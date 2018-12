Trends voor internet en tv in 2019

Wat kunnen we verwachten komend jaar op het gebied van internet, tv en bellen? Providers zitten niet stil en komen met nieuwe apps en gaan glasvezel verder uitrollen.

Verdere verschuiving naar los internet

Interactieve tv met tientallen zenders, een duur opnemen-pakket of harddiskrecorder blijkt voor veel huishoudens niet interessant meer. Steeds meer overstappers en verhuizers kiezen nu voor los internet in combinatie met losse videodiensten zoals Videoland of Netflix in plaats van een compleet alles in 1 pakket met internet, tv en bellen. Vaste telefonie wordt minder gebruikt door goedkoop onbeperkt mobiel bellen en lineair tv-kijken is immers niet meer nodig met diensten als NLZiet en Videoland.

Dit geldt ook voor een tweede tv in huis. Waar bij een traditionele provider bij moet worden betaald voor een tweede ontvanger op de slaapkamer, zijn OTT-videodiensten vaak op meerdere tv’s, telefoons of tablets tegelijk te kijken. Ook buitenshuis.

Providers zien ondertussen ook in dat men liever onafhankelijk van zender of provider tv kijkt. Zo komt Ziggo bijvoorbeeld in 2019 met een nieuwe app voor Apple TV, een losse decoder is dan niet meer nodig.

Focus op OTT-videodiensten

Ook de contentmakers beseffen dit maar al te goed. RTL zet vol in op haar videodienst Videoland met eigen series en de mogelijkheid om geselecteerde RTL-programma’s een week vooruit te kijken. Ook zij zien toekomst in een on-demand OTT dienst waarbij Netflix uiteraard de kroon spant met bijna 3 miljoen klanten in Nederland.

NLZiet zet in 2019 verder in op groei. Deze OTT-dienst focust niet op eigen series en films, maar maakt het ouderwetse tv-landschap overzichtelijk en on-demand door het eenvoudig terug kunnen kijken van tv-programma’s tot een jaar terug en het seriematig kunnen volgen van programma’s als favorieten.

Aanleg glasvezel

Al die content moet wel snel en zonder haperingen bij de klant thuis binnenkomen. Zowel KPN als T-Mobile zetten wederom vol in op glasvezel. Op dezelfde dag dat KPN bekend maakte een miljoen huizen aan te willen sluiten op glasvezel voor 2021, bracht T-Mobile naar buiten dat zij 50.000 huizen in Den Haag gaan aansluiten. Ook lokale initiatieven zoals L2Fiber in Rotterdam timmeren aan de weg. Samen met de gemeente Rotterdam gaan zij bijna 300.000 huishoudens voorzien van supersnel glasvezel.

De steden die KPN en T-Mobile verder gaan verglazen de komende jaren is op het moment nog onduidelijk.

Concurrentie op de kabel

Naast glasvezel is kabelinternet de tweede snelle optie op veel adressen. De ACM heeft recent definitief bepaald dat VodafoneZiggo haar kabelnetwerk open moet stellen voor concurrenten in een wholesale-constructie zoals KPN dit al jaren doet. Als er partijen zijn die concreet diensten aan willen bieden op het kabelnetwerk, moet VodafoneZiggo zijn netwerk daar nu voor geschikt gaan maken. Dit zou concurrentie moeten bevorderen op de kabel, waar alleen Ziggo tot op heden het grootste deel van Nederland bediende.

Providers als T-Mobile, Online en Tele2 kunnen zich vinden in het ACM-besluit, achter de schermen wordt wellicht al gekeken naar de mogelijkheden. Meer hierover zal in 2019 bekend worden.

Dit is een ingezonden bijdrage van Breedbandwinkel. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.