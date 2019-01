2019 staat in het teken van de strijd om het leiderschap in zakelijke IT: wie sleept de winst binnen?

In zekere zin was 2018 voor ontwikkelaars van opkomende AI-, automatiserings-, data- en blockchain-technologieën vergelijkbaar met een tv-programma zoals Ninja Warrior. De belangrijkste spelers in de markt moesten obstakels overwinnen en uitdagingen aangaan om te overleven. Maar ondanks dat ze hun uiterste best deden en het spelletje hard speelden, greep iedereen naast de hoofdprijs en was er geen duidelijke winnaar.

Nu 2018 achter de rug is, begint het spel opnieuw. Wie sleept de winst binnen? Of sluiten we 2019 straks ook af zonder duidelijke winnaar? Dit zijn onze voorspellingen voor 2019.

Langzame acceptatie AI

Artificial intelligence (AI) zal van cruciaal belang zijn – maar alleen als bedrijven dit gegevensmonster kunnen temmen en begrijpen hoe ze de technologie kunnen toepassen binnen hun organisatie. Uit de ICT Enterprise Insights Survey van Ovum blijkt dat in 2019 60 procent van de bedrijven een AI-strategie zullen hebben. Daarom verwachten we dat bedrijven vooral op zoek gaan naar praktische manieren om AI in te zetten voor hun business. Dit zullen voornamelijk methodes zijn om AI te integreren in hun applicaties. Waarom?

De schatting is dat we in 2019 meer gegevens zullen genereren dan in de afgelopen 5.000 jaar. Bedrijven worden nu al uitgedaagd om die data slim te gebruiken om processen te verbeteren en inzichten te verkrijgen die nodig zijn om sneller, efficiënter en flexibeler te werken.

Dit geeft hen een manier om AI te integreren in middelen die het grote publiek al kent, om zo acceptatie te stimuleren en de angst voor de opkomst van robots weg te nemen. Bovendien zal de toename van data betekenen dat AI uiteindelijk verweven raakt met de infrastructuur en bepalend wordt in alle systemen van een bedrijf.

Het resultaat? We zien nu al dat applicaties voor onze ogen veranderen. Traditionele backoffice-tools worden opnieuw uitgevonden met innovatieve frontends en commerciële automatisering. In de toekomst zal deze transformatie verder doorzetten.

Verdubbelen van productiviteit

Een van de belangrijkste zakelijke drijfveren om AI in te zetten, is de kracht om de menselijke productiviteit en business-efficiëntie te vergroten. Een recente Oracle- enquête onder internationale managers wees uit dat 42 procent al onderzoek doet naar de voordelen van AI-technologie om efficiëntie binnen de organisatie te verbeteren. En met de voortdurende verbeteringen in de cognitieve AI-mogelijkheden zullen die voordelen alleen maar groter worden.

Bij Oracle zien we dat klanten zoals de Spaanse voetbalclub RCD Espanyol AI inzetten om het productiviteitsniveau van het financiële team met 20 procent te verhogen. Ze rekenen op de technologie om zakelijke beslissingen te nemen die geen menselijke inbreng vereisen.

We voorspellen dat in 2025 de productiviteitswinsten die door AI worden behaald en de toegenomen augmented ervaringen kunnen oplopen tot 50 procent in vergelijking met de huidige bedrijfsvoering. Dat is transformationeel.

‘Autonomie’ verplaatst (data)bergen, niet alleen auto’s

Gartner voorspelt dat over twee jaar 90 procent van de bedrijfsstrategieën data expliciet zal noemen als een essentieel bedrijfsmiddel, waarbij het maken van analyses een essentiële competentie wordt. Omdat de gegevensniveaus die momenteel beschikbaar zijn, te veel zijn voor mensen, is een nieuwe aanpak van cruciaal belang. Bedrijven beginnen zich namelijk te realiseren dat ze beter met hun data moeten omgaan als ze echt van informatie willen profiteren en willen investeren in AI- en Internet of Things (IoT).

Wat als de complexe datamanagementsystemen die gegevens omzetten in inzichten, zichzelf kunnen aansturen, repareren en beveiligen? Wat als deze systemen net zo eenvoudig worden als het concept van de zelfrijdende auto?

Oracle heeft de volgende stap in extreme automatisering al gezet met de Oracle Autonomous Database. We verwachten dat een groot aantal bedrijven vergelijkbare mogelijkheden zullen onderzoeken voor elk aspect van databeheer.

Sterker nog, we geloven dat automatisering overal in bedrijven zal doordringen, en dat 70 procent van de IT-functies volledig geautomatiseerd zal zijn. Dit zorgt ervoor dat IT-teams geen uren meer hoeven te steken in routinewerk en kunnen focussen op innovaties en bedrijfsontwikkeling. Onze klant QMP Health heeft bijvoorbeeld zijn infrastructuur geautomatiseerd om zichzelf aan te passen en zonder downtime zichzelf aan te sturen. Dit levert snellere responstijden en snellere beslissingen op voor de organisatie en zijn patiënten.

En omdat het aantal beveiligingsincidenten verhonderdvoudigt, moeten veel beveiligingstaken worden geautomatiseerd. Het meest recente Cloud Adoption and Risk Report van McAfee toont aan dat de gemiddelde organisatie slechts 1 op 100 miljoen gebeurtenissen als een bedreiging ziet, maar met zo veel gebeurtenissen is het vinden van een bedreiging zonder automatisering vergelijkbaar met het zoeken van een naald in een hooiberg.

Bovendien gaan klantervaringen en automatisering hand in hand. Van klantinteracties is 70 procent geautomatiseerd en chatbots met AI luiden een nieuw tijdperk van klantervaringen in. Tegenwoordig gebruikt 89 procent van de consumenten al voice-assistenten voor diensten en maakt 69 procent van de zakelijke klantenservicefuncties gebruik van chatbots voor eenvoudige, wrijvingsloos, en altijd en overal aanwezig betrokkenheid. Dit zal in toenemende mate veranderen van een ‘nice to have’ naar een basisverwachting voor bijna alle markten. Om die reden voorspellen we dat 85 procent van alle klantinteracties zal worden geautomatiseerd.

Blockchain wordt hoeksteen van vertrouwen

Tot slot zal de blockchain, gewantrouwd door zijn connectie met bitcoin, steeds gewoner worden binnen bedrijven. Het zal ook de nieuwe standaard worden voor transparantie en vertrouwen in 2019. Deze verandering komt samen met de realisatie dat blockchain voor meer dan alleen digitaal boekhouden kan worden gebruikt.

We zien dat deze technologie nu al wordt ingezet voor de verantwoorde productie van olijfolie, het bijhouden van het gebruik van zonne-energie en om één bron van waarheid te creëren voor documentatieprocessen die ten grondslag liggen aan de wereldwijde scheepvaartindustrie. In 2019 zien we dat blockchain in nog bredere contexten wordt gebruikt. Van het verifiëren van de echtheid van edelstenen tot het ontdekken van de bron van voedselverontreinigingen en het controleren of medicijnen worden geproduceerd in overeenstemming met strenge industrieregels.

Blockchain zal ook, net als AI, langzaam zijn plek veroveren in de dagelijkse praktijk, omdat het ook zal worden geïntegreerd in zakelijke applicaties.

IT-kampioen 2019

En dan nu de hamvraag: wie sleept in 2019 de winst binnen? Iedereen zal het goed doen, en 2019 zal zeker een jaar zijn waarin we de grootste buzzwords van voorspelling naar vervulling zullen gaan. Maar de technieken kunnen alleen hun potentie waarmaken als ze echte tractie in de markt veroorzaken. Het behoort tot het verleden dat AI of blockchain worden gezien als verschillende onderdelen in een infrastructuur. In plaats daarvan zullen ze worden geïntegreerd in bedrijfsapplicaties om het echte voordeel te realiseren.

De conclusie? Om de kampioen van 2019 te worden, hebben bedrijven een partner nodig die hun sterke punten naar voren brengt en hun toegevoegde waarde onderstreept. En om in de Ninja Warrior-context te blijven, hebben ze een coach nodig die gelijk staat aan een volledig geïntegreerde cloud die controle, beveiliging en innovatie op één plaats samenbrengt. Zo kunnen organisaties hun activiteiten in de cloud blijven uitvoeren, ongeacht de werkdruk of opkomende trends na 2019, en krijgen ze de mogelijkheid om de producten en diensten te leveren die hen behendig en concurrerend houden.

Dit is een ingezonden bijdrage van Wouter van der Brugghen, Sales Consulting Director Business Analytics bij Oracle. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.