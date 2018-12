Smart Infrastructure Orchestration: ben jij klaar om alle controle uit handen te geven?

IT-omgevingen groeien snel uit tot een complexe combinatie van functies en workflows, voor bijvoorbeeld provisioning, security, configuratie en gegevens over performance. Daar komt nog eens bij dat ze verschillende beschikbaarheidsniveaus hebben en dat deze functies en workflows verspreid zijn over een netwerk van lokale en externe datacenters, virtuele omgevingen en private- en public-cloud-infrastructuren. Bovendien omvat zo’n netwerk zowel traditionele als slimme internet of things-apparaten (IoT). Tot slot verwachten gebruikers van moderne IT-omgevingen dat elk apparaat dat is verbonden met het internet altijd en overal volgens de vereiste servicelevels beschikbaar is.

Geen goed IT-beheer zonder overzicht

De enige manier om deze complexe, en toch flexibele omgeving te beheren, is door tools te gebruiken die een volledig overzicht geven van het netwerk en de verbonden apparaten. Dit is alleen mogelijk als Smart Infrastructure Orchestration en beheerworkflows en -dashboards voor IT-managers in één oogopslag beschikbaar zijn. Zo kunnen ze hun aandacht focussen op de probleemgebieden.

Bij de meeste bedrijven moet de IT-manager eerst door een overvloed aan tools en vensters ploeteren, en de apparaten en hun connectiviteit onderzoeken, voordat het apparaat met de problemen wordt gevonden. Het resultaat? Vertragingen of in sommige gevallen incorrecte diagnoses van een IT-omgeving. Eén gebruikersinterface die alle ongelijksoortige apparaten in één dashboard samenbrengt en een uniform beeld van de IT-omgeving schetst, is essentieel om het IT-beheer te vereenvoudigen.

Nauwkeurig verzamelen en opslaan

Vóór de opkomst van moderne IT-infrastructuren, machine learning en artificial intelligence (AI) waren bedrijven afhankelijk van medewerkers die gegevens verzamelden en analyseerden. Aan de hand daarvan werden beslissingen genomen. Maar hoe meer granulariteit, hoe meer informatie voor een weloverwogen beslissing. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat bedrijfsgegevens, zoals omzetcijfers, de infrastructuur en de huidige operationele status ervan, nauwkeurig worden verzameld. Bovendien moeten deze gegevens op één plaats of op bekende plaatsen zijn opgeslagen en toegankelijk zijn.

In een IT-omgeving die de business ondersteunt, moeten de processen voor het verzamelen van gegevens, het analyseren en het nemen van de juiste stappen op basis van de data op dezelfde manier zijn ingericht. IT-managers moeten zorgen dat de gegevens altijd beschikbaar zijn, en worden verzameld en geanalyseerd in één bron. Ook moeten ze de juiste inzichten bieden om de status van de IT-omgeving in de gaten te houden. Maar dit alleen is niet genoeg om goed overwogen zakelijke beslissingen te nemen. Het hele automatiseringssysteem moet worden ondergedompeld in AI of machine learning, zodat de business betekenisvolle data te zien krijgt.

Kortom, een vanuit intelligentie gedreven framework voor IT-automatisering biedt bedrijven een robuuste, state-of-the-art IT-infrastructuur. Met eigenschappen zoals:

één data lake, inclusief provisioning en huidige operationele staat

intelligente en doelgedreven provisioning voor meerdere domeinen

uitgebreide ecosysteemintegraties

compleet inzicht in alle domeinen en entiteiten

data-analyse

intelligente remediation

AI voor provisioning, analyse en remediation

Naast het automatiseren en stroomlijnen van een van de domeinen – bijvoorbeeld het netwerkdomein –, biedt het framework ook de intelligentie om gebeurtenissen en bedrijfsprocessen uit de hele IT-infrastructuur en andere betrokken gebieden aan elkaar te koppelen. Dit zorgt voor de mogelijkheid om weloverwogen beslissingen te maken en zo de bedrijfsprocessen op de meest optimale en efficiënte manier te laten verlopen.

Maar: het vermogen van de volgende generatie automatiseringsframeworks om een optimale, always-on infrastructuur te leveren, komt alleen tot stand als het IT-team dat de infrastructuur beheert, vertrouwt op het framework. En bereid is een bepaalde mate van controle over te dragen aan dat framework. Alleen dan is het mogelijk om niet alleen de werkomgeving van de infrastructuur te optimaliseren, maar ook de werksfeer voor het personeel.

Dit is een ingezonden bijdrage van John Morrison, VP EMEA sales and services van Extreme Networks. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.