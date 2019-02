Eaton houdt computers thuis tot aan het datacenter in leven bij stroomuitval

Recent spraken we met Niek van Doorn, Sales Manager IT Channel Benelux bij Eaton en verantwoordelijk voor de UPS-systemen van het bedrijf. Eaton is een powermanagementbedrijf met enorm veel productcategorieën, al richtten wij ons tijdens het interview op de UPS-systemen. Deze systemen zijn 24/7 actief en filteren stroomstoringen. Bij stroomuitval gaat de UPS over op een batterij.

Eaton richt zich met zijn UPS-systemen voornamelijk op het midden- en kleinbedrijf, maar sinds enige tijd levert het ook units voor thuis en kan het units op maat leveren voor enterprises. De grootste afnemers komen echter uit het middensegment. Van Doorn is verantwoordelijk voor dit middensegment. Zijn collega’s nemen de datacentermarkt en de hyperscalers voor hun rekening, waar Eaton ook veel klanten heeft.

UPS is naast een noodvoorziening ook een stukje beveiliging

Een UPS beschikt over meer features dan alleen een accu die stroom levert op het moment dat het energienet het laat afweten. Eaton heeft zijn producten de afgelopen jaren verder geoptimaliseerd zodat ze een stuk meer features bevatten en nuttiger in gebruik zijn.

Belangrijk om te weten is dat een UPS ervoor zorgt dat de stroomtoevoer naar de hardware die eraan is gekoppeld continue hetzelfde is. De UPS levert continu 230 volt, dat klinkt heel logisch maar in de praktijk is het dat niet. Het energienet levert namelijk niet continu 230 volt. Vaak schommelt dat een beetje omhoog en omlaag. Doorgaans geen probleem, maar bij hele hoge pieken of dippen kan dat schade toebrengen aan de hardware. Ook bij bijvoorbeeld blikseminslag kan de UPS voorkomen dat de hardware een megapiek te verwerken krijgt. Uiteindelijk is de belangrijkste feature natuurlijk dat niet alles uitvalt als het energienet het compleet laat afweten.

In Nederland hebben we in vergelijking met andere landen een redelijk goed stroomnetwerk met relatief weinig storingen. Wel moeten we hierbij opmerken dat dit aan het veranderen is. In bijvoorbeeld de regio Amsterdam is het stroomnetwerk redelijk overbelast en is er met regelmaat sprake van netwerkproblemen. Op dit moment valt het qua storingen nog mee, maar het netwerk moet fors worden uitgebreid om aan alle toekomstige stroomvraag te kunnen voldoen. In België is het nog veel erger. Daar is het stroomnetwerk de laatste jaren zeer onstabiel geworden, doordat het land te weinig stroom tot zijn beschikking heeft.

UPS-systemen van Eaton enorm software gedreven

De UPS-systemen van Eaton zijn enorm software gedreven. Dat is ook wel nodig want uiteindelijk is een UPS maar een korte oplossing. De meeste bedrijven hangen complete servers achter zo’n UPS en dan is de accu van een UPS binnen een minuut of 10 aardig leeg. Als je op een klein kantoor of thuis alleen je modem en wifi-accesspoints aan de UPS hangt, zullen deze wel wat langer meegaan en kan er op laptops, tablets en telefoons nog wel worden doorgewerkt. Er zijn overigens wel additionele battery modules te verkrijgen om gedurende een langere periode vanaf de batterij van de UPS te werken.

De meeste bedrijven hebben echter te maken met een kort tijdbestek van meestal zo’n 10 tot 15 minuten. Dat lijkt heel weinig, maar dat is vaak voldoende om de aggregaten in te schakelen bij een datacenter die vervolgens de diesel omzetten in stroom. Deze levert Eaton overigens niet, daarvoor kan je wel bij partners terecht. De softwarelaag binnen zo’n UPS wordt zo ineens heel belangrijk. Zodra een UPS detecteert dat er stroomuitval is en de servers worden gevoed door de accu’s, kan de UPS automatisch een signaal sturen om de aggregaten op te starten. Nu zal niet elk bedrijf een aggregaat in de kelder hebben staan, dus sommige moeten het ook zonder doen. In dat geval heeft Eaton nog een hoop andere software integraties die soelaas bieden.

Zo is er ondersteuning voor vrijwel elke hypervisor, van Hyper-V, VMware, Nutanix tot KVM. Op die manier kan bijvoorbeeld worden geconfigureerd welke kritieke virtuele servers of applicaties moeten worden gemigreerd naar een externe locatie waar de stroom niet is uitgevallen. Of bijvoorbeeld naar de Azure- of AWS-cloud. Ook kan er worden gekozen om niet essentiële servers af te sluiten, zodat het stroomverbruik van het serverpark fors wordt verminderd en alleen de hoognodige zaken blijven draaien of worden gemigreerd. Met dit soort uitgebreide ondersteuning weet Eaton wel echt het verschil te maken.

Veel innovatie in batterijtechnologie waardoor upgraden zinvol is

Van Doorn laat weten dat de vraag naar UPS-technologie weer echt begint toe te nemen. De afgelopen jaren waren niet altijd even gemakkelijk, al heeft Eaton wel elk jaar marktaandeel kunnen winnen. Aan de ene kant omdat ze niet de grootste speler zijn, maar aan de andere kant door alle innovatie op onder andere batterijtechnologie en -efficiëntie. Zo heeft Eaton veel klanten binnengehaald die hun bestaande UPS-systemen hebben vervangen door die van Eaton, omdat die veel efficiënter zijn. Daardoor is upgraden in sommige gevallen goedkoper dan het huidige systeem aanhouden wanneer je dat over een aantal jaar uitsmeert.

Zodra je hardware achter een UPS hangt heb je te maken met rendementsverlies. Dat rendementsverlies heeft Eaton de afgelopen jaren weten te minimaliseren. De meeste modellen zitten nu op zo’n 97 tot 98 procent, waar dat jaren geleden nog zo’n 80 procent was. Dat betekent dus dat je met de nieuwe modellen zo’n 18 procent meer stroom hebt voor hetzelfde prijskaartje. Dat kan aardig aantikken bij een datacenter en dan is upgraden inderdaad snel en stuk goedkoper. Daarnaast zien ze dat niet elke concurrent zijn rendement op orde heeft, waardoor Eaton ook hierin goede zaken heeft gedaan.

Bedrijven willen meer advies en inzichten in stroomverbruik

Het prijskaartje van een kWh is de afgelopen jaren meer omhoog dan omlaag gegaan. Voor bedrijven is het dan ook van belang dat ze aan de ene kant investeren in de juiste oplossing en aan de andere kant een goed overzicht hebben van hun verbruik. In beide heeft Eaton dan ook geïnvesteerd. Zodra klanten voor een grote omgeving een UPS nodig hebben dan komt een expert van Eaton langs om een advies op maat op te stellen, zodat de klant de juiste oplossing krijgt met een goed rendement en waarbij de risico’s zo klein mogelijk worden gehouden.

Aan de andere kant heeft Eaton de IPM IT-software ontwikkeld. Dit is een software oplossing voor enterprises waarmee ze zo’n 50 racks in kaart kunnen brengen en exact kunnen zien wat er in welk rack hangt en hoeveel stroom het verbruikt. Hierdoor kunnen ze snel zien welke servers de grootverbruikers zijn en waar er nog wat te winnen valt. Daarnaast is het ook mogelijk om dit te koppelen met andere sensoren, zoals een rook-, water- of een temperatuursensor. Op die manier kan bijvoorbeeld bij wateroverlast ook worden gekozen voor het migreren van kritieke applicaties of kunnen mogelijke hardware problemen vroegtijdig worden gedetecteerd als de temperatuur te hoog oploopt.

Eaton heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om zijn UPS-portfolio te versterken en hierin een sterke speler te worden. Van Doorn ziet nog genoeg uitdagingen en verwacht in 2019 een forse groei te kunnen doormaken. We gaan het op de voet volgen.