Red Hat geeft Red Hat Enterprise Linux 8 bèta vrij

Sinds het ontstaan van Linux zien we eigenlijk direct vanaf het begin een constante groei. Dit is mede te danken aan de IT-managers en ontwikkelaars die voor flexibele opensourceoplossingen kiezen bij het oplossen van bepaalde IT-problemen. Als we kijken naar huidige technologieomgevingen van bedrijven heeft Linux sindsdien een steeds prominentere en centralere rol verworven.

Vanaf het begin van de 21e eeuw nam de groei van enterprise Linux sterk toe. Het besturingssysteem werd ook omarmd door techgiganten als Amazon, Google, Netflix, Facebook en Twitter. En wat veel mensen niet weten, is dat het besturingssysteem de drijvende kracht is achter veel technologische diensten die we dagelijks gebruiken. De populariteit van Linux blijft maar groeien, mede dankzij de flexibiliteit, agility en snelheid die het biedt, maar ook omdat het kosteneffectief, schaalbaar en effectief is. Linux is uitermate geschikt voor DevOps- en containeromgevingen en de continue groei van multicloudomgevingen draagt verder bij aan de groei van enterprise Linux.

In het IDC-rapport Worldwide Server Operating Environments uit 2017 is de acceptatie van enterprise Linux onderzocht. Daarbij kwam naar voren dat Linux (zowel in betaalde vorm als de gratis variant) in 2017 meer dan het dubbele van het marktaandeel heeft dan andere besturingssystemen. Bovendien bleek dat de adoptie van Red Hat Enterprise Linux in diezelfde periode met bijna 20 procent groeide. Het is mooi om te zien dat Linux zijn positie als voorkeurssysteem voor moderne enterprise applicaties heeft verstevigd en nu een essentieel onderdeel is in de standaardtoolkit van ontwikkelaars.

Afgelopen november bracht Red Hat de meeste belangrijke productrelease sinds 2014 uit: Red Hat Enterprise Linux 8 bèta. Deze versie biedt een basis voor een overstap naar hybride cloudomgevingen en het gebruik van toepassingen als Linux-containers, Kubernetes of blockchain, waarmee nieuwe innovatieve producten en diensten ontwikkeld kunnen worden. Verder helpt het bedrijven hun IT-omgeving verder uit te breiden en te transformeren, waardoor IT-teams de toegevoegde waarde van bestaande technologie-investeringen kunnen optimaliseren. Dit helpt om tegemoet te komen aan de vraag naar innovatie met een stabiele en productieve omgeving.

In de afgelopen vier jaar heeft Red Hat Enterprise Linux 7 het besturingssysteem opnieuw gedefinieerd, maar sindsdien is de IT-wereld sterk veranderd. Managers die verantwoordelijk zijn voor het bevorderen van transformatie moeten een balans vinden tussen het financiering van innovatie-initiatieven en hun bestaande IT draaiend houden. Dit is noodzakelijk, maar wanneer een groot deel van het budget opgaat aan het in stand houden van de bestaande infrastructuur, worden de transformatie-inspanningen afgeremd.

Red Hat Enterprise Linux 8 bèta biedt honderden verbeteringen en tientallen nieuwe functies om te voldoen aan de behoeften van de huidige zakelijke gebruiker. Een aantal belangrijke mogelijkheden ondersteunen digitale transformatie en bevorderen de adoptie van de hybride cloud, zonder daarbij bestaande productiesystemen te verstoren.

Sinds de introductie van Red Hat Enterprise Linux 8 bèta is het door klanten en ontwikkelaars grondig getest. Geheel volgens het opensourcegedachtengoed spelen de klanten van Red Hat een belangrijke rol in de ontwikkeling van het product, en bestaande klanten en abonnees worden van harte uitgenodigd om Red Hat Enterprise Linux 8 bèta zelf te testen. Zo kunnen zij ervaren hoe ze applicaties kunnen inzetten met meer flexibiliteit, vertrouwen en controle. Via het Red Hat Developer Program krijgen ontwikkelaars ook inzicht in de toekomst van het enterprise Linux-platform.

Dit is een ingezonden bijdrage van Martin Percival, Principal Solutions Architect bij Red Hat. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.