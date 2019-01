Netgear laat zijn innovatieve gezicht zien

Begin januari was Techzine aanwezig op de CES, waar we onder andere Netgear bezochten. Deze netwerkspeler doet in de Benelux goede zaken, zowel voor particulieren als bedrijven. Dit jaar toonde Netgear zich met een veelvoud aan producten zeer innovatief op de CES. We spraken met Richard Jonker, Vice President product line management SMB bij Netgear.

Rondom de CES was veel te doen over de introductie van wifi 6. In de IT-wereld beter bekend als 802.11ax, de opvolger van ac. Kort samengevat betekent wifi 6 meer snelheid en een beter bereik door gerichter te werken en met grotere frequentieblokken te werken. Netgear is een van de eerste partijen die hiermee aan de slag gaat.

Netgear Orbi krijgt als eerste wifi 6

Een van de eerste producten die wifi 6 (802.11ax) krijgt is de nieuwe Netgear Orbi-set. We hebben in het verleden zowel de Netgear Orbi als de Netgear Orbi Pro aan een review onderworpen, dit mesh-systeem is zeer geschikt voor zowel particulieren als bedrijven. Met een mesh-oplossing is het mogelijk met een paar satellieten snel een heel groot gebied wifi-dekking te geven. Daarnaast kan het systeem met flink wat clients overweg. De normale Orbi is gericht op thuisgebruikers en kleine ondernemers, de Orbi Pro wordt ook door grotere bedrijven gebruikt.

Netgear Orbi Pro ook buiten en aan het plafond

Zo is er een pakketdienst in Nederland die de Orbi Pro in zijn distributiecentra gebruikt. Men scant daar de hele dag pakketjes en chauffeurs rijden af en aan. De handheld-computers die hiervoor gebruikt worden, moeten direct met wifi verbinden voor updates. Met de Orbi-producten kan het hele distributiecentrum snel gedekt worden en goed omgaan met veel verschillende clients.

Jonker kon op dit moment alleen bevestigen dat de Orbi voorzien wordt van wifi 6, maar hij liet er geen onduidelijkheid over bestaan dat Netgear de nieuwe technologie graag uitbreidt naar meer producten. Hoe sneller de wifi-netwerken worden, de beter het is. Het moet alleen gefaseerd en kan niet allemaal tegelijk.

De Netgear Orbi Pro serie heeft overigens wel de nodige updates gekregen. Zo is er ook een plafond-model geïntroduceerd en een model dat buiten kan worden opgehangen. Op die manier kan het netwerk fors worden uitgebreid en dus ook in vochtige omgevingen worden opgehangen. Door de Orbi Pro op het plafond te hangen wordt het voor de units nog eenvoudiger om beter te presteren.

Voor de normale Orbi nu ook een samenwerking met Harman Kardon

De consumentenafdeling van Netgear ziet ook de voordelen van het plaatsen van Orbi-satellieten op prominente plekken. Daarom heeft het getracht de satellieten een beetje een modern wit uiterlijk te geven dat kan opgaan in het interieur. Het aan het plafond hangen van een Orbi-satelliet bij een thuisgebruiker zal niet snel gebeuren, dus moesten ze wat anders bedenken. Daaruit kwam de samenwerking met Harman Kardon naar voren.

Netgear heeft nu samen met Harman Kardon een draadloze speaker ontwikkeld waar de Orbi-satelliet in zit verwerkt, de Netgear Orbi Voice. De naam Voice komt voort uit het feit dat er ook ondersteuning is voor Amazon Alexa, de spraakassistent. Hierdoor wordt het voor gebruikers prettiger om deze prominenter te plaatsen, daarnaast krijgt de gebruiker twee producten voor de prijs van één. Voor Netgear is het bijkomend voordeel dat mensen graag wat meer geld uitgeven voor een goedklinkende speaker dan voor een netwerkoplossing. Netgear verwacht verder binnenkort ook met een eigen soundbar op de markt te komen waar een Orbi in verwerkt zit, wederom samen met Harman Kardon.

Managed Service Providers krijgen eigen multi-tenant Netgear Insight-omgeving

Voor de grotere zakelijke klanten, vooral voor de MSP’s, komt Netgear met een uitbreiding van Netgear Insight. Netgear Insight is het applicatieplatform waarmee tegenwoordig alle producten van het bedrijf zijn te beheren, zowel via een cloudinterface als via de app.

Het was al mogelijk om bijvoorbeeld alle access points in je bedrijf via Insight te beheren, waar we onlangs nog een uitgebreid artikel over publiceerden. Daar komt nu een laag bovenop, met de naam Netgear Insight Pro. Hiermee kunnen MSP’s Network as a Service gaan bieden. In deze omgeving maken ze klantomgevingen of vestigingen aan en kunnen ze snel van de ene omgeving naar de andere switchen.

Ook kunnen ze standaard configuraties maken, of configuraties van de ene vestiging naar de andere kopiëren. Uiteindelijk is het gewoon een multi-tenant omgeving waarmee het beheer van veel verschillende omgevingen veel eenvoudiger wordt. Hun klanten kunnen naar wens nog steeds inloggen in Insight en zien dan de omgeving die we recent hebben getest. Netgear Insight Pro draait daar echt bovenop.

We begrepen van Jonker dat in Nederland al flink wat MSP’s er mee aan de slag zijn gegaan, omdat de meeste feedback voor het ontwikkelen van Netgear Insight Pro ook uit Nederland is gekomen. Samen met die partners is dit product ontwikkeld. Het bedrijf heeft er ook hoge verwachtingen van. We gaan de komende periode uiteraard zien hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen.

Netgear innoveert met digitale schilderijen

Tot slot hebben we met Jonker nog even stilgestaan bij de overname van Meural. Deze startup werd door Netgear overgenomen in september vorig jaar. Het is enigszins te vergelijken met de digitale fotolijstjes die een aantal jaar geleden ineens de markt veroverden. Inmiddels zien we dit soort producten een stuk minder, maar Netgear ziet echt mogelijkheden in deze productgroep, wel met een eigen visie.

Netgear zet namelijk niet echt in op een digitaal fotolijstje maar meer op een digitaal kunstwerk. De schermen zijn aangepast zodat het meer oogt als een geprint kunstwerk dan als een beeldscherm, er zitten dan ook schilderijlijsten om de schermen heen. Op dit moment verkrijgbaar in diverse formaten, maar nog geen hele grote maten. Die moeten later in 2019 volgen.

Gebruikers kunnen hun eigen materiaal toevoegen, maar ook een abonnement nemen, waarbij ze enorm veel kunst tot hun beschikking krijgen. Ook kan worden ingesteld dat de afbeelding op het scherm om de zoveel tijd moet veranderen. Dat kan elke paar minuten zijn, maar ook slechts een keer per dag of tien keer per dag. Gebruikers kunnen dit configureren of bedienen met een app, ook kan je swipen voor het scherm om een andere afbeelding te tonen.

We zien eigenlijk direct dat Netgear zijn stempel drukt op deze producten. Zo ondersteunen de nieuwe versies Power-over-Ethernet, zodat er geen adapter meer nodig is. Wellicht komen er in de toekomst ook versies, waarbij er Orbi-technologie in het schilderij is ingebouwd zodat het draadloos netwerk via een schilderij kan worden verbeterd.

Wat betreft de doelgroep, deze producten zijn zowel voor particulieren als bedrijven interessant. Zeker als Netgear dadelijk de grotere formaten gaat introduceren, zullen deze niet misstaan in een willekeurige bedrijfs- of kantooromgeving.