Nutanix bouwt infrastructuur-oplossing uit tot veelzijdig platform

Nutanix heeft de afgelopen periode flink wat nieuwe diensten aan zijn Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-oplossing toegevoegd. Voor ons reden om op de Europese editie van de .NEXT-conferentie, die dit jaar in Londen plaatsvond, eens de balans op te maken. Exact een jaar geleden kregen we op .NEXT namelijk mee dat Nutanix de IT-infrastructuur onzichtbaar wil maken, waarbij het de Apple van de datacenterwereld ambieert te zijn. Dat laatste is een vergelijking die veel IT-bedrijven maar al te graag trekken, maar na ons opnieuw drie dagen in Nutanix te verdiepen mogen we stellen dat er op dit gebied daadwerkelijk daad bij woord is gevoegd.

De twee kernwoorden van Nutanix’ boodschap blijven voorlopig wel onzichtbaar en Apple. Zover is ons duidelijk na meerdere gesprekken met woordvoerders en productdemo’s, maar ook de omvangrijke keynote waarin men veel live aan de slag gaat met de oplossingen die het biedt. Nutanix ademt wat dat betreft technologie. Voor ons prettig werken, aangezien we de genomen stappen zo relatief eenvoudig in beeld krijgen.

Enterprise Cloud OS

Eén van de aanknopingspunten voor Nutanix om zichzelf het Apple van HCI te noemen, is de aanwezigheid van een besturingssysteem. Waar het bedrijf uit Cupertino bijna al zijn apparaten voorziet van iOS, doet Nutanix het met zijn Enterprise Cloud OS. We begrepen van de medewerkers dat zij hun besturingssysteem zien als een platform voor het draaien van applicaties. Om die applicaties te draaien zijn er echter ontzettend veel onderdelen nodig: compute, storage, networking, security en ga zo maar door. Hier komt dus het Hyper-Convergence verhaal om de hoek kijken.

Gecertificeerd voor SAP HANA

Nutanix is op dit gebied niet bang om aan te wijzen wat het nou precies bedoelt met applicaties. Zo noemt het SAP HANA een grote app die draait bovenop zijn Enterprise Cloud OS. Dit komt voort uit het kunnen leveren van de infrastructuur laag voor de Duitse ERP-reus, waarvoor een grote hoeveelheid resources vereist is. SAP maakt daar uiteraard handig gebruik van.

De ontwikkelingen ter bevordering van wat beide bedrijven voor elkaar kunnen betekenen, hebben ook niet stil gestaan. Onlangs werd de samenwerking namelijk uitgebreid. Niet alleen is de Enterprise Cloud OS gecertificeerd voor SAP HANA-productieomgevingen, ook is Nutanix’ AHV-hypervisor sinds een aantal maanden de enige hypervisor die gecertificeerd is om SAP HANA te draaien op HCI. Zo’n certificering toont eigenlijk aan dat SAP vertrouwen heeft in een reeks zaken die gewaarborgd worden wanneer HANA-databases draaien op HCI. Denk daarbij aan de schaalbaarheid, veiligheid en eenvoud.

Vooral dat laatste punt is belangrijk voor Nutanix, aangezien eenvoud één van de speerpunten is voor de oplossingen van het bedrijf. Over het algemeen vindt iedere IT-leverancier zijn producten eenvoudig, maar in dit geval is er dus ook erkenning vanuit de partners.

Uitbreiding

Nutanix zette tijdens de conferentie ook de nodige stappen om verdere vereenvoudiging te realiseren, met onder meer de algemene beschikbaarheid van Era. Vorig jaar stipten we Prism, Acropolis en Calm nog aan als belangrijkste onderdelen van de Enterprise Cloud OS. De HCI-oplossing Acropolis is het pakket voor virtualisatie, server en networking, Prism is er voor het beheer en Calm is de laag die de verschillende omgevingen aan elkaar knoopt. Era willen we nu ook graag als belangrijk onderdeel uitlichten, aangezien het symbool staat voor de uitbreiding van Enterprise Cloud OS.

Met Era wordt namelijk verder gekeken dan alleen de Infrastructure as a Service (IaaS)-mogelijkheden van Enterprise Cloud OS, door database operations eenvoudiger te maken. Era adresseert een taak die normaliter vrij complex is, en wel het beheren van meerdere kopieën van databases. Een dergelijke functie hadden we een aantal jaar geleden niet direct van Nutanix verwacht, aangezien het toch wel verder gaat dan de traditionele infrastructuur-oplossingen.

Aanvankelijk zal versie 1, waarvan de lancering in Londen plaatsvond, beschikken over een “Time Machine” voor Oracle, MariaDB, Microsoft SQL Server en PostgreSQL. Nutanix belooft in een later stadium ondersteuning voor nog meer database engines, waarbij al gehint wordt naar SAP HANA. Wat de tijdmachine in de basis doet is snapshots maken van de database, zodat de databases die op Nutanix draaien te herstellen of klonen zijn. Dit is mogelijk tot ieder specifiek punt terug in de tijd. Volgens Nutanix gaat dit net zo simpel als een dagelijks kopieer- en plakopdracht op je pc, One-Click zoals er regelmatig aangehaald wordt. Op basis van wat we gezien hebben komt die vergelijking aardig in de buurt.

Multi-cloud dringt door

Op .NEXT toonde Nutanix ook aan oog te hebben voor één van de trends van dit moment: multi-cloud. Een moetje, zou je zeggen, aangezien er steeds meer omgevingen komen die centraal beheerd moeten worden. Dat is één van de taken van Nutanix, daar is het zich van bewust. Zodoende is de algemene beschikbaarheid van Xi Cloud Services aangekondigd, een reeks oplossingen voor het bouwen van een uniforme infrastructuur voor verschillende cloudomgevingen.

Uiteraard betreft het hier een uitbreiding van Enterprise Cloud OS. Een expansie door middel van een vijftal diensten, waarvan Xi Leap mogelijk het interessantst is. Deze dienst beschermt applicaties en data binnen een Nutanix-omgeving, zonder een aparte infrastructuur stack aan te hoeven schaffen en te onderhouden. Prism speelt hierin een belangrijke rol, aangezien de Leap-diensten daarbinnen worden ingeschakeld voor een geïntegreerde public- en private cloud-ervaring.

Nutanix benadrukt echter dat het beste van public en private cloud-implementaties identificeren en dit samenbrengen, lastig is en leidt tot infrastructuur-silo’s. Volgens het bedrijf zijn deze verspreid over on-premise en public cloud-implementaties. Het gevolg: organisaties moeten experimenteren met nieuwe workloads in public clouds, terwijl traditionele bedrijfsapplicaties in private cloud-datacenters gehouden worden. De diensten van Xi Cloud Services beloven het eenvoudiger te maken om cloud-diensten te integreren in multic-cloud implementaties.

Meer dan HCI

Daarmee komen we steeds meer op het punt hoe Nutanix tegen HCI aankijkt. Het gaat het bedrijf niet alleen om het samenbrengen van compute en storage, maar een veel breder platform bieden dat allerlei functionaliteiten mogelijk maakt. Er zijn bijvoorbeeld features van fysieke firewalls toegevoegd aan Enterprise Cloud OS, zoals het toepassen van microsegmentatie om workloads te beschermen.

Volgens één van de bestuurders wordt dit allemaal bevorderd doordat het steeds meer om software draait in plaats van hardware. Geen nieuwe constatering, maar voor Nutanix wel een bijzonder interessante ontwikkeling. Zo wordt het bedrijf veel minder belemmerd in het toevoegen van features aan Enterprise Cloud OS. Zeker van belang om de vergelijking met Apple definitief te maken, die naast eenvoud gebaseerd is op “an iPod, a phone and an internet communicator”. De iPhone is inmiddels uitgegroeid tot veel meer dan dat. Momenteel bevindt Nutanix zich ook in een fase waarin het uitgroeit tot veel meer dan een HCI-specialist. Wanneer het zich op een dergelijke manier blijft doorontwikkelen staat er over een aantal jaar een besturingssysteem waar we aanvankelijk de omvang niet in hadden kunnen schatten. Dan gaat de vergelijking met Apple nog meer op.

Wat gaan we zien?

Wat in die missie mogelijk kan helpen en wat we in eerste instantie misten in het complete verhaal van Nutanix, is de rol die kunstmatige intelligentie (AI) kan spelen. Als je de inzet van Nutanix op dit gebied vergelijkt met hoe andere IT-leveranciers soms uitpakken, dan is de rol van AI niet zo prominent aanwezig. We hebben dit ook aangekaart bij één van de bestuurders van Nutanix. Van hem begrepen we dat opkomende technologieën natuurlijk op de radar staan, maar dat de implementatie pas gebeurt als de ontwikkeling wat verder gevorderd is en er bewezen nut is.

We zijn inmiddels ook aangekomen op het punt dat we AI zo mogen beschouwen, dus presenteerde Nutanix tijdens .NEXT weldegelijk een AI-oplossing: Xi IoT Edge. Naar buiten toe werd deze oplossing veel meer gepresenteerd als de edge-oplossing, maar na wat doordrammen plakte Nutanix er dan toch het sticker AI op. In een artikel dat we nog publiceren, zullen we wat dieper in gaan op Xi IoT Edge zodat ook deze ontwikkeling wat duidelijker wordt.

Al met al kunnen we stellen dat Nutanix aardig wat stappen heeft gezet om zijn sleutelwoorden onzichtbaar en Apple waar te maken. Het valt hierbij op dat het meer en meer gaat om functies die wat meer bieden dan alleen HCI. Nutanix weet die boodschap in zijn totaliteit goed over te brengen, aangezien het voldoende progressie geboekt heeft ter realisatie van die gebruiksvriendelijkheid en nieuwe functies. In het komende jaar zullen we ongetwijfeld meer zien op dit gebied. Wellicht is dan de boodschap van de opkomende technologieën dan ook direct zichtbaar voor een partij die onzichtbaarheid ambieert.