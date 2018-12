Trends in zakelijke projectie: betrouwbaarder, indrukwekkender en goedkoper

De technologische ontwikkelingen op het gebied van zakelijke projectie hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan: projectoren zijn betaalbaarder, betrouwbaarder en geavanceerder en worden voor steeds meer verschillende zakelijke toepassingen ingezet. De vergaderruimtes zijn niet langer het exclusieve domein van de projectoren: we komen ze nu ook tegen in winkelcentra, expositieruimtes, het onderwijs en op beurzen en manifestaties. Wat zijn de trends die we momenteel zien op projectorgebied en voor welke toepassingen zijn de nieuwe projectoren geschikt? We spraken met Rob Bakker, Sales Manager Pro Display Benelux bij projectorfabrikant Epson.

Projectortechnologie heeft grote sprongen voorwaarts gemaakt de afgelopen jaren. Projectoren zijn veel minder storingsgevoelig geworden, schermresoluties worden alsmaar hoger, lampen gaan langer mee, en er werden allerlei extra’s toegevoegd, zoals netwerkfunctionaliteit, uitgebreide samenwerkingsmogelijkheden en interactieve projectievlakken.

Van lamp naar laser

Maar de grootste verandering van de afgelopen jaren is de overgang van lamp-projectoren naar laser- en led-projectoren. “Dat is een trend die sneller gaat dan we hadden verwacht,” zegt Bakker. “Het wordt vooral gedreven door de lagere TCO van projectoren die gebruikmaken van een laserlichtbron. IT-beheerders kijken bijvoorbeeld naar hoe vaak een lamp moet worden vervangen en hoeveel uren daarin gaan zitten. En vergeleken met een laserprojector kan dat flink oplopen. Betrouwbaarheid is ook een belangrijke factor. Als een lamp stukgaat, dan heb je geen beeld meer, maar laser draait altijd en hoeft nooit te worden vervangen gedurende de levensduur van de projector. Ook als er een diode uitvalt: dan is het licht weliswaar iets minder fel, maar de projector blijft gewoon werken. Bovendien zijn laserprojectoren veel flexibeler te plaatsen, zonder dat je problemen krijgt met de koeling zoals bij lampprojectoren, en wordt er een langere garantie op gegeven omdat ze langer mee gaan. Ik verwacht dat lampprojectoren over een aantal jaren tot het verleden behoren.”

De 4K-revolutie

Met meer dan vier keer de resolutie van full HD (1080p) levert 4K een extreem duidelijk, kristalhelder beeld, waardoor steeds grotere projecties mogelijk worden, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het beeld. “4K en waarschijnlijk nog hogere resoluties zullen we in de toekomst dan ook meer een meer zien” zegt Bakker. “Tijdens ISE 2019 in de RAI Amsterdam zal Epson zijn 4K-projectoren zeker laten zien. 4K is met name voor de evenementenmarkt goed nieuws, omdat projecties daar vaak grote afmetingen hebben en dan wil je geen individuele pixels zien in de projecties, een hoge resolutie is dan dus wenselijk.”

Draadloos streamen

Draadloze overdracht van beeld is de nieuwe standaard in de AV-sector. Omdat er geen fysieke beperking is van een kabel, heeft het potentieel voor dataoverdracht geen limiet. “Zeker in een zakelijke context is draadloos bijna een must, tegenwoordig,” stelt Bakker. “Iedereen werkt steeds meer op mobiele apparaten en het is natuurlijk bijzonder handig als je vanaf je telefoon direct kunt streamen naar de projector in de meeting room. Tijdens vergaderingen kun je zo veel effectiever samenwerken, met beeldinput van alle aanwezigen.”

Netwerkmogelijkheden

De meeste nieuwe modellen zakelijke projectoren zijn uitgerust met netwerkmogelijkheden, waardoor ze op afstand en vanaf een centrale locatie beheerd kunnen worden. “Voor IT-managers is het belangrijk dat ze alles wat er in hun netwerk hangt ook kunnen beheren,” zegt Bakker. “Foutmeldingen en storingen wil je op afstand kunnen zien, zeker als je een grote locatie beheert, met meerdere projectoren verspreid door het gebouw. Bij Epson-projectoren wordt gratis software meegeleverd waarmee dit mogelijk is: als er een probleem is met de projector, dan krijgt de IT-manager automatisch een mail.”

Nieuwe toepassingen

Zoals gezegd, heeft de zakelijke projector een steeds bredere toepassing gekregen. Van musea tot winkelcentra en van de beursvloer tot live-evenementen. Ook de beperkingen van het projectiescherm worden daarbij in sommige gevallen losgelaten. Een vrij recente ontwikkeling in de marketingwereld is bijvoorbeeld video mapping: een projectietechnologie waarmee objecten worden omgetoverd tot display-oppervlakken. “Dit biedt natuurlijk enorm veel mogelijkheden om een ‘wowfactor’ te creëren voor klanten en bezoekers,” zegt Bakker. “Je kunt bijvoorbeeld objecten uitlichten of zelfs hele ruimtes transformeren door gelijktijdig op de muren, de vloer en het plafond te projecteren. Een mooi voorbeeld daarvan werd onlangs geleverd door de teamLab Borderless expositie in Tokyo. Maar er zijn ook hele praktische toepassingen denkbaar: bij een bekende vrachtwagenfabrikant bouwde men recent een 270 graden simulatie rond een vrachtwagencabine, waarmee chauffeurs getraind kunnen worden. Bijvoorbeeld om te leren correct met de dode hoek om te gaan. Wat nu ook erg in opkomst is, zijn de commerciële toepassingen. Het gebruik van projectie om je showroom om te toveren in een ‘experience’, waarmee je een unieke en onvergetelijke ervaring aan je bezoekers en klanten kunt bieden en je de concurrentie weer een stapje voor blijft.”

Dit is een ingezonden bijdrage van Epson. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.