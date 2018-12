Synology wil storagemarkt veroveren met veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid

Synology hield eerder dit jaar een conferentie in Nederland om in gesprek te gaan met partners en gebruikers. Voor ons een mooi moment om aan te haken voor een interview met Rosiel Lee, om te horen hoe Synology denkt de zakelijke enterprise markt te veroveren.

Synology is als NAS-fabrikant begonnen in de consumentenmarkt, maar het timmert nu al een aantal jaar stevig aan de weg in de zakelijke markt. Het introduceert steeds zwaardere en beter presenterende modellen. Het wil nu ook echt een rol gaan spelen in enterprise omgevingen.

Wij vroegen Lee hoe ze dit wil gaan doen, aangezien de concurrentie in de opslagmarkt redelijk moordend is. Kan Synology überhaupt wel concurreren met partijen als Dell, HPE en NetApp? Hierop zegt Lee dat het niet wil concurreren met dit soort bedrijven omdat dat een enorm lastig verhaal gaat worden.

Wel ziet ze mogelijkheden ontstaan waarin Synology een beter aanbod heeft dan sommige traditionele opslagpartijen. Bedrijven zijn steeds meer cloudgericht, en die nieuwe simpele control panels scoren erg goed bij veel bedrijven. Bij veel organisaties blijft er echter een wens bestaan om zaken lokaal of on premise op te slaan. Synology biedt met zijn NAS-oplossingen zo’n lokale cloud aan met een simpele interface.

Active Backup en Virtualisatie zijn gratis inbegrepen

Het afgelopen jaar heeft Synology met Active Backup en Virtual Machine Manager ook de nodige features toegevoegd die veel enterprise bedrijven zal aanspreken. Met Active Backup kan vrijwel alles worden geback-upt: of het nou gaat om servers of clients, maar ook sommige SaaS-oplossingen. Zo kan Synology inmiddels ook Office 365 en G Suite back-ups maken. Wat Synology hierin uniek maakt is dat Active Backup een gratis applicatie is op een Synology NAS. Elk bedrijf dat een Synology NAS heeft kan gratis back-ups maken van Office 365, iets wat bij de meeste bedrijven toch wel een paar tientjes per gebruiker per jaar kost.

Ook beschikt Synology Active Backup over geavanceerde features als deduplication, zodat de bestanden van het Windows 10 besturingssysteem niet hoeven te worden geback-upt als je back-ups maakt van endpoints. Die zijn maar eenmalig nodig.

Hetzelfde geldt voor het virtualiseren van VM’s. Dit is gewoon gratis inbegrepen op een Synology NAS. Binnen drie klikken kan een VM worden opgezet en in gebruik worden genomen. Ook heeft Synology zijn cluster mogelijkheid verder uitgebreid, zodat je niet alleen de data kan opslaan op meerdere locaties maar ook VM’s automatisch kan laten uitwijken op het moment dat je primaire locatie niet langer beschikbaar is.

AI en machine learning ook bij Synology

Lee laat weten dat Synology de trend rondom AI en machine learning niet is ontgaan. Daar is Synology inmiddels druk mee bezig, van het verrijken van applicaties binnen het Synology-platform tot het verbeteren van de infrastructuur. Zo analyseert het alle harde schijven die in Synology-servers zitten, zodat het kan voorspellen wanneer harde schijven kapot gaan. Er is namelijk gedrag te herkennen in schijven die bijna het leven laten. Daarnaast investeert het bedrijf in AI-tools zoals herkenning in videobeelden of het herkennen van mensen in foto’s.

Komend jaar zal Synology de nodige AI-innovaties gaan presenteren in Synology-producten.

Synology C2 Cloud uitbouwen

De belangrijkste markt voor Synology is de Europese. Dat steekt het niet onder stoelen of banken. Daarom is de Synology C2 Cloud ook vooral gericht op Europa. Op dit moment heeft het bedrijf één datacenter ingericht in Duitsland, maar daar moet komend jaar een forse uitbreiding in gaan plaatsvinden. De Synology Cloud is namelijk veel succesvoller dan verwacht, het opslagaanbod is al enige tijd uitverkocht.

Op dit moment heeft de Synology Cloud slechts één locatie in Duitsland en die zal als eerste worden uitgebreid. Daarna gaat het bedrijf kijken naar extra colocatie contracten om de cloud verder uit te bouwen. Op dit moment wordt zowel de Europese als de Amerikaanse markt vanuit Duitsland bediend, wat niet heel ideaal is.

Synology laat wel weten dat het niet zal kiezen voor AWS, Azure of Google Cloud om de simpele reden dat de opslagprijzen veel te hoog liggen in de public cloud. Daarom bouwt het bedrijf zijn eigen datacenter door colocatie ruimte te kopen in bestaande datacenters.

Synology moet het hebben van de veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid

Het mag duidelijk zijn dat Synology geen standaard opslagbedrijf is, en dat het met de pure opslag de markt niet zal veroveren. De veelzijdigheid en gebruikersvriendelijkheid moet de doorslag geven. Daarin is het bedrijf goed, met alle apps en zakelijke features.

Zeker de mogelijkheid dat je VM’s kan virtualiseren op een Synology-server binnen drie klikken kan veel bedrijven snel vooruit helpen. Zowel voor ontwikkelaars, testomgevingen als kleinere bedrijven die verschillende omgevingen willen virtualiseren.

Daarnaast is de Active Backup-propositie heel sterk omdat je er alles mee kan back-uppen. Zelfs bijvoorbeeld je Office 365-data, allemaal geheel kosteloos. Je hoeft alleen te betalen voor de eenmalige aanschaf van een Synology server.

Een echt grote enterprise speler zal Synology niet worden, maar 1 procent van de opslagmarkt is al goed voor 250 miljoen dollar omzet. Er is ruimte genoeg in deze markt.