Tableau laat je tot in detail praten met je data

Big data gaat binnen bedrijven steeds vaker een rol spelen om operationele processen te ondersteunen. Maar hoe kunnen medewerkers goed en overzichtelijk deze brei aan data visualiseren om daaruit conclusies te kunnen trekken? Tableau levert hiervoor een tool die dit mogelijk maakt. Reden te meer om eens in gesprek te gaan met het bedrijf.

Bedrijven en organisaties worden steeds meer ‘data driven’ en verzamelen steeds meer gegevens om dit een rol te kunnen laten spelen in hun dagelijkse operationele business. Big data komt bedrijven binnen vanuit verschillende omgevingen, zoals CRM-systemen of tegenwoordig zelfs het Internet of Things, wordt al dan niet in de cloud opgeslagen en moet vervolgens worden verwerkt tot bruikbare informatie. Data bevat dus veel waarde voor bedrijven en die bereikt hen tegenwoordig en masse.

Toch wordt het hierna complex voor bedrijven. Ze krijgen wel die (big) data binnen en weten het op een of andere manier op te slaan, maar dan komt de verwerking om de hoek kijken. Hoe kunnen zij al die ruwe gegevens omtoveren tot bruikbare stukjes voor het analyseren, interacteren en interpreteren van informatie? En vooral ook, hoe krijgen de analisten deze informatie aangereikt zonder dat ze veel moeite moeten doen om uit de data-brei overzichtelijke plaatjes te destilleren?

Praten met data

Enter de specialist op het gebied van visual analytics Tableau. De oplossingen van dit bedrijf maken het mogelijk dat mensen bepaalde data daadwerkelijk kunnen zien en begrijpen, zo geeft salesdirector Benelux Diederick Beels van Tableau aan.

Met de toepassingen kunnen werknemers vanuit het bedrijf de ‘conversatie met de data’ aangaan. Dit is natuurlijk handig omdat werknemers vaak de experts zijn op het gebruik van de onderliggende data voor hun werkzaamheden. Daarom kunnen zij direct ‘doorvragen’ op deze data en zo veel meer te weten komen.

Dit in tegenstelling tot wanneer zij de interpretatie van data van elders moeten halen, bijvoorbeeld van de IT-afdeling wiens expertise natuurlijk ergens anders ligt. Over het algemeen kunnen zij natuurlijk dieperliggende data van deze afdelingen krijgen, maar die geven volgens Beels vaak nog niet het hele complete plaatje.

Individuele medewerkers kunnen dus met Tableau eenvoudig vanuit hun denkproces op een visuele manier vragen stellen aan hun data. De antwoorden op deze data worden dan vervolgens ook weer visueel vormgegeven. De tool is dus eigenlijk een soort van interface om het gesprek met de data aan te gaan en daaruit de antwoorden weer te geven. Met doorvragen kunnen medewerkers dan ook steeds gedetailleerdere ‘antwoorden ’krijgen.

Uiteindelijk is dan een bijna real time extreem gedetailleerd overzicht mogelijk waarin de antwoorden op deze vragen op een visueel aantrekkelijke en duidelijke manier worden gepresenteerd. Dit is volgens Tableau dan ook helemaal in lijn met de ‘data driven’ manier van werken door bedrijven die, zoals hierboven aangegeven, tegenwoordig steeds meer de norm wordt.

Data voorbereiden

Voor het zo specifiek mogelijk antwoorden uit de grote brei van data halen, heeft Tableau diverse tools die het proces eigenlijk van A tot Z uitvoeren. In de eerste plaats is er een tool om big data geschikt te maken voor het ‘vraag en antwoord spel’. Ruwe big data is, zo geeft Beels aan, nog niet geschikt om direct analyses op uit te voeren. Dit moet eerst worden ‘schoongemaakt’ of worden ‘geprepareerd’ alvorens te worden gebruikt. Dit heet ook wel data prep. De tool Tableau Prep zorgt hiervoor en optimaliseert automatisch de ruwe data zonder daarvoor allerlei scripts of formules.

Daarnaast beschikt Tableau Prep over functionaliteit in de vorm van algoritmen die ervoor zorgt dat complexe taken worden geautomatiseerd en integreren met de analytische workflow van Tableau voor het sneller verkrijgen van inzichten. Zo worden repetitieve taken, zoals groeperen op uitspraak of opschonen op basis van interpunctie, geautomatiseerd in bewerkingen die met een enkele muisklik vallen af te handelen.

Tableau tool

In Tableau-Creator kunnen gebruikers vervolgens deze vooraf voorbereide data laten inlopen en via moderne dashboards die bewerkingen uitvoeren. Dit is eigenlijk het stellen van de vragen, die vervolgens weer leiden tot nieuwe mooie overzichten in de vorm van grafieken, tabellen, percentages of andere cijfers en weer andere inzichten geven.

De data die voor de tools Tableau Prep en Tableau Creator benodigd is, kan overal vandaan komen. Dit kan komen uit Excel-of Word-bestanden, on-premise servers, private datacenters, hybride omgevingen tot aan de public cloudomgevingen van de hyperscalers aan toe. In dit laatste geval geldt dit vooral voor de usual suspects als AWS, Azure en Google Cloud, maar de data kan bijvoorbeeld ook uit een ERP-systeem van SAP komen. De tool is ook zeer geschikt voor gebruik via gevirtualiseerde omgevingen als VMware, Citrix, Hyper-V en Parallels.

In totaal zijn er meer dan 40 speciale connectors beschikbaar waarvandaan of waarheen gebruikers hun data kunnen importeren en exporteren. Bovendien is er ook een speciale web connector, zodat gebruikers data kunnen halen van websites die data in het HTML-, XML- of JSON-formaat beschikbaar stellen.

Verschillende smaken

Tableau is in aantal toepassingen leverbaar. Zo is er de Creator-versie voor zowel zakelijke gebruikers als niet-professionals, Server, de SaaS-oplossing Online, de Reader-applicatie waarmee binnen bedrijven iedereen de gepresenteerde informatie kan inzien en uiteindelijk de Public-versie waarmee de hele wereld bepaalde via Tableau Public gecreëerde informatie kan inzien. Natuurlijk is er ook een gratis mobiele app beschikbaar. Met de tool Tableau Public kunnen gebruikers hun vormgegeven datasets openbaar via internet delen en beschikbaar stellen voor iedereen die hiervoor interesse toont.

Abonnement en updates

Gebruikers een abonnement op de dienst afnemen. De software krijgt daarnaast ongeveer vier keer per jaar een nieuwe release met de laatste updates en andere toegevoegde functionaliteit. De tool heeft een actieve gebruikers community volgens Beels, aangezien ongeveer 50 procent van de verbeterde functionaliteiten afkomstig is van eindgebruikers.

Met al deze oplossingen kunnen gebruikers, zo besluit Beels, dus echt hun gesprek met hun data aangaan en niet alleen maar kijken naar een datavisualisatie.

Echte gesprekken met data

Wanneer we diverse demonstraties van de tool te zien krijgen, kunnen we eigenlijk alleen maar constateren dat Tableau een handige en hele mooie tool is om data visueel te analyseren. Of dit nu data is over de verkoopresultaten waar ook ter wereld van een retailorganisatie, de criminaliteitsgegevens tot in detail van gemeentes of de prestaties van het eigen hockeyteam, het maakt allemaal niets uit. Tableau geeft de kans hierop ‘door te vragen’ en op een zeer overzichtelijke wijze de antwoorden te presenteren.

Het wordt dus eenvoudiger hoe bedrijven met hun data ‘in gesprek’ kunnen gaan, in plaats van dat zij alleen maar naar grafieken en tabellen kijken. Dit leidt natuurlijk ook weer tot een snellere time-to-market van deze inzichten, zodat gebruikers hun processen tijdig en zeer doeltreffend kunnen bijsturen.

Kortom, Tableau is een tool met veel mogelijkheden om data in beeld te brengen en in real time te kunnen analyseren en dus zo tot nieuwe inzichten te komen. We zijn benieuwd welke features het bedrijf de komende jaren gaat toevoegen.