld als servers gaan gedragen. Na het opstarten van de switch kunnen eindgebruikers dan eenvoudig bepalen wat zij ermee willen doen en dat via de containers inregelen.

Deze technologie, die zich eerst binnen de grote datacenteromgevingen van Google en andere aanbieders ontwikkelde, wil Extreme Networks in de nabije toekomst beschikbaar stellen voor zijn grootzakelijke klanten die daarvan vervolgens weer kunnen profiteren.

Kunstmatige intelligentie en machine learning

De stap naar containers is natuurlijk een goede aanleiding om Extreme Networks te vragen hoe het bedrijf aankijkt tegen andere trends als kunstmatige intelligentie en natuurlijk de komst van hybride (cloud)omgevingen. Volgens Morrison zijn de ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning hierbij het meest interessant. De VP for EMEA van Extreme Networks ziet dat deze technologieën software defined networking (SDN) veranderen. De combinatie van kunstmatige intelligentie, machine learning en policies zorgen ervoor dat netwerken eigenlijk veranderen in een soort levende organisme dat, al naar gelang het verkeer dat binnenkomt of uitgaat, de eigenschappen van netwerken aanpast.

Extreme Networks gaat zich hiermee flink bemoeien. Vooral hoe deze ontwikkeling kan worden toegepast binnen on-premise-omgevingen en zowel private als public cloudomgevingen. Dit om eindgebruikers van deze zichzelf aanpassende netwerken in realtime de ervaring kunnen bieden die zij ervan verwachten

Hybride omgevingen

Voor Extreme Networks zijn hybride (cloud)omgevingen vanzelfsprekend ook belangrijk. Vooral omdat het signaleert dat dit soort omgevingen ook voor zijn eindgebruikers steeds interessanter worden. De leverancier zet er dan ook flink op in om zijn netwerkoplossingen en -toepassingen in omgevingen waar on-premise, private en public cloudomgevingen bij elkaar komen goed te laten functioneren. Vooral om klanten de mogelijkheid te geven om hierbij een keuze te maken en aan hen over te laten waar zij hun netwerk hard- en software en beheermogelijkheden als automation, visibility en diverse workflows precies willen hebben.

Automatisering workflows en virtuele private netwerken

Een verdere interessante toepassing die de leverancier op softwarematig terrein ontwikkelt en binnen het streven past om klanten meer keuze te bieden als het gaat om netwerken, is de realisatie van virtuele edge-oplossingen, waardoor de functionaliteit van het core-netwerk nu ook aan de edge beschikbaar komt.

Daarnaast gaat Extreme Networks zich richten op het softwarematig automatiseren van alle workflows voor alle server-, storage- en netwerkoplossingen, zodat eindgebruikers straks eenvoudiger hun applicaties kunnen ontwikkelen, beheren en uitrollen over de verschillende netwerkomgevingen. Daarnaast werkt het bedrijf ook aan software-oplossingen voor intelligence en locatiebepaling. Allemaal toepassingen die in de verschillende netwerkomgevingen kunnen worden toegepast.

Een andere interessante softwareontwikkeling is bovendien dat de leverancier toepassingen ontwikkelt voor het creëren van virtuele netwerken rondom individuele personen. Deze specifieke virtuele oplossingen zorgen ervoor dat alle devices eindgebruikers, vooral binnen een campus-netwerkomgeving, overal geïdentificeerd en verbonden worden. Eindgebruikers hebben op de manier, waar zij zich ook binnen de campus-omgeving bevinden, toegang tot al hun devices in een eigen privé-netwerkwerkomgeving. Verdere software garandeert de stabiliteit en de beveiliging van de verbinding als eindgebruikers zich over de campus-omgeving begeven.

Alles voor de eindgebruikerservaring

Het is duidelijk dat voor Extreme Networks het leveren van diverse softwaretoepassingen voor het bieden van de hoogste kwaliteit aan diensten, van de edge tot in het datacenter en de multi-cloudomgevingen van grootzakelijke eindgebruikers, de hoogste prioriteit heeft. Volgens de leverancier biedt software de kans om meer voor klanten te doen, vooral als het gaat om het kunnen bieden de beste eindgebruikerservaring. Niet voor niets is de netwerkspecialist trots dat het inmiddels hoog in de diverse Gartner-overzichten staat.

We blijven dan ook zeer benieuwd hoe alle bovenstaande aangekondigde toepassingen zich in het komend jaar gaan ontwikkelen en welke nieuwe daaraan worden toegevoegd. Om in de woorden van John Morrison af te sluiten: “Het is en wordt een spannende tijd.”