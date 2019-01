Scherp beeld voor u, geen kans voor pottenkijkers

Herkent u het? Op kantoor, thuis of als u op pad bent? Meekijkers. Ongewenste meekijkers. Als u aan het werk bent, heeft u het beeldscherm graag voor uzelf, toch? Niet alleen omdat het een ander niets aangaat, maar tegenwoordig ook om te voldoen aan de GDPR. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Het probleem, visual hacking, is een serieus probleem. Maar gelukkig kunt u zich ertegen beschermen. Dit keer duiken we dieper in tip 5: beeldschermbeveiliging met privacyfilters.

Visual hacking: vreemde ogen op je beeldscherm

Visueel hacken is het bemachtigen van vertrouwelijke en gevoelige informatie door stiekem mee te kijken. Het is een probleem voor personen, bedrijven en andere organisaties en vormt een bedreiging voor onze privacy.

Visueel hacken is zo gepiept, zo blijkt uit een experiment.

Bij visual hacking gaat het niet alleen om gebruikersnamen en wachtwoorden. Andere gevoelige informatie of financiële gegevens kunnen ook interessant zijn voor mensen met kwade bedoelingen. Dat visueel hacken zo gepiept is, kunt u zien in deze video: experiment visueel hacken.

GDPR, privacy en visual hacking

De GDPR, u gelooft het misschien nu wel. Maar we hebben nu eenmaal te maken met die nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bedrijven moeten aan kunnen tonen dat ze op een verantwoordelijke manier omgaan met gegevensbescherming en privacy. Het treffen van voorzorgsmaatregelen hoort daarbij.

Bedrijven moeten aantonen dat ze op een verantwoordelijke manier omgaan met gegevensbescherming en privacy. Gebruik van een privacyfilter helpt bij naleving van de GDPR.

Bij het weergeven en verwerken van gevoelige gegevens op een computer, tablet of mobiele telefoon loopt u een risico. En of u of uw medewerkers nu op of buiten kantoor werken: u moet actie ondernemen om visuele diefstal van gegevens te voorkomen. Of in ieder geval het risico te verkleinen.

Met 3M privacyfilters op de beeldschermen kunt u op een gemakkelijke en gebruiksvriendelijke manier bijdragen aan naleving van de GDPR. Het is een doeltreffende voorzorgsmaatregel waarmee u de digitale informatie op uw scherm beschermt tegen nieuwsgierige mensen om u heen.

Privacyfilter zet meekijker in het donker

Een privacyfilter zorgt ervoor dat iemand die op uw beeldscherm mee probeert te kijken, niets ziet. Of beter gezegd: alleen een zwart (of goudkleurig) scherm. Zo kunt u uw informatie beschermen tegen visuele hackers.

De filter is een op maat gemaakte folie die eenvoudig op het beeldscherm aan te brengen is (en makkelijk weer los te halen). Het houdt het beeld voor de gebruiker helder en maakt het scherm voor de hacker donker.

Perfect beeld voor uzelf, beeld op zwart voor visuele hackers

Privacyfilters zijn beschikbaar voor alle apparaten: monitors, laptops, tablets en smartphones. Bovendien bieden ze bescherming tegen krassen, vegen en andere beschadigingen.

Eerst zien, dan geloven?

Gelooft u het pas als u het zelf ziet? Dat begrijpen we. Vraag daarom – gratis – een privacyfilter aan voor uw eigen beeldscherm. Dat kunt u hier doen.

5 tips voor verbetering van visuele privacy

In een eerder artikel, inhakend op de ‘Data Privacy Day’ in februari 2018, deelden we vijf tips om uw data te beschermen:

Audit: beoordeel de werkplaatsen (ook mobiel) op risico en kwetsbaarheid Begeleiding van medewerkers: met procedures en praktische zaken Aanmoediging: training en positieve aandacht zorgen voor naleving Aanpassing: review regelmatig de werksituatie en verbeter de aanpak Beeldschermbeveiliging: privacyfilters voor alle devices

Dit is een ingezonden bijdrage van 3M. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.