Juniper Networks wil toegang tot de cloud gaan versimpelen

Networking is voor veel bedrijven en organisaties niet alleen meer relevant voor het realiseren van connectiviteit binnen hun eigen IT-omgevingen of datacenters. Tegenwoordig is het vooral de connectiviteit richting de grote public cloudomgevingen die al hun aandacht opeist. Het is deze integratie met de cloud waar Juniper Networks nu op inzet, kregen we eind vorig jaar tijdens het EMEA NXTWORK 2018-evenement mee. Een vijfstappenplan kan hierbij goed helpen.

We waren naar de druilerige Britse hoofdstad afgereisd om te horen hoe de Amerikaanse netwerkspecialist tegenwoordig precies tegen networking aankijkt en waarmee het bedrijf zich de komende jaren wil manifesteren.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ook bij Juniper Networks staat de cloud tegenwoordig zo goed als centraal, van on-premise naar hybride omgevingen tot cloudomgevingen. Van een leverancier van vooral fysieke netwerkapparatuur als routers, zoals de beruchte eerste ‘echte’ M40-internetrouter, switches en firewalls, is Juniper Networks nu uitgegroeid tot een netwerkleverancier van formaat met een breed portfolio aan hardware-oplossingen. Het gaat echter ook steeds meer om software, en dan vooral voor de cloud. Het bedrijf wil op deze manier alles leveren op het gebied van networking, van de edge tot de (multi)cloud en natuurlijk straks ook voor 5G.

Juniper Networks verschilt hiermee natuurlijk weinig van al die andere leveranciers die ook graag alles vanaf de edge tot in de (multi)cloud aan elkaar willen knopen. Alle bedrijven in de networking business zien in deze ontwikkeling tegenwoordig de toekomst en willen hun klanten daarvoor de beste oplossingen leveren. In een recent Magic Quadrant van Gartner voor het datacenter networking-segment staat Juniper Networks in de rechterbovenhoek samen met Arista Networks en ‘aarts-nemesis’ Cisco.

Tijdens het evenement toonde een medewerker in een kennissessie toch nog veel ontzag voor deze laatste leverancier. Volgens deze medewerker moet Juniper Networks zich presenteren als het ‘beste alternatief’ voor Cisco, in plaats van dat het zich gewoon richt op de kwaliteit van de eigen toepassingen. Best een opmerkelijke uitspraak op een evenement waar de naam van Cisco min of meer niet werd of kon worden genoemd.

Cloud belangrijk voor groei

Deze ‘stammenstrijd’ laat echter niet onverlet dat de Amerikaanse netwerkleverancier zijn klantenbestand de afgelopen jaren zag groeien. Waren eerst de serviceproviders en de datacentra de belangrijkste afnemers, tegenwoordig mag het bedrijf ook steeds meer grootzakelijke bedrijven tot zijn klanten rekenen. Het is dan ook deze laatste categorie die tijdens het evenement in Londen de meeste aandacht kreeg.

Belangrijkste reden is de stap die deze bedrijven naar de cloud maken en dan in het bijzonder naar de cloudomgevingen. Op netwerkgebied brengt deze stap, zo geeft CEO Rami Rahim aan, voor bedrijven veel complexiteit en vormt daardoor automatisch de grootste uitdaging.

Overal waar netwerken zijn, is tegenwoordig ook de cloud in al zijn vormen aanwezig. Bedrijven zetten of draaien volgens de netwerkleverancier hun applicaties en workloads niet alleen meer in hun on-premise datacenter, maar steeds meer ook in hybride omgevingen en in (multi)cloud-omgevingen. Niet alleen bij de hyperscalers als AWS, Azure en Google Cloud, maar ook bij andere omgevingen als IBM Cloud of Salesforce. Rahim noemt dit ook wel de ‘scale out-era’.

Scale-out brengt complexiteit voor netwerken

De vraag is echter of bedrijven dit momenteel wel aankunnen met hun bestaande netwerken, aldus de CEO. En wordt deze ‘scale-out’ of stap naar (multi)cloudomgevingen voor hen niet te complex? Volgens Rahim is de toenemende complexiteit waarmee klanten binnen hun netwerken te maken krijgen een vaststaand feit. Hij illustreert deze complexiteit met een voorbeeld van een switch die een Mean Time Between Failure (MTBF), gemiddelde storingsvrije periode, heeft van 400 jaar. Dit is prettig want dit betekent dat hij zeer robuust is. Bij een park van 40.000 switches ligt dit anders. Dan is het mogelijk dat het netwerk, door een failure van een switch, er wel iedere dag een keer uitligt. Kortom, het beheer van het netwerk wordt door de scale-out veel complexer.

Juniper Networks wil deze complexiteit voor bedrijven nu verminderen, om beter naar die diverse cloudomgevingen te kunnen overstappen. Meer ‘simplicity’ bewerkstelligen, zoals het mooi heet.

Software defined networking als heilige graal

Voor dit versimpelen, het makkelijker beheren en veiliger maken van cloudomgevingen, vindt Rahim dat de industrie zich niet per se moet richten op het bouwen van betere netwerken, maar op het ervoor zorgen dat deze netwerken zichzelf beter maken. Software-defined networking is dan de heilige graal.

Deze technologie zorgt ervoor dat netwerken worden geabstraheerd, programmeerbaar worden gemaakt en vooral geautomatiseerd worden. De kernelementen van software-defined networking die dit mogelijk moeten maken, zijn zichtbaarheid, inzicht en, last-but-not-least, automatisering.

Met zichtbaarheid moeten bedrijven over de hele netwerkinfrastructuur heen kunnen kijken om te zien wat er precies op en binnen de netwerken, van edge tot alle public cloud-omgevingen, gebeurt. Inzicht helpt bedrijven de informatie die uit de netwerken naar bovenkomt met behulp van analytics te ‘vertalen’ naar doelgerichte ingrepen of oplossingen. Tot slot zorgt automatisering ervoor dat dit allemaal, zonder al te veel menselijke inmenging, kan plaatsvinden.

Self Driving Network is ultieme doel

Dit alles moet leiden tot een ‘Self Driving Network’. Een ‘Self Driving Network’ is een netwerk dat bestaat uit een combinatie van telemetrie, workflow-automatisering, DevOps en kunstmatige intelligentie in de vorm van machine learning. Deze technologie zorgt ervoor dat de netwerkinfrastructuur responsive is, zich automatisch aanpast en uiteindelijk voorspellend handelt. Hiermee kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun netwerken volledig geschikt zijn voor de eisen die cloudomgevingen stellen voor het ‘bewegen en verplaatsen’ van applicaties en workloads. Voor bedrijven leidt dit natuurlijk tot meer flexibiliteit, kostenbesparingen en hun activiteiten makkelijker kunnen versnellen. Uiteindelijk kunnen zij zich op deze manier weer meer op hun echte activiteiten focussen.

Juniper Networks geeft wel aan dat dit Self Driving Network voorlopig nog toekomstmuziek is. De meeste bedrijven zitten volgens Rahim nu nog in de fase dat zij ‘event-driven’ automatiering gebruiken. Dit betekent onder meer dat zij automatisering toepassen op de hele IT-infrastructuur, telemetrie inzetten voor het vergaren van informatie en ten slotte bepaalde processen automatiseren op basis van vastgestelde regels.

Vijfstappenmodel voor de cloud

Om bedrijven en organisaties met software-defined networking zo makkelijk en veilig mogelijk naar cloudomgevingen te laten overstappen, heeft het netwerkbedrijf een vijfstappenmodel ontwikkeld. Met dit model wordt volgens Juniper Networks voorkomen dat bedrijven eigenlijk maar ‘wat gaan doen’ om de complexiteit voor een overstap te laten verdwijnen. Bedrijven en organisaties lopen hierdoor het risico dat zij hun netwerkomgevingen in voor hen begrijpbare brokjes opdelen en deze harde grenzen geven. Volgens de netwerkspecialist werkt dit laatste binnen cloudomgevingen niet meer, omdat applicaties en workloads zich min of meer ‘onzichtbaar’ over de diverse cloudomgevingen bewegen voor een zo min mogelijke latency.

Binnen het vijfstappenmodel is de eerste stap ‘device driven’. Hierbij stellen bedrijven of organisaties vast welke capaciteiten nodig zijn voor hun netwerkinfrastructuur. Op grond daarvan wordt apparatuur aanschaft. De tweede stap is het realiseren van meer samenhang tussen alle devices binnen de netwerkinfrastructuur.

Bij stap drie wordt er al gekeken naar de activiteiten die op het netwerk worden uitgevoerd. Hierbij staan het data-model, de telemetrie voor informatie over het gedrag van de gegevens en de gegevensdistributie centraal. De vierde stap is het combineren van de gewenste bedrijfsvoering en de gewenste automatisering daarbij.

Tot slot is de vijfde en laatste stap welke verwachtingen de uiteindelijke klanten hebben. Hierbij zijn databescherming en het tijdig en juiste gebruik van applicaties een rol. Juniper Networks ziet dit als een revolutionair proces dat uiteindelijk leidt tot een eenvoudige en veilige transitie naar de cloud.

Contrail Enterprise Cloud

Om dit hele stappenproces te begeleiden, heeft de leverancier natuurlijk het juiste pallet aan oplossingen. Concreet draait het om de toepassing Contrail Enterprise Cloud. Deze oplossing biedt een platform waarmee bedrijven en organisaties consequent elke netwerkfunctionaliteit voor cloudomgevingen, workloads en implementaties kunne uitvoeren, controleren en bewaken.

De oplossing werkt onder meer met alle bekende grote public cloudomgevingen en orkestreert policies voor networking en beveiliging. Bovendien kan met deze oplossing een ‘intent-based’ netwerkmodel worden opgezet. Hiermee kunnen bedrijven al hun zakelijke behoeftes vastleggen in een model en dit binnen het hele netwerk activeren en garanderen. Op deze manier kunnen zij dan weer profiteren van het verbeteren van hun bedrijfsprocessen, de beveiliging in het netwerk verder opschroeven, proactief beheer uitvoeren en meer innovatie bieden.

Ook deze eigen software-oplossing van Juniper Networks werd tijdens EMEA NXTWORK 2018 weer als een ‘open alternatief’ gezien voor de oplossingen van Cisco en ook VMware, in het bijzonder Cisco’s Application Centric Infrastructure (ACI) en VMware NSX.

Samenwerking met Nutanix en Red Hat

Tijdens het evenement kondigde Juniper Netwoks aan dat het voor zijn cloudoplossingen samenwerkt met Hyper-Converged Infrastructure- en storagespecialist Nutanix en ook Red Hat. Met de eerste partij, die we overigens onlangs ook uitgebreid bespraken, gaat het om een integratie tussen Contrail Enterprise Multicloud en API’s van Nutanix. Deze integratie moet onder meer een verbeterde netwerkzichtbaarheid voor gevirtualiseerde workloads bieden, waardoor het mogelijk wordt om het beheer van de complete fabric te automatiseren.

Daarnaast gaat Juniper Networks zijn Unified Cybersecurity Platform combineren met het SDN-aanbod van Nutanix, in het bijzonder Flow en AHV Hypervisor. Deze combinatie moet applicaties beveiligen door microsegmentatie toe te passen binnen de enterprise cloudomgevingen.

De samenwerking met Red Hat voor Enterprise Cloud richt zich specifiek op het beheer en uitvoeren van applicaties en services binnen elke virtual machine (VM), container en cloudomgeving. Hierbij gaat het vooral om de integratie met Red Hat OpenShift Container en het OpenStack-platform.

Toekomstige ontwikkelingen

Rond Q2 2019 wordt de Control Enterprise-oplossing verder uitgebreid met specifieke cloudgebaseerde SDN-toepassingen voor campus- en deelkantoor-omgevingen. Verder gaat Juniper Networks dit jaar nog meer softwaregebaseerde toepassingen op de markt brengen, zoals voor 5G. Hiervoor werkt het samen met mobiele netwerkspecialist Ericsson.

Juniper Networks zet dus stevig in op het versimpelen van de overstap of transitie van bedrijven en organisaties naar de diverse cloudomgevingen en het wegnemen van de complexiteit die dit voor netwerken met zich meebrengt. Daarin verschillen ze, zoals eerder gezegd, niet zoveel van andere aanbieders. We zijn daarom benieuwd welke echt onderscheidende features de netwerkspecialist dit jaar gaat brengen. Vooral de samenwerkingen met Nutanix, maar ook bijvoorbeeld op het gebied van 5G, maken dit razend interessant.