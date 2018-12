Foscam richt zich in 2019 op stabiliteit, integratie en het slim maken van camera’s

We spraken recent met Harro Dik, die verantwoordelijk is voor het Foscam-merk in Nederland, over de ontwikkelingen in de cameramarkt en welke kant Foscam op wil met het bedrijf. De laatste jaren zijn er veel nieuwe spelers en komt de concurrentie uit alle hoeken. Hoe gaat het bedrijf hiermee om en wat zijn de plannen voor 2019?

Foscam is een cameramerk dat al jaren bestaat en zich vooral richt op de consumenten en klein zakelijke markt. Het merk is zeker geen voorloper in de cameramarkt, maar probeert vooral te kiezen voor stabiele en betrouwbare technologie die zich al bewezen heeft. Het experimenteren en disrupten laat het vooral aan andere over. Op zich helemaal niet erg, want daarmee weet je ook wat je in huis haalt.

Wel is er de afgelopen jaren veel veranderd. De cameramarkt is zeker aan de onderkant flink opgeschud. Nieuwe spelers als Arlo en Nest hebben hun positie geclaimd en het is aan Foscam om met een antwoord daarop te komen. In sommige gevallen ligt dat antwoord al in de schappen. Zo is er recent een batterycam aan het assortiment toegevoegd. Maar in sommige gevallen is Foscam nog een antwoord verschuldigd. Daarom tijd voor een goed gesprek.

Foscam focust inmiddels op appmanagement

Dik laat weten dat de opkomst van nieuwe cameramerken zeker heeft gezorgd voor de nodige veranderingen in de markt. Veel nieuwe camerabedrijven bouwen geen webinterface meer voor hun camera’s maar werken alleen nog met een app. Foscam heeft die strategie op de voet gevolgd en heeft gekozen voor zijn eigen weg. Voor vrijwel elke camera heeft Foscam vandaag de dag ook nog steeds een webinterface waarbij er vanuit de browser aanpassingen gedaan kunnen worden in de configuratie, maar ook de beelden kunnen worden bekeken. Daarnaast is er inmiddels een app waarmee deze zaken ook allemaal zijn te doen. Foscam denkt ook al primair vanuit wat de appgebruiker wil, maar voor de gebruikers die de webinterface prefereren blijft deze gewoon beschikbaar.

Het hebben van een app is echter een leuke stap, maar stabiliteit, veiligheid en ondersteuning is veel belangrijker zegt Dik. De camera moet wel gedurende een ruime periode voorzien worden van updates, zodat eventuele veiligheidslekken tijdig worden gedicht. Sommige nieuwe camerabedrijven pikken dit goed op, maar lang niet allemaal. Volgens Dik is het belangrijk dat je controle houdt over de gehele keten, zodat je snel kan schakelen wanneer er een beveiligingsupdate nodig is. Daarom heeft Foscam de hele keten in eigen beheer. Het maakt zelf zijn eigen firmware en is daarbij niet afhankelijk van derde partijen, dat zorgt ervoor dat het snel updates kan uitrollen. Ook is de app daarvoor een goed middel, want via de app kan zo’n update onder de aandacht worden gebracht met een notificatie.

Doordat Foscam die firmware zelf maakt kan het deze ook langer ondersteunen. Foscam geeft op elke camera meerdere jaren ondersteuning, nadat deze is geïntroduceerd. De ondersteuning loopt in de meeste gevallen ook nog door als de productie en verkoop inmiddels is gestaakt. Het bedrijf kiest voor een ondersteuningsperiode die het beste past bij het product, het heeft hierdoor geen standaard termijn voor elke camera. Doordat de ondersteuning minimaal een aantal jaar is, heb je als klant wel de garantie dat de camera’s stabiel blijven werken.

Integratie is een ander belangrijk focuspunt van Foscam

Dik zegt dat je via de app de camera’s allemaal kan bekijken en monitoren. Feit is echter wel dat gebruikers een bepaalde mate van vrijheid willen op het moment dat ze meerdere camera’s gebruiken. Dan willen ze al die camera’s beheren vanuit een centraal control panel. Dit kan via de eigen applicatie van Foscam genaamd VMS, maar het bedrijf ziet ook in dat er andere populaire oplossing zijn. Daarom kiest het ervoor om ondersteuning te bieden voor dit soort externe oplossingen, waardoor Foscam camera’s kunnen worden geïntegreerd in verschillende omgevingen.

Het Foscam-platform beschikt over een Cloud API en een SDK zodat iedereen de camera’s kan integreren in zijn of haar platform. Veel bekende systemen als Synology en QNAP bieden ondersteuning voor Foscam-camera’s zodat deze kunnen worden beheerd vanuit hun Surveillance Station. Alle huidige Foscam-modellen ondersteunen cloudopslag en NVR, daarnaast beschikken niet alle, maar wel veel modellen ook over een SD-kaartslot.

De weg naar smart camera’s is ingezet

Een van de stappen die Foscam nog moet nemen, of waarop het nog een antwoord verschuldigd is, is het smart maken van camera’s. We begrepen van Dik dat hij recent in Shenzhen is geweest om op het hoofdkantoor te horen waar de focus ligt. Een van de zaken die Foscam in 2019 zal introduceren zijn slimme camera’s. Smart camera’s die voorzien zijn van extra functionaliteiten, beschikken bijvoorbeeld over gezichtsherkenning. Dit is handig om te detecteren of er familieleden door het huis lopen of een inbreker. Maar het kan bijvoorbeeld ook detecteren of de hond blaft of meldingen maken van een huilende baby. Over de exacte invulling van de smart features van de Foscam camera’s kon Dik echter nog niets zeggen.

Wel kunnen we er vanuit gaan dat Foscam de trend in de markt gaan volgen. Dus de camera zal sowieso inzetbaar worden als sensor, om bijvoorbeeld activiteit en aanwezigheid te meten. Verder gaat Foscam proberen om de ondersteuning van Alexa, Google Assistent en IFTTT uit te breiden.

Deze uitgebreide smart features zullen voornamelijk in de cloud worden toegepast op de aangeleverde data. Van daaruit zullen dan de meldingen worden verstuurd. Foscam kiest ervoor om de uitgebreide analyses in de cloud te doen en niet in de camera zelf. Voornamelijk omdat anders het kostenplaatje voor de camera fors oploopt, omdat er dan veel krachtigere chips moeten worden geplaatst. Ook zijn dit soort diensten eenvoudiger te ontwikkelen in de cloud dan op de camera zelf. Natuurlijk zal het bedrijf de meer eenvoudige analyses wel gewoon in de camera blijven toepassen.

Al met al wil Foscam zijn positie in de cameramarkt behouden en verder verstevigen door gebruik te gaan maken van technologieën die het afgelopen jaar volwassen zijn geworden en hun meerwaarde hebben bewezen.