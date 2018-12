Commvault kan zich weer meten met concurrentie, nieuwe CEO laat op zich wachten

We waren te gast op Commvault Go in Nashville om te zien wat Commvault het afgelopen jaar heeft gepresteerd, waar het naartoe gaat en wat we kunnen verwachten. Het bedrijf is doorgegaan op de ingeslagen weg van vorig jaar met enkele aanpassingen onder druk van een activistische aandeelhouder. Wel kunnen we stellen dat de producten nu duidelijker en simpeler zijn gepositioneerd. Het bedrijf heeft verder het partnermodel versimpeld en er vindt meer innovatie plaats.

Het was de tweede keer dat we te gast waren op Commvault Go en we waren erg benieuwd naar deze editie, gezien het bewogen jaar van het bedrijf. Het evenement vond pas voor de derde keer plaats en moet duidelijk nog groeien. Ten opzichte van vorig jaar is groeien in elk geval gelukt, het was een stuk drukker en grootser opgezet. Het bewogen jaar heeft vooral te maken met Elliott Management, een activistische aandeelhouder die ruim 10 procent van de aandelen Commvault heeft opgekocht en wijzigingen eist in het bedrijf. Het rendement is namelijk veel te laag en met de juiste aanpassingen kan het bedrijf veel beter (winstgevender) presteren.

Elliott Management

De manier waarop Elliott Management opereert is populair bij beleggers, want je weet vrijwel zeker dat een koers omhoog gaat als Elliott instapt. Onder IT-bedrijven is de aandeelhouder echter minder populair vanwege een hoop onrust, stress en beroering die het in een bedrijf veroorzaakt. Het is een van de redenen dat Dell Technologies vandaag de dag een private organisatie is, om van Elliott Management af te komen.

Voor Commvault betekent de aanwezigheid van Elliott Management dat er dingen moesten veranderen. Vooral de winstgevendheid moet omhoog en daarvoor moet het bedrijf intern gereorganiseerd worden. Het bedrijf is in 2018 compleet geanalyseerd door externe bureaus en er ligt een eis dat de CEO moet opstappen. Bob Hammer is al jarenlang CEO van Commvault en heeft nu de titel interim CEO gekregen tot er een vervanger is gevonden. Die zoektocht is gaande, maar vooralsnog is er geen nieuws.

Op basis van ons onderzoek en de antwoorden die we kregen tijdens Commvault Go is het bedrijf druk bezig om aan alle eisen van Elliott Management te voldoen. Wel zien we enige overlap in wat Elliott Management wil en wat we vorig jaar en eerder dit jaar al constateerde toen we met Commvault spraken. Het bedrijf was dus al wel op de goede weg, maar nu zit er ook flink wat druk achter.

Ook Commvault zet in op AI en machine learning

Tijdens Commvault Go kwam het bedrijf met AI en machine learning functionaliteiten. Het bedrijf gaat voor het back-uppen en restoren nu ook AI en machine learning inzetten, om de controle werkzaamheden en het zoeken naar afwijkingen in de procedures uit handen van de IT-beheerder te nemen. Nu moet de IT-beheerder nog dagelijks de logs nalopen om te zien of alles wel naar wens verloopt. Herhalend en vervelend werk dat vaak slordig wordt uitgevoerd. Door hier AI en machine learning op toe te passen kan er simpelweg een rapport worden gegenereerd indien er afwijkingen zijn om dat vervolgens onder de aandacht te brengen. Dit kan ook real-time gebeuren in plaats van eenmaal per dag, waardoor problemen sneller getackeld kunnen worden. Daarmee maakt Commvault het gebruik van de producten een stuk eenvoudiger en prettiger.

De volgende stap in deze is natuurlijk ook bekend, al heeft Commvault hier nog weinig over losgelaten. Maar als je kan detecteren dat er ergens iets misgegaan is, dan moet het straks ook mogelijk zijn om automatisch een oplossing te realiseren. Stel dat een back-up mislukt is vanwege een netwerkstoring, dan kan die back-up wellicht op een later moment alsnog gedaan worden. Wellicht wordt dat de focus van Commvault Go in 2019?

Commvault introduceert Command Center

Twee jaar geleden is Commvault al begonnen om de meest gebruikte functionaliteit in een nieuwe interface te gieten. Vorig jaar kwam de browser gebaseerde HTML5-interface beschikbaar die voor veel gebruikers de oude Java-applicatie deed vervangen. Voor zeer geavanceerde functionaliteiten is men nog steeds aangewezen op deze oude applicatie, maar de meest functies zijn in de HTML-interface te vinden. Deze heeft nu ook een nieuwe naam gekregen, het Commvault Command Center.

Vanuit het Commvault Command Center is alle Commvault-software aan te sturen en is nu ook de eerder genoemde AI en machine learning beschikbaar gekomen.

Commvault Activate

De eisen rond databeheer zijn het afgelopen jaar fors toegenomen. Met de invoering van de GDPR (AVG) zijn bedrijven zicht bewust van hun bedrijfsdata, waar deze zich bevinden en dat ze nu wettelijk gedwongen worden hier goed beleid op uit te voeren. Een goede datamanagementoplossing is dan ook een vereiste en hier wil Commvault graag een grote rol in spelen.

Om alle bedrijfsdata goed inzichtelijk te hebben, zowel op servers, in de cloud (bijvoorbeeld Office 365) als op de endpoints van werknemers is het van belang deze in kaart te brengen. Commvault kan dit in veel gevallen al jaren met zijn software, maar heeft nu een duidelijke propositie ontwikkeld rond deze feature. Met Commvault Activate kan alle bedrijfsdata worden geïndexeerd. Deze is doorzoekbaar en er kunnen rapporten worden gemaakt of restricties worden opgelegd om de bedrijfsdata veilig te stellen. Ook hier gebruikt Commvault machine learning om context te bieden in bedrijfsdata.

Commvault heeft stappen gemaakt, maar is er nog niet

We hebben met een aantal partners en klanten gesproken tijdens Commvault Go. Zij geven aan dat ze inderdaad zien dat het innovatietempo is toegenomen, de nieuwe AI-innovaties zijn zeer welkom. Ook partners zijn blij met de versimpeling, maar vooral dat het maken van offertes van Commvault-producten geen dagen meer in beslag neemt. Het is nu mogelijk om snel een duidelijke offerte te maken. Dat helpt enorm in de manier waarop je zaken kan doen, wat vertrouwen geeft. Als de offerte complex is en het duurt een eeuwigheid om die te maken, kiest een klant vaak voor een partij die wel snel kan schakelen.

Commvault is er echter nog niet, er zijn zeker nog verbeterpunten. Vooral qua communicatie vanuit het bedrijf kan het allemaal nog wel wat beter. Er is nu een duidelijk productportfolio, de offertes en prijskaartjes zijn eenvoudiger. Nu moet het nog goed gepresenteerd en in de markt gezet worden, zodat (potentiële) klanten dat ook gaan zien.

Dat laatste kunnen we zeker beamen. Het was de derde Commvault Go en we merken dat het bedrijf nog moet groeien met dit soort events. De keynotes waren aardig, maar de informatie vaak summier, daar valt nog veel te winnen. De enige demo die we kregen was ronduit slecht. Het ging over een integratie met Siri om te vragen hoe de back-ups waren verlopen. Siri meldde een afwijking en vroeg of het een rapport moest mailen. Die hele stap is wat ons betreft overbodig, die e-mail had er al moeten zijn.

Verder had Commvault besloten vooral in te zetten op algemene visionaire keynotes, zoals een danser met één been die kanker had overwonnen. Mooie verhalen, maar iedereen in de zaal komt uiteindelijk voor de Commvault-oplossingen. Daar had het bedrijf iets meer tijd in mogen steken. Zo is de Commvault Activate-oplossing op papier een hele krachtige, het was alleen mooi geweest als Commvault dat ook had gepresenteerd. Dat hele product is niet in beeld gebracht.

Commvault heeft visionair gezicht nodig dat leiderschap uitdraagt

Wat Commvault uiteindelijk echt mist is een leider. Iemand met visie en die dat ook kan uitdragen, die laat zien waar Commvault voor staat. Iemand die op het podium echt Commvault weet te verkopen, goed onderlegd is en met wat hulp indrukwekkende demo’s kan geven. Dat is op dit moment het grote gemis bij Commvault. We kunnen niets anders dan respect opbrengen voor wat de CEO en COO, respectievelijk Bob Hammer en Al Bunte, hebben opgebouwd in al die jaren. De heren zijn echter beide ruimschoots de 70 gepasseerd en de tijd is gekomen voor iemand van een jongere generatie om op de voorgrond te treden. Dat betekent niet dat ze weg moeten, in het bestuur zijn ze ongetwijfeld nog van waarde. Een fris energiek gezicht op de voorgrond kan wat ons betreft wonderen doen bij Commvault.

Tijdens deze Commvault Go kon het verschil helaas niet groter zijn. Eerst kregen we 15 minuten lang een hele drukke rap te zien over Commvault en datamangement, en daarna kwamen Hammer en Bunte het podium op, die elkaar vervolgens moesten corrigeren omdat ze elkaars tekst aan het lezen waren op de autocue. Commvault is een van de oudste back-up en datamangement bedrijven, en het moet het vandaag de dag opnemen tegen allemaal jonge startups. Dan zijn dit soort zaken niet goed voor het imago.

Commvault is zeker op de goede weg en de potentie is nog steeds enorm, maar het bedrijf is in sommige dingen nog veel te traditioneel. Het houdt te lang vast aan tradities en hoe het vroeger werkte. Veel budget stoppen in research en development is prima, maar vandaag de dag moet je communicatie en marketing ook gewoon goed geregeld zijn. De IT-professional vandaag de dag komt uit verschillende generaties, die moet je allemaal aanspreken. Je kan hele goede en de mooiste technologie hebben, maar als je dat niet goed kan overbrengen zal niemand erachter komen.

Hopelijk gaat de komst van de nieuwe CEO een groot deel van deze problemen oplossen. De zoektocht naar een nieuwe CEO is gaande, al laat de komst hiervan toch wel op zich wachten. Hopelijk weet Commvault die snel te vinden en kan hij of zij het bedrijf naar een hoger niveau tillen. Onze voorkeur gaat in ieder geval uit naar een CEO van een jaar of 30 a 40 jonger dan de huidige CEO. Maar vooral naar iemand die alle generaties weet aan te spreken en tegengewicht kan bieden tegen alle nieuwe back-up en datamangement startups. Dat is wat Commvault snel nodig heeft.