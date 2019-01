Xi IoT is het innovatieve randje van Nutanix

Nutanix voert in een rap tempo productinnovaties door. Dat leidt tot zichtbare progressie van de Nutanix core, Enterprise Cloud OS. Anderzijds resulteert het in het introduceren van oplossingen die we jaren geleden niet zomaar van de Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-leverancier hadden verwacht. Xi IoT is een voorbeeld van precies zo’n innovatie. Een toch wel verrassende zet van Nutanix om tijdens zijn Europese .NEXT-conferentie deze edge computing-dienst te presenteren. Na het datacenter en de cloud gaat het bedrijf ook voor de edge. Wij wilden wel eens wat meer te weten komen over Xi IoT.

Tijdens ons bezoek aan de conferentie kregen we al vrij snel de basis boodschappen van het bedrijf mee. Nutanix verklaart het woordje onzichtbaarheid voor infrastructuur heilig, en dat moet met de eenvoud die we van Apple gewend zijn. Nu geldt dat vooral voor de cloud, maar de edge is één van de volgende stappen.

Nutanix lanceert hiervoor het zogeheten Xi IoT-product, dat onder de Xi-vlag valt. Die familie vormde in zijn totaliteit de innovaties gepresenteerd op .NEXT. De suite richt zich primair op het voldoen aan de behoefte van multicloud, waar edge in feite onderdeel van is. Toch begeeft de oplossing zich weldegelijk op een ander vlak, dat zien we alleen al door naar de locaties van de edge en de cloud te kijken. Xi IoT biedt ter ondersteuning hiervan een platform voor lokale compute resources, machine inference en dataservices voor real-time verwerking aan de edge.

Connectie met cloudomgeving

Wanneer we Vice President en General Manager IoT en AI Satyam Vaghani over het nieuwe product spreken, trekt hij echter duidelijk een lijn tussen wat de cloud en de edge kunnen betekenen voor Xi IoT. Laten we het eerst maar eens hebben over het nut van de cloud bij deze technologie. Bij taken die aan de edge verwerkt worden kunnen fouten voorkomen. Denk daarbij aan een AI-systeem dat faalt met het identificeren van bepaalde objecten. De connectie met de cloud is in dit geval cruciaal. Vaghani ziet de cloud namelijk als het middel dat de training verzorgt voor de afwijkingen, zodat de edge in de toekomst anticipeert of die afwijking.

Xi IoT biedt dus de mogelijkheden om de connectie tussen de cloud en de edge te realiseren. Hiervoor kunnen zogeheten Data Pipelines aangemaakt worden, een methodiek om geanalyseerde data naar een private- of public cloud-omgeving te sturen. Momenteel kan het al communiceren met Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud Platform. Nutanix verzekert ons er echter van dat het de ontwikkelingen in het cloudlandschap volgt, om de compatibiliteit van bepaalde producten af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. Voor Xi IoT geldt dus ook dat er ondersteuning komt voor andere public cloud-platformen wanneer dat nodig is.

Binnen een minuut dataverwerking en koppeling instellen

Tijdens het presenteren van de oplossing toont Vaghani middels een demo het aanmaken van zo’n Data Pipeline. Wat hierin opvalt is de snelheid van het opzetten van de Data Pipeline, in drie kleine stappen valt het te regelen. Men selecteert hierbij de databron, bijvoorbeeld gegevens uit een sensor of een eerder Data Pipeline, in combinatie met een functie voor de real-time databron. Zo’n functie is bijvoorbeeld het detecteren van alle afwijkingen die daadwerkelijk plaatsvinden. In dat geval is het nog een kwestie van selecteren welke specifieke clouddienst van één van de drie cloudproviders de data dient te ontvangen, waarna de Data Pipeline gerealiseerd is.

In principe valt het dataverwerkingsproces van een specifieke applicatie dus binnen een minuut te regelen, afhankelijk van de hoeveelheid functies die geregeld dienen te worden. De stappen die de gebruiker dient te nemen zijn vrij eenvoudig. Daardoor zullen meerdere Data Pipelines voor een specifieke applicatie configureren ook niet al te veel tijd in beslag nemen.

Potentieel interessanter dan de cloud?

Daarmee is de connectie met de cloud een cruciaal onderdeel van Xi IoT, al wordt in ons gesprek met Vaghani duidelijk dat hij edge mogelijk een interessantere techniek vindt dan de cloud. Voornamelijk vanwege de proceskracht die de IoT-apparaten gezamenlijk realiseren. Die verzameling computers vormen de core van het IoT, legt hij uit. Alleen al als we kijken naar de gebruikerstoepassing van enterprises komt het totale aantal IoT-apparaten volgens Vaghani uit op minimaal 3,1 miljard. Als daar ook de devices voor consumer-doeleinden in meegerekend worden dan loopt het aantal nog veel verder op. Daartegenover staat dat de datacenters voor public en private clouds gezamenlijk 35 miljoen nodes zouden realiseren. Door die nummers naast elkaar te leggen, zou de edge inderdaad een krachtigere core hebben. Gezien de verwachte groei van IoT, bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s komen iedere keer met meerdere computers aan boord, neemt de edge dan alleen maar afstand van de cloud.

Bovendien heeft het verwerken van data aan de edge in bepaalde situaties ook gewoon de voorkeur. Bijvoorbeeld in het geval van gezichtsherkingstechnologie op vliegvelden komt de cloud minder tot zijn recht, aangezien het verliezen van een connectie het functioneren bedreigt. Daardoor ontstaat er chaos op het vliegveld. Maar ook besluiten van zelfrijdende auto’s dienen real-time aan de edge genomen te worden. De cloud functioneert in deze situatie nog als middel om een model op te stellen voor het beter besturen van de auto.

Complexiteit wegnemen

Voor Nutanix brengt die enorme schaal van de edge een uitdaging met zich mee. Het moet er eigenlijk voor zorgen dat de gebruiker het beheer van al die microdatacenters, zoals Vaghani ze ook wel omschrijft, kan regelen. Aangezien het bedrijf traditioneel goed is in oplossing voor datacenters, moet zo’n taak voor Nutanix wel te doen zijn.

Tijdens .NEXT kregen we zicht op hoe Xi IoT de complexiteit van dat beheer aardig heeft weten weg te nemen. Nutanix heeft een product gerealiseerd dat relatief eenvoudig in gebruik is, mits de gebruiker al wat ervaring met IT heeft. In de Data Pipelines zagen we de eenvoud al terug, maar binnen Xi IoT vinden we meer van dit soort handigheidjes. Zo toont de demo ook aan hoe een vrij ingewikkelde gecontaineriseerde applicatie binnen een paar keer klikken naar andere locaties op de wereld gebracht wordt. Vanuit het applicatiemenu van Xi IoT ga je naar de gewenste applicatie om bij de informatie terecht te komen. Klik je vervolgens op bewerken, dan verschijnt er een menu met daarin edge locaties die al draaien. Vanuit dit menu kan je zoeken naar andere edge locaties, om ze daadwerkelijk toe te voegen. Daarna is het een kwestie van de update doorvoeren om over te gaan tot veilig deployen.

Voorgenomen brede adoptie wacht op zich

Dergelijke simpele functionaliteiten tonen de eenvoud van Xi IoT. Aanvankelijk zal het met name nuttig zijn voor de retail, traditionele industrie en olie- en gasbedrijven. Bij de presentatie van de oplossing werden ook smart cities en de gezondheidszorg genoemd. Vaghani erkent in ons gesprek echter dat die laatste twee toepassingsgebieden nog wel even op zich laten wachten. IoT in steden en de gezondheidszorg krijgt namelijk nogal te maken met best wat zorgen, met name op het gebied van privacy.

We hoorden onlangs hoe ver bepaalde issues rondom smart cities gaan. In Nederland worstelen bepaalde gemeentes namelijk, aangezien ze bang zijn dat data delen tot veel extra werk leidt. Het vrijgeven van gegevens zou burgers aansporen tot het stellen van vragen. In een later artikel zullen we deze Nederlandse obstakels verder uitlichten. Maar het is zonder meer duidelijk dat er bepaalde zorgen zijn voor zowel steden als de gezondheidszorg die een snelle adoptie in de weg staan.

Strijd

Desalniettemin blijft het interessant dat ook Nutanix volop werk maakt van de edge. Na het datacenter en de cloud is daar nu de edge. Daarmee gaat het in ieder geval de strijd aan met concurrent VMware, dat onlangs eveneens zijn aanpak voor IoT en de edge onthulde. Het wordt zonder meer een boeiende tijd waarin de concurrenten het ook op dit gebied tegen elkaar opnemen. We gaan goed in de gaten hoe beide partijen zich staande weten te houden op dit innovatieve terrein.