Interview VMware over kubernetes en Edge Computing

Tijdens VMworld 2018 in Barcelona gingen we in gesprek met Boudewijn Aelbers, Senior Manager Presales Benelux. We spraken hem aan het einde van het evenement, waarop we konden ingaan op alles wat VMware de afgelopen dagen had gepresenteerd, welke trends ze zien en hoe ze tot bepaalde keuzes zijn gekomen.

Zo staan we onder meer stil bij de overtuiging van VMware om fors te investeren in de ondersteuning voor Kubernetes containers en de overname van Heptio die het bedrijf gaat helpen met Kubernetes. Daarnaast staan we natuurlijk ook stil bij het beveiligen van al die nieuwe omgevingen, want instappen in containers en Kubernetes moet natuurlijk wel veilig gebeuren. Daar speelt het bekende NSX ook weer een rol in. Tot slot komen de Edge- en IoT-ambities van VMware ter sprake, waar we steeds meer over horen.

