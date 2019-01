Bosch: 1 miljoen zelfrijdende on-demand shuttles in 2020

Tijdens de persconferentie van Bosch op de Consumer Electronics Show in Las Vegas ging het vooral over de zelfrijdende auto, of zelfrijdende shuttle. In dat hele verhaal kwam een belangrijk cijfer naar voren. Uit onderzoek is een verwachting naar voren gekomen dat er volgend jaar wereldwijd 1 miljoen shuttles rond rijden die via een app on-demand besteld kunnen worden. Net zoals een Uber.

Het merk Bosch is bij de meesten wel bekend. In sommige gevallen van gereedschap, een ander heeft misschien een vaatwasser van het merk. Stiekem is Bosch echter een hele grote speler in de auto-industrie. Het bedrijf ontwikkelt enorm veel auto-onderdelen, van bobines tot remschijven. Vanuit die rol is het bedrijf zich ook al enkele jaren aan het toeleggen op de toekomst van de auto-industrie.

Alles in huis voor zelfrijdende shuttles

Inmiddels stelt Bosch alle technologie in huis te hebben om zelfrijdende voertuigen op de weg te zetten, maar het bedrijf heeft een duidelijke visie om dit niet zelfstandig te doen maar met partners. Het heeft van oudsher al menig autofabrikant als partner en die wil het niet zomaar kwijt. Het voegt zelfs een hoop nieuwe partners toe. Zo is Tesla een redelijk nieuwe fabrikant die ook tot het partnerbestand van Bosch behoort.

Waar je bij veel andere technologiebedrijven het woord zelfrijdende auto hoort vallen, ontwijken ze dat bij Bosch heel bewust. Het bedrijf spreekt namelijk over zelfrijdende shuttles, wat in onze optiek een veel beter toekomstbeeld biedt. Want als alle auto’s zelfrijdend worden, waarom zou je dan nog op de huidige manier in een voertuig blijven zitten? Waarom zou je dat voertuig niet helemaal opnieuw ontwerpen zodat mensen andere zaken kunnen doen, bijvoorbeeld werken, films kijken of desnoods een spelletje spelen? Bosch praat dus over een toekomst met zelfrijdende shuttles. En laten we meteen duidelijk zijn, dit is de nabije toekomst.

In 2020 gaat de zelfrijdende shuttle gemeengoed worden

Al in 2020 zullen er wereldwijd 1 miljoen zelfrijdende shuttles zijn die on-demand kunnen worden besteld. Dat blijkt uit een onderzoek van KPMG waar Bosch uit citeert. Als er 1 miljoen shuttles rondrijden, waarschijnlijk alleen in hele grote wereldsteden, kunnen we al wel spreken van gemeengoed. Daarna is het een kwestie van tijd totdat ook kleinere steden aan de beurt zijn.

Bij Bosch gaan ze er vanuit dat we in 2020 al gaan zien dat er aparte rijstroken komen voor deze zelfrijdende shuttles, zodat die zich snel door de stad kunnen verplaatsen en filevorming kunnen voorkomen. Alle shuttles waar Bosch aan meewerkt zullen elektrisch worden en geruisloos en zonder uitstoot door de stad bewegen.

Grote investeringen vanuit bedrijfsleven

Bosch verwacht verder nog heel veel nieuwe partners te gaan toevoegen. Voornamelijk omdat de markt voor mobiliteitsdiensten enorm is, uit onderzoek komt naar voren dat hier in 2022 al zo’n 160 miljard dollar omgaat. Dat zijn enorme bedragen en dat maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om in de bouw en realisatie van dit soort diensten te investeren.

Als we uiteindelijk op het punt komen dat we afstand kunnen gaan doen van onze auto omdat de zelfrijdende shuttles deze overbodig hebben gemaakt, dan komt er ook een gigantisch budget vrij wat weer richting die mobiliteitsdiensten zal verplaatsen. In een gemiddeld gezin gaat er tussen de 300 en 1000 euro per maand richting de auto(‘s). Direct of indirect via de werkgever. Bosch werkt ook samen met een partner aan een ridesharingplatform voor werkgevers, zodat ze op grote schaal ritten kunnen kopen voor hun werknemers.

Benelux ideaal voor shuttle innovatie

Hoewel het voor de hand ligt dat wereldsteden en de Amerikaanse markt als een van de eerste kunnen profiteren van deze innovatie, is de Benelux juist een van de markten die enorm geschikt is voor deze innovatie. Het is namelijk een relatief klein gebied, de wegen zijn redelijk goed ontwikkeld en makkelijk aan te passen en we omarmen nieuwe technologie heel snel. Het enige hete hangijzer in deze is wellicht de overheid en de gemeenten die hieraan mee moeten werken. Recent deden we onderzoek naar smart cities en onze uitkomsten waren niet louter positief.

Bosch investeert in brandstofcel

Bosch gelooft in de toekomst van elektrisch rijden, maar is nog niet overtuigd van de huidige accutechnologie. Het bedrijf werkt met verschillende partners samen aan brandstofcellen, aangezien daar volgens Bosch meer toekomst in zit. Waarschijnlijk zoekt Bosch de oplossing in brandstofcellen op basis van waterstof. Hierbij worden zuurstof en waterstof gecombineerd, waardoor er een chemische reactie ontstaat die omgezet kan worden in stroom. Dit is daarnaast ook veel makkelijker bij te vullen dan het opladen van accu’s. Er zijn echter veel bedrijven die hieraan werken, maar de echt grote doorbraak laat nog even op zich wachten. Wellicht komt hier de komende jaren verandering in.