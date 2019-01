Axis transformeert langzaam van camera naar IT-bedrijf

We waren in Barcelona aanwezig op de Smart City Expo World Congress, waar honderden bedrijven, gemeenten en overheden bij elkaar kwamen om te praten over smart cities en de mogelijke oplossingen. Naast het verbinden met peers, was er ook aandacht voor nieuwe producten en oplossingen. Een van de bedrijven die probeert een grote rol te spelen in smart cities is Axis.

Axis staat vooral bekend om zijn zakelijke camera’s die gebruikt worden in menige bedrijfsomgeving voor het met camera’s beveiligen van terreinen, bedrijven en winkels. Hier is Axis goed in en het tracht zich ook steeds verder te specialiseren in bepaalde marktsegmenten zoals retail. Daarnaast ziet het de ontwikkelingen in smart cities en heeft het hiervoor een aparte divisie ingericht, waar ook echt dedicated personeel op zit om zich in deze markt verder te ontwikkelen.

We spraken onder meer met Epko van Nisselrooij van Axis, die in de Benelux verantwoordelijk is voor smart cities. Hij maakt de mogelijkheden die Axis-camera’s bieden bekend bij de gemeenten en provincies. Een camera is niet langer alleen een apparaat dat videobeelden opneemt. Het is een zeer belangrijke sensor in het grotere smart cities geheel, waar met de juiste applicaties en gecombineerde hardware veel meer uit te halen valt.

Een korte greep uit de mogelijkheden:

Crowd control, als het druk is, maar ook bij onraad of opstootjes;

Voertuigen detecteren, klein, middel, groot, benzine, diesel, etc;

Kentekenherkenning;

Gezichtsherkenning;

Filevorming;

Lege parkeerplaatsen;

En vele andere;

Een camera is dus echt een sensor geworden. Soms kan een camera zelfstandig hele nuttige analyses doen, zoals kentekenherkenning en filevorming. Het kan echter ook handig zijn om meerdere sensoren te combineren, bijvoorbeeld met microfoons van een partner. Op die manier kunnen opstootjes op straat, vervuilende diesels of ander geluidsoverlast gedetecteerd worden. Vervolgens vindt er visuele identificatie plaats.

Axis weet met partners te overtuigen

Hoewel Axis zelfstandig in staat is om een flink aantal mogelijkheden aan te bieden, is het bedrijf wel afhankelijk van veel van zijn partners. De meest complexe toepassingen op smart city gebied biedt Axis namelijk niet zelf. Hiervoor werkt het bedrijf samen met partners die applicaties hebben ontwikkeld. De applicaties integreren met de camera’s van Axis of draaien op de camera zelf. Axis is dan ook vooral bezig met het managen van deze partners. Door ze te helpen applicaties te ontwikkelen, maar tegelijk ook te koppelen aan andere partners. Er kan betere data verzameld worden door verschillende technologieën te koppelen en dus meer sensoren te gebruiken. Betere data levert uiteindelijk weer betere en nauwkeurigere toepassingen op.

Businessmodel Axis moet op de schop

Als we kijken naar de ontwikkelingen in de IT-markt en hoe Axis zichzelf hier binnen positioneert, dan vragen we ons af hoe houdbaar het businessmodel van Axis is. Als we kijken naar wat Axis doet, dan zien we dat ze continu in gesprek zijn met partners, gemeenten en bedrijven. Ze denken mee, helpen in proeftuinen door producten beschikbaar te stellen en bestaande use cases goed te analyseren. De gebruikstoepassingen kunnen voor andere partijen immers ook weer interessant zijn. Zo doet Axis enorm veel waardevolle kennis op en blijft het een goede gesprekspartner, het is wel iets waar veel tijd in gaat zitten.

“Axis faciliteert, maar de partners profiteren onevenredig veel”

Partners weten mede dankzij de hulp en het afzetkanaal van Axis flink te groeien en profiteren enorm. Als we echter kijken hoe Axis zijn geld verdient dan schrikken we toch een beetje. Axis draait nog steeds op dat ene verkoopmoment, wanneer een gemeente besluit om 10, 100 of 1000 camera’s te kopen. Dan rinkelt de kassa bij Axis, pas dan wordt er omzet gedraaid. Dat model is te ouderwets en niet houdbaar. Partners die applicaties ontwikkelen bovenop die camera’s zijn Axis wat dat betreft een stap voor, die werken al wel met abonnementsvormen en factureren maandelijks. Op dit moment is het Axis dat faciliteert, maar de partners profiteren onevenredig veel. Dat is wel goed voor het imago van Axis, maar het laat duidelijk kansen, omzet en groei liggen.

Axis moet gaan transformeren naar een IT-bedrijf

Qua businessmodel kan Axis veel leren van de enterprise IT, waar het verkopen van producten en het uurtje/factuurtje tot het verleden behoren. In de IT wordt afgerekend op abonnementsbasis, subscription-based. Daar moet het bedrijf naartoe bewegen, maar het zit met een legacy partnerbestand van integrators en camera-installateurs die het niet tegen het hoofd wil stoten. Dat gaat uiteindelijk wel gebeuren, want die laatste groep zal gewoon verdwijnen. De goede integrators zullen meegroeien met Axis of lopen op dit moment eigenlijk al voor op het bedrijf. Dit aangezien ze de camera’s inkopen, om ze vervolgens zelf bij de klant op abonnementsbasis aan te bieden. Inclusief garanties voor services en natuurlijk beschikbaarheid.

Ook de applicatiepartners van Axis profiteren op dit moment, zonder dat Axis hier iets structureels voor terugziet. Die applicatiepartners zorgen weliswaar voor meer cameraverkopen en dus meer omzet, maar het laden van applicaties op de camera’s van Axis is bijvoorbeeld gratis. Daar laat Axis kansen liggen, daar zou het een marge moeten pakken. We horen ze wel praten over enterprise toepassingen en er wordt zeker onderzoek gedaan naar enterprise cloudomgevingen om camera’s en applicaties te beheren, te configureren, te updaten en uiteindelijk mogelijk uit te bouwen met applicaties van partners. Vooralsnog is dit echter niet beschikbaar en hebben we geen zicht op wanneer Axis iets dergelijks gaat introduceren. Wat dat betreft zit het middenin die transformatie naar een IT-bedrijf en moet het nog een aantal harde keuzes gaan maken in de toekomst.

De kennis en toepassingen voorkomen dat Axis een halffabricaat wordt

Het aanpassen van het businessmodel is overigens niet de heilige graal voor Axis. De applicatiepartners en de kennis die het bedrijf verzamelt en elke dag nog steeds weet uit te bouwen maken het grote verschil. Daardoor is Axis een bedrijf waar partijen mee willen praten en werken. Dat hebben we niet van horen zeggen, we zien het ook terug op de stand van Axis. Vorig jaar waren we ook aanwezig, en dit jaar was het minimaal twee keer zo druk.

Als Axis niet zo’n goede sparringspartner zou zijn en de applicatiepartners geen toegevoegde waarde zouden bieden, dan zou Axis snel verbleken en meer een soort halffabricaat worden waarbij het enkel nog om de lens en de camera gaat. Gewoon de pure hardware. Aan alles merk je dat sparringspartner zijn en werken met partners het meest belangrijke is voor Axis. Het wil zichzelf wel opnieuw uitvinden, maar dan wel samen met zijn partners en daarbij niet op teveel tenen gaan staan. Dit zou destructief kunnen werken. Dat zorgt ervoor dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat, iets waar we soms nog weleens problemen mee hebben. In het geval van Axis is het echter begrijpbaar dat het niet te snel wil gaan. Het bedrijf is overigens niet alleen op het gebied van smart cities een goede sparringspartner, we horen dit ook vanuit de retail en andere bedrijfstakken waar Axis een grote rol in speelt.

Naast deze structurele transformatie, blijft het bedrijf ook inspelen op kansen met nieuwe hardware. Zo is het assortiment met IP-connected speakers uitgebreid. Weliswaar geen smart city-oplossing, maar voor veel retailorganisaties en in de gezondheidszorg wel degelijk zeer waardevol. We zijn benieuwd wanneer Axis meer een IT-bedrijf en minder een camerabedrijf zal zijn.