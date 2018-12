Fortinet wil het hele bedrijfsnetwerk domineren

Fortinet is marktleider in netwerkbeveiliging, maar het bedrijf ziet een flinke acceleratie in zijn groei. Daarmee neemt de ambitie ook duidelijk toe. Als het aan Fortinet ligt gaan ze het hele netwerk beveiligen en voorzien van hardware, zodat er een complete Security Fabric van Fortinet over het netwerk komt te liggen. We gingen in gesprek met Vincent Zeebregts, country manager Fortinet Nederland.

Het afgelopen jaar is Fortinet onder andere explosief gegroeid in SD-WAN, aldus Zeebregts. Deze enorme groei had het bedrijf zelf ook niet verwacht. Doordat het de netwerksecurity zo goed op orde heeft kiezen veel bedrijven voor een SD-WAN oplossing van Fortinet, want op die manier kunnen ze die beveiliging verder doortrekken.

Daarnaast ziet Fortinet veel bedrijven veranderen. Steeds meer organisaties willen innoveren en proberen bedrijfsprocessen te verbeteren. Onder meer in de retail zie je een grote opkomst van kleine handterminals en scanners, zodat medewerkers sneller kunnen werken. Dit soort apparatuur moet echter allemaal aan het netwerk komen te hangen en moet via het internet verbinding maken met een centrale database of software oplossing.

Dat zorgt ervoor dat de netwerkbehoefte van bedrijven verandert. In de eerste plaats misschien wel voor netwerkbeveiliging. De handscanners moeten ook allemaal netjes beveiligd zijn op het netwerk, maar daarnaast worden de bedrijfsnetwerken ook veel drukker. Er hangen namelijk veel meer apparaten aan het netwerk. Dat betekent dat het soms ook van belang is dat bijvoorbeeld betalingsverkeer een duidelijke voorrang krijgt op het netwerk, zodat de processen bij de kassa’s snel blijven verlopen. Aan de andere kant willen de grotere ketens vaak ook een failover inbouwen met meerdere verbindingen. De firewall is natuurlijk ook nog steeds een veel gevraagd product, maar daar is SD-WAN bijgekomen.

In deze situatie betrekken we het vooral op retail. In de zorg zie je echter ook een grote toename aan mobiele apparatuur. Artsen en verpleegsters krijgen zo onder meer direct aan het bed inzage in patiëntgegevens.

Bredere gesprekken met de klant

Voorheen bediende Fortinet klanten puur en alleen voor firewalls. Bedrijven wilden een firewall en belden Fortinet. Die werd geleverd en klaar. Nu netwerken complexer worden, bedrijven SD-WAN willen en steeds meer apparatuur hebben, hebben ze meer vragen en behoeften. Fortinet gaat nu in gesprek over het hele netwerk en verkoopt daardoor ook een veel breder portfolio.

Dat Fortinet nu een uitgebreider gesprek voert met de klant komt overigens niet zozeer door de bredere vraag van klanten. Fortinet heeft een paar jaar geleden namelijk zijn productstrategie op de schop genomen. Destijds koos het bedrijf ervoor om de producten beter te integreren en te laten samenwerken. Daarnaast is alles nu te beheren via één platform, FortiManager.

Doordat alle Fortinet-oplossingen nu centraal te beheren zijn, kan er ook analytics worden toegepast over alle verschillende producten en is er nu een begin gemaakt met automation tussen de producten. Als je in een firewall nu een IP-adres blokkeert, dan kan dat ook naar andere producten binnen het bedrijfsnetwerk worden gecommuniceerd. Zo wordt zo’n blokkering overal actief en niet alleen in de firewall. Fortinet biedt zelfs een endpointsecurity oplossing, zoals McAfee en Symantec, voor de endpoints van bedrijven. Ook deze software kan met de FortiManager communiceren en daardoor beter beveiligd worden.

Door completere netwerkstrategie ook ruimte voor randapparatuur

Fortinet heeft een gigantisch productportfolio, in Nederland hebben ze zich traditioneel vooral op de echte netwerkproducten gefocust. Fortinet heeft echter ook nog een hele lading minder bekende producten die ineens ook heel interessant worden. Zo beschikt het bijvoorbeeld over een compleet productportfolio aan beveiligingscamera’s. In de retail en bij grote bedrijfsgebouwen is vaak ook behoefte aan beveligingscamera’s. Niet dat bedrijven snel Fortinet zullen bellen als ze beveiligingscamera’s nodig hebben, maar als ze toch in gesprek zijn met Fortinet over hun netwerkapparatuur kan het onderwerp camera’s wel worden meegenomen. Een bedrijf kan dan alles afnemen bij één leverancier, in dit geval Fortinet. Dus als het niet werkt, hebben ze ook één aanspreekpunt. Over het algemeen houden bedrijven daar wel van.

Daar komt bij dat het hele netwerk, inclusief de camera’s, dus centraal te beheren is. Hetzelfde geldt in principe ook voor access points. Bedrijven en partners zullen niet snel Fortinet bellen als ze access point nodig hebben, want HPE Aruba, Cisco, Juniper en dergelijke zijn natuurlijk veel bekender in de access point-markt. Sommige partners zullen ook hun voorkeur houden voor dit soort merken, omdat ze daarop gecertificeerd zijn. Dan is het echter niet centraal te beheren en met dat argument weet Fortinet het verschil te maken.

Centraal beheren, loggen en beveiligen is sterk argument

Het verhaal van Fortinet is zeker niet slecht. Sommige IT-professionals zullen wellicht best of breed prefereren. Dus een goede firewall van bijvoorbeeld Fortinet in combinatie met switches van Cisco en access points van HPE Aruba. Dan heb je voor je core netwerkinfrastructuur drie verschillende merken die niet met elkaar kunnen praten, allemaal een eigen beheerportal hebben en waarvan de logs ook allemaal anders zijn. Dan wordt het lastig om daar echt voordelen uit te halen, als je al die data wil analyseren zal je het allemaal in een externe tool moeten gieten, bijvoorbeeld Splunk, om die data te analyseren. Op basis van die analyse kan je dan weer configuratie beslissingen maken.

Als alles wordt afgenomen bij Fortinet, kan je al die apparaten vanuit één portal beheren. Vanuit de Fortinet Manager kan je de configuratie doen, de logging inzien en automation toepassen. Daarmee kan je een netwerk veel sneller veiliger maken. De FortiManager is overigens middels een appliance in te zetten of via een cloudportal. Dat verhaal is sterker en Fortinet doet vaak proof of concepts met potentiële klanten om te bewijzen wat de voordelen zijn.

Nu is Fortinet natuurlijk niet de enige die steeds breder is geworden en meer producten aanbiedt die centraal zijn te beheren. Wel ziet Fortinet in Nederland een flinke groei en het verwacht komend jaar op SD-WAN harder te groeien dan menig concurrent. Het netwerkportfolio zal dus nog breder en sterker gaan worden.

Fortinet sterk vertegenwoordigd in public cloud

Volgens Zeebregts is Fortinet op dit moment het sterkst vertegenwoordigd in de cloud op basis van netwerksecurity. Fortinet heeft bij de grote public cloudproviders in hun market place of stores oplossingen staan. Het exacte aanbod verschilt wel per public cloud provider. Een next gen firewall hebben ze allemaal wel, maar bijvoorbeeld SD-WAN nog niet.

De public cloud providers draaien Fortinet als een virtual machine (VM), ze hebben dus geen appliances hangen om dit te leveren. Bedrijven zijn zich er nu ook steeds meer van bewust dat ze ook in de public cloud een goede firewall moeten neerzetten. De public cloud providers proberen het kwaadaardige verkeer wel buiten het netwerk te houden. In een interview met Werner Vogels van Amazon Web Services hebben we al geleerd dat ze veel doen aan netwerkbeveiliging.

Feit is echter als je VM’s in de public cloud draait, je er wel degelijk het beste een firewall tussen kan hangen. Zodat je deze allemaal goed af kan schermen. Als er een Chinese DDoS-aanval komt of vreemde activiteiten vanaf een fraudeleus IP-adres, dan zal Amazon wel ingrijpen. Heb je echter te maken met een wat meer doelgerichte hacker dan is een next-gen firewall wel degelijk van belang.

Fortinet wil in 2019 de business verder uitbouwen

Het komende jaar wil Fortinet de business verder uitbouwen door klanten erop te wijzen dat Fortinet nu de hele netwerkinfrastructuur kan leveren en zelfs een endpoint-oplossing. Daarnaast ziet het nog een taak liggen om resellers en partners beter te ondersteunen en te onderwijzen in het totale portfolio. Voor partners is er ook veel meer omzet te realiseren als ze het complete netwerkportfolio aanbieden.

Verder wil Fortinet meer doen met public cloud en SD-WAN, want daar liggen echt de grootste groeikansen. Uiteraard is de public cloud al jaren een groeimarkt. Bedrijven migreren nog steeds veel servers naar de cloud en die VM’s moeten gewoon goed beschermd worden. Wel ligt daar nog een stukje bewustwording, aangezien bedrijven soms denken dat de beveiliging wordt geregeld door Azure of AWS. Maar goed, voor Fortinet kunnen de activiteiten op dit terrein blijven toenemen. Net zoals SD-WAN steeds populairder wordt. Voordat bedrijven daar aan beginnen willen ze wel de beveiliging goed afstemmen. Daarin kan Fortinet een grote rol spelen.